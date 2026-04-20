मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम हैचबैक Baleno को और बेहतर बनाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी Baleno के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है, जिसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान कार को देखा गया है. इससे यह साफ होता है कि कंपनी इसे नए अंदाज में पेश करने की तैयारी कर रही है.

Baleno पहले से ही अपने सेगमेंट में काफी पॉपुलर कार है और कंपनी अब इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव और फीचर से भरपूर बनाना चाहती है. नई Baleno में डिजाइन, फीचर्स और इंजन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे यह बाजार में और मजबूत पकड़ बना सके.

टेस्टिंग के दौरान क्या आया सामने?

Baleno Facelift को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया, हालांकि इसे पूरी तरह कवर किया गया था. इसके बावजूद कुछ बदलावों की जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार कार के फ्रंट डिजाइन में बड़े बदलाव किए जाएंगे. इसमें नया बंपर, नई ग्रिल और अपडेटेड हेडलाइट्स देखने को मिल सकती हैं. इसके अलावा कार में नई एलईडी डीआरएल और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं, जो इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाएंगे. वहीं, कार के पीछे के हिस्से में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, यानी इसका रियर डिजाइन लगभग पहले जैसा ही रह सकता है.

नए फीचर्स से होगी और बेहतर

नई Baleno Facelift में फीचर्स के मामले में भी बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है. कंपनी इसमें नया और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम दे सकती है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव और अच्छा होगा. इसके अलावा इंटीरियर को भी पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सनरूफ जैसे फीचर भी जोड़े जा सकते हैं, जो इस सेगमेंट में ग्राहकों को काफी पसंद आते हैं. इसके साथ ही कनेक्टेड फीचर्स और सेफ्टी में भी सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे ये कार और ज्यादा मॉडर्न लगेगी.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या होगा नया?

नई Baleno में कंपनी नया Z सीरीज इंजन दे सकती है. यह 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, जो लगभग 89 हॉर्स पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क दे सकता है. इस इंजन के साथ कार में बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इसमें मैनुअल और एएमटी दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मिल सकते हैं. कुछ वेरिएंट्स में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया जा सकता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए अच्छा रहेगा.

कब लॉन्च हो सकती है नई Baleno?

कंपनी ने अभी तक Baleno Facelift की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे साल की दूसरी तिमाही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च के बाद यह कार अपने सेगमेंट में Hyundai i20 जैसी कारों को टक्कर दे सकती है.

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