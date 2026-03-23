डेली ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए चाहिए सस्ती 250cc बाइक? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट

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हिंदी न्यूज़ऑटोडेली ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए चाहिए कोई सस्ती 250cc बाइक? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट

डेली ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए चाहिए कोई सस्ती 250cc बाइक? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट

Best 250cc Bikes in India: अगर आप कोई ऐसी बाइक चाहते हैं जो शहर में भी आराम से चले और हाईवे पर भी शानदार प्रदर्शन दे तो 250cc बाइक्स एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 23 Mar 2026 01:05 PM (IST)
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आजकल भारत में 250cc सेगमेंट की बाइक्स युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रही हैं. इसके पीछे वजह यही है कि ये बाइक्स पावर, स्टाइल और डेली यूज के लिए अच्छा बैलेंस रखती हैं. अगर कोई ऐसी बाइक चाहता है जो शहर में भी आराम से चले और हाईवे पर भी शानदार प्रदर्शन दे तो 250cc बाइक्स एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती हैं. अब आपके लिए यह चीज जानना जरूरी हो जाती है कि कौन-सी 250cc आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है?

TVS Ronin

लिस्ट में पहला नाम TVS Ronin का है, जोकि एक आरामदायक और किफायती बाइक मानी जाती है. यह बाइक खासकर उन लोगों के लिए अच्छी है जो डेली अप-डाउन के लिए स्मूद और आसान राइड चाहते हैं. बाइक का माइलेज और कीमत दोनों इसे एक बढ़िया ऑप्शन बनाते हैं. इस बाइक को आप भारतीय बाजार में 1,26,690 रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं. 

KTM 250 Duke

दूसरी बाइक KTM 250 Duke है, जोकि एक स्पोर्टी और पावरफुल बाइक है. यह उन लोगों के लिए सही है जिन्हें तेज रफ्तार और दमदार परफॉर्मेंस पसंद है. इसमें मजबूत इंजन और आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जिससे यह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 2,13,618 रुपये है. 

Bajaj Pulsar N250

इसके अलावा तीसरी बाइक Bajaj Pulsar N250 है, जिसमें पावर और माइलेज दोनों ठीक-ठाक मिलते हैं. यह बाइक उन लोगों के लिए सही है जो बजट में एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहते हैं. इस बाइक का मजबूत इंजन इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा बनाता है. बाइक की कीमत 1,34,402 रुपये है. 

Hero Xtreme 250R

लिस्ट में अगली बाइक Hero Xtreme 250R है, जो कि एक स्टाइलिश और दमदार ऑप्शन है. इसमें अच्छा पावर आउटपुट मिलता है और इसका डिजाइन युवाओं को काफी आकर्षित करता है. यह बाइक उन लोगों के लिए सही है जो स्पोर्टी लुक और बेहतर परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं.

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Published at : 23 Mar 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Bajaj Pulsar N250 Tvs Ronin Hero Xtreme 250R Best 250cc Bikes
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