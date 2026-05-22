जून से मारुति की कौन-सी गाड़ियां होंगी सबसे ज्यादा महंगी? कार खरीदने जा रहे तो जानें डिटेल

Maruti Suzuki Cars Price Hike: अगर आप नई Maruti कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके बजट पर असर डाल सकती है. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki जून 2026 से अपनी कई गाड़ियों की कीमत बढ़ाने जा रही है. कंपनी ने जानकारी दी है कि बढ़ती लागत और उत्पादन खर्च के कारण कारों के दाम बढ़ाए जाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मॉडल्स की कीमत में 30 हजार रुपए तक का इजाफा हो सकता है.

इसका असर कंपनी की कई लोकप्रिय कारों पर देखने को मिलेगा. खासकर Dzire, Ertiga और कुछ अन्य मॉडल्स पहले से ज्यादा महंगे हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो मई के आखिर तक बुकिंग करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है. लगातार बढ़ती लागत के चलते ऑटो कंपनियां अब कीमतों में बदलाव करने को मजबूर हो रही हैं.

Dzire और Ertiga समेत कई मॉडल्स पर पड़ेगा असर

Maruti Suzuki की जिन कारों की कीमत बढ़ सकती है उनमें Dzire, Ertiga और कुछ अन्य लोकप्रिय मॉडल्स शामिल बताए जा रहे हैं. हालांकि कंपनी ने अभी हर मॉडल पर बढ़ने वाली सटीक रकम की पूरी जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमत बढ़ाई जाएगी. माना जा रहा है कि बढ़ोतरी 2500 रुपए से लेकर 30000 रुपए तक हो सकती है.

पिछले कुछ समय में कच्चे माल, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. यही वजह है कि कंपनियां इसका असर ग्राहकों तक पहुंचा रही हैं. Maruti की कारें भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकती हैं, इसलिए इस फैसले का असर बड़ी संख्या में ग्राहकों पर देखने को मिल सकता है. खासकर फैमिली कार खरीदने वालों के लिए यह अपडेट काफी अहम माना जा रहा है.

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मई में बुकिंग कराने पर मिल सकता है फायदा

अगर आप आने वाले समय में Maruti की नई कार खरीदने का सोच रहे हैं तो जून से पहले फैसला लेना समझदारी हो सकती है. आमतौर पर कंपनियां नई कीमतें लागू होने से पहले बुकिंग करने वाले ग्राहकों को पुरानी कीमत का फायदा दे देती हैं. ऐसे में मई के दौरान कार बुक कराने पर कुछ हजार रुपए की बचत हो सकती है. भारतीय बाजार में Alto, WagonR, Swift, Baleno और Brezza जैसी कारों की डिमांड हमेशा बनी रहती है.

कीमत बढ़ने के बाद इन मॉडल्स का ऑन रोड प्राइस भी पहले से ज्यादा हो जाएगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में दूसरी कंपनियां भी कीमत बढ़ा सकती हैं. इसलिए अगर बजट तय है तो ज्यादा इंतजार करना नुकसान का सौदा साबित हो सकता है.

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