हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBaleno Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Baleno, नए लुक और फीचर्स के साथ Hyundai i20 को देगी टक्कर

Baleno Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Baleno, नए लुक और फीचर्स के साथ Hyundai i20 को देगी टक्कर

Maruti Baleno Facelift जल्द लॉन्च हो सकती है. इसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया है. आइए जानें इसके नए फीचर्स, इंजन और डिजाइन में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Apr 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम हैचबैक Baleno को और बेहतर बनाने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी Baleno के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है, जिसे जल्द लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान कार को देखा गया है. इससे यह साफ होता है कि कंपनी इसे नए अंदाज में पेश करने की तैयारी कर रही है.

Baleno पहले से ही अपने सेगमेंट में काफी पॉपुलर कार है और कंपनी अब इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव और फीचर से भरपूर बनाना चाहती है. नई Baleno में डिजाइन, फीचर्स और इंजन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे यह बाजार में और मजबूत पकड़ बना सके.

टेस्टिंग के दौरान क्या आया सामने?

Baleno Facelift को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया, हालांकि इसे पूरी तरह कवर किया गया था. इसके बावजूद कुछ बदलावों की जानकारी सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार कार के फ्रंट डिजाइन में बड़े बदलाव किए जाएंगे. इसमें नया बंपर, नई ग्रिल और अपडेटेड हेडलाइट्स देखने को मिल सकती हैं. इसके अलावा कार में नई एलईडी डीआरएल और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं, जो इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाएंगे. वहीं, कार के पीछे के हिस्से में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, यानी इसका रियर डिजाइन लगभग पहले जैसा ही रह सकता है.

नए फीचर्स से होगी और बेहतर

नई Baleno Facelift में फीचर्स के मामले में भी बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है. कंपनी इसमें नया और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम दे सकती है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव और अच्छा होगा. इसके अलावा इंटीरियर को भी पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सनरूफ जैसे फीचर भी जोड़े जा सकते हैं, जो इस सेगमेंट में ग्राहकों को काफी पसंद आते हैं. इसके साथ ही कनेक्टेड फीचर्स और सेफ्टी में भी सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे ये कार और ज्यादा मॉडर्न लगेगी.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या होगा नया?

नई Baleno में कंपनी नया Z सीरीज इंजन दे सकती है. यह 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, जो लगभग 89 हॉर्स पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क दे सकता है. इस इंजन के साथ कार में बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा इसमें मैनुअल और एएमटी दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मिल सकते हैं. कुछ वेरिएंट्स में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया जा सकता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए अच्छा रहेगा.

कब लॉन्च हो सकती है नई Baleno?

कंपनी ने अभी तक Baleno Facelift की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे साल की दूसरी तिमाही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च के बाद यह कार अपने सेगमेंट में Hyundai i20 जैसी कारों को टक्कर दे सकती है.

यह भी पढ़ें:-

600 KM रेंज, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये इलेक्ट्रिक कारें 

Published at : 20 Apr 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Auto News Maruti Baleno Facelift New Baleno 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Baleno Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Baleno, नए लुक और फीचर्स के साथ Hyundai i20 को देगी टक्कर
Baleno Facelift 2026: टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Baleno, नए लुक और फीचर्स के साथ Hyundai i20 को देगी टक्कर
ऑटो
SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट
SUV लवर्स के मजे! जल्द लॉन्च होंगी Nissan Tekton समेत ये 5 पावरफुल SUVs, देखें लिस्ट
ऑटो
किन गाड़ियों से किफायती होगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का सफर? जानिए बेस्ट माइलेज कारें
किन गाड़ियों से किफायती होगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का सफर? जानिए बेस्ट माइलेज कारें
ऑटो
Bike Care Tips: क्या पंक्चर के बाद बाइक चलाना सेफ है, जानिए कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं?
क्या पंक्चर के बाद बाइक चलाना सेफ है, जानिए कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं?
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शहबाज शरीफ का शुक्रिया, आपने...', 45 मिनट की फोन कॉल में ईरानी राष्ट्रपति ने क्यों पाकिस्तान की तारीफ में पढ़े कसीदे?
'शहबाज शरीफ का शुक्रिया, आपने...', 45 मिनट की फोन कॉल में ईरानी राष्ट्रपति ने क्यों पाकिस्तान की तारीफ में पढ़े कसीदे?
बिहार
'आपका भाई सम्राट चौधरी खड़ा है, कोई गलती करेगा तो…', बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान
'आपका भाई सम्राट चौधरी खड़ा है, कोई गलती करेगा तो…', बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान
विश्व
Iran-US War: 'आपने क्लियरेंस दिया था… अब गोली चला रहे हैं', होर्मुज हमले में भारतीय कैप्टन का ऑडियो लीक
'आपने क्लियरेंस दिया था… अब गोली चला रहे हैं', होर्मुज हमले में भारतीय कैप्टन का ऑडियो लीक
बॉलीवुड
KL Rahul ने प्राइवेट तरीके से किया बर्थडे सेलिब्रेट, वाइफ अथिया शेट्टी संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग, बोले-'हर चीज के लिए ग्रेटफुल हूं'
KL Rahul ने प्राइवेट तरीके से किया बर्थडे सेलिब्रेट, वाइफ अथिया शेट्टी संग दिखी क्यूट बॉन्डिंग
आईपीएल 2026
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
विश्व
Iran-US War: 'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
रिलेशनशिप
Relationship Tips: झगड़े में पार्टनर से न कहें ये 4 बातें, हमेशा के लिए टूट सकता है आपका रिश्ता
झगड़े में पार्टनर से न कहें ये 4 बातें, हमेशा के लिए टूट सकता है आपका रिश्ता
ऑटो
Bike Care Tips: क्या पंक्चर के बाद बाइक चलाना सेफ है, जानिए कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं?
क्या पंक्चर के बाद बाइक चलाना सेफ है, जानिए कितने किलोमीटर तक चला सकते हैं?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget