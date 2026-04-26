सिंगल चार्ज में 700 KM रेंज, मर्सिडीज ने पेश की ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, जानें खासियत

जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी Mercedes-Benz ने चीन में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Mercedes GLC EV का लॉन्ग-व्हीलबेस (LWB) वर्जन पेश किया है. इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 6 लोगों के बैठने की सुविधा दी गई है, यानी यह थ्री-रो सीटिंग लेआउट के साथ आती है.

इस SUV का व्हीलबेस पहले से ज्यादा बड़ा किया गया है, जिससे कार के अंदर ज्यादा जगह मिलती है और पीछे बैठने वाले लोगों को ज्यादा आराम मिलता है. खासतौर पर दूसरी और तीसरी लाइन के यात्रियों के लिए इसे ज्यादा आरामदायक बनाया गया है.

बैटरी और रेंज की बात करें तो इसमें करीब 85.5kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 680 से 700 किलोमीटर तक चल सकती है. यानी यह लंबी दूरी के सफर के लिए भी काफी यूजफुल है. इसके अलावा यह कार फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी कम समय में चार्ज हो सकती है.

कैसा हैं इंटीरियर और सेफ्टी?

इस SUV का इंटीरियर पूरी तरह से लग्जीरियस है. इसमें 2+2+2 सीटिंग लेआउट मिलता है, यानी दूसरी लाइन में अलग-अलग कैप्टन सीट्स दी गई हैं, जिनमें हीटिंग, कूलिंग और मसाज जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं. इसके साथ ही इसमें बड़ा डिजिटल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक ग्लास रूफ और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है, जिससे केबिन काफी मॉडर्न और शानदार लगता है.

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह कार काफी एडवांस है. इसमें कई एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ADAS और अन्य स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को सुरक्षित और आसान बनाते हैं. डिजाइन की बात करें तो इसका लुक काफी हद तक स्टैंडर्ड GLC EV जैसा ही है, लेकिन इसमें पीछे की तरफ ज्यादा लंबाई और बड़े दरवाजे दिए गए हैं, जिससे यह और ज्यादा प्रैक्टिकल और स्पेशियस बनती है.

चीन के बाजार में की गई पेश

यह कार फिलहाल चीन के बाजार को ध्यान में रखकर पेश की गई है, लेकिन भविष्य में इसे दूसरे देशों में भी लाया जा सकता है, क्योंकि भारत में भी लंबे व्हीलबेस वाली लग्जरी कारों की मांग बढ़ रही है. ऐसे में कहा जा सकता है कि Mercedes GLC EV LWB एक ऐसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है जो लंबी रेंज, ज्यादा स्पेस, शानदार आराम और नई टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती है. यह दिखाती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर होंगी, बल्कि लग्जरी और परफॉर्मेंस में भी किसी से कम नहीं होंगी.

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