हिंदी न्यूज़ऑटोGST कट के बाद ऑटो सेक्टर में बूम, Mahindra समेत इन कंपनियों की बढ़ी सेल, Maruti Suzuki बनी नंबर-1

GST कट के बाद ऑटो सेक्टर में बूम, Mahindra समेत इन कंपनियों की बढ़ी सेल, Maruti Suzuki बनी नंबर-1

GST कट के बाद भारतीय कार बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. Maruti Suzuki ने नंबर-1 की पोजिशन मजबूत की, जबकि Mahindra, Tata और Toyota जैसी कंपनियों ने भी ग्रोथ दर्ज की है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 Jan 2026 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार बन चुका है और साल 2025 इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी शानदार साबित हुआ है. सरकार की तरफ से GST में कटौती के बाद कारों की कीमतें कम हुईं, जिसका सीधा असर बिक्री पर देखने को मिला. खासतौर पर 4 मीटर से छोटी कारों पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे मिडिल क्लास और पहली बार कार खरीदने वालों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई. सितंबर 2025 के बाद से कार बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली.

GST कट का सीधा असर कारों की बिक्री पर

  • GST में कटौती के बाद पेट्रोल और डीजल कारों की कीमतें अचानक कम हो गईं. 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर डीजल इंजन तक की गाड़ियों पर टैक्स कम होने से ग्राहकों को बड़ा फायदा मिला. इसी वजह से 2025 में नई कारों की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस दौरान Maruti Suzuki, Mahindra और Tata Motors जैसी कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

Maruti Suzuki बनी मार्केट लीडर

  • Maruti Suzuki ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारतीय कार बाजार की नंबर-1 कंपनी है. कंपनी ने कैलेंडर ईयर 2025 में कुल 18,06,515 नई कारें बेचीं. यह आंकड़ा 2024 के मुकाबले करीब 9.21 प्रतिशत ज्यादा है. इस दमदार प्रदर्शन के साथ Maruti Suzuki का कुल मार्केट शेयर 42.86 प्रतिशत रहा, जो किसी भी दूसरी कंपनी से काफी आगे है.

Mahindra ने दिखाई देसी ताकत

  • दूसरे नंबर पर Mahindra रही, जिसने SUV सेगमेंट में जबरदस्त पकड़ बनाई. कंपनी ने 2025 में कुल 6,25,603 गाड़ियां बेचीं. यह बिक्री 2024 के मुकाबले करीब 21.64 प्रतिशत ज्यादा रही. Mahindra का कुल मार्केट शेयर 14.84 प्रतिशत रहा, जो इसकी तेजी से बढ़ती पॉपुलेरिटी को दिखाता है.

Tata Motors का भी बेहतर प्रदर्शन

  • Tata Motors बिक्री के मामले में तीसरे स्थान पर रही. कंपनी ने 2025 में 5,78,772 नई कारें बेचीं. यह पिछले साल के मुकाबले करीब 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. मजबूत सेफ्टी और EV सेगमेंट में पकड़ की वजह से Tata का मार्केट शेयर 13.73 प्रतिशत तक पहुंच गया.

Hyundai और Toyota भी टॉप-5 में शामिल

  • Hyundai ने 2025 में 5,71,878 कारें बेचीं और 13.57 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ चौथे नंबर पर रही. वहीं Toyota ने शानदार ग्रोथ दर्ज करते हुए 3,51,580 यूनिट्स की बिक्री की. इसकी बिक्री में 26.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिससे कंपनी टॉप-5 में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रही.

Published at : 03 Jan 2026 09:36 AM (IST)
