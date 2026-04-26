हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगल चार्ज में 700 KM रेंज, मर्सिडीज ने पेश की ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, जानें खासियत

सिंगल चार्ज में 700 KM रेंज, मर्सिडीज ने पेश की ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, जानें खासियत

Mercedes GLC EV: यह कार फिलहाल चीन के बाजार को ध्यान में रखकर पेश की गई है, लेकिन भविष्य में इसे दूसरे देशों में भी लाया जा सकता है. भारत में भी लंबे व्हीलबेस वाली लग्जरी कारों की मांग बढ़ रही है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 26 Apr 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी Mercedes-Benz ने चीन में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी Mercedes GLC EV का लॉन्ग-व्हीलबेस (LWB) वर्जन पेश किया है. इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 6 लोगों के बैठने की सुविधा दी गई है, यानी यह थ्री-रो सीटिंग लेआउट के साथ आती है.

इस SUV का व्हीलबेस पहले से ज्यादा बड़ा किया गया है, जिससे कार के अंदर ज्यादा जगह मिलती है और पीछे बैठने वाले लोगों को ज्यादा आराम मिलता है. खासतौर पर दूसरी और तीसरी लाइन के यात्रियों के लिए इसे ज्यादा आरामदायक बनाया गया है. 

बैटरी और रेंज की बात करें तो इसमें करीब 85.5kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 680 से 700 किलोमीटर तक चल सकती है. यानी यह लंबी दूरी के सफर के लिए भी काफी यूजफुल है. इसके अलावा यह कार फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी कम समय में चार्ज हो सकती है. 

कैसा हैं इंटीरियर और सेफ्टी?

इस SUV का इंटीरियर पूरी तरह से लग्जीरियस है. इसमें 2+2+2 सीटिंग लेआउट मिलता है, यानी दूसरी लाइन में अलग-अलग कैप्टन सीट्स दी गई हैं, जिनमें हीटिंग, कूलिंग और मसाज जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं. इसके साथ ही इसमें बड़ा डिजिटल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक ग्लास रूफ और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है, जिससे केबिन काफी मॉडर्न और शानदार लगता है. 

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में भी यह कार काफी एडवांस है. इसमें कई एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ADAS और अन्य स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को सुरक्षित और आसान बनाते हैं. डिजाइन की बात करें तो इसका लुक काफी हद तक स्टैंडर्ड GLC EV जैसा ही है, लेकिन इसमें पीछे की तरफ ज्यादा लंबाई और बड़े दरवाजे दिए गए हैं, जिससे यह और ज्यादा प्रैक्टिकल और स्पेशियस बनती है. 

चीन के बाजार में की गई पेश

यह कार फिलहाल चीन के बाजार को ध्यान में रखकर पेश की गई है, लेकिन भविष्य में इसे दूसरे देशों में भी लाया जा सकता है, क्योंकि भारत में भी लंबे व्हीलबेस वाली लग्जरी कारों की मांग बढ़ रही है. ऐसे में कहा जा सकता है कि Mercedes GLC EV LWB एक ऐसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है जो लंबी रेंज, ज्यादा स्पेस, शानदार आराम और नई टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती है. यह दिखाती है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर होंगी, बल्कि लग्जरी और परफॉर्मेंस में भी किसी से कम नहीं होंगी. 

यह भी पढ़ें:-

Maruti Fronx और Tata Punch खरीदने का अच्छा मौका, 30 अप्रैल से पहले मिल रहा बड़ा डिस्काउंट 

Published at : 26 Apr 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Mercedes Electric Car Mercedes EV Range Mercedes GLC EV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
सिंगल चार्ज में 700 KM रेंज, मर्सिडीज ने पेश की ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, जानें खासियत
सिंगल चार्ज में 700 KM रेंज, मर्सिडीज ने पेश की ये शानदार इलेक्ट्रिक कार, जानें खासियत
ऑटो
Maruti Fronx और Tata Punch खरीदने का अच्छा मौका, 30 अप्रैल से पहले मिल रहा बड़ा डिस्काउंट
Maruti Fronx और Tata Punch खरीदने का अच्छा मौका, 30 अप्रैल से पहले मिल रहा बड़ा डिस्काउंट
ऑटो
Bike Riding Tips: दिल्ली-यूपी में तपती गर्मी का अलर्ट, बाइक पर चलने वाले लोग अपनाएं ये जरूरी टिप्स
दिल्ली-यूपी में तपती गर्मी का अलर्ट, बाइक पर चलने वाले लोग अपनाएं ये जरूरी टिप्स
ऑटो
फुल चार्ज पर 400 KM रेंज, 10 लाख से कम कीमत में लॉन्च की जाएगी ये इलेक्ट्रिक कार, जानें डिटेल्स
फुल चार्ज पर 400 KM रेंज, 10 लाख से कम कीमत में लॉन्च की जाएगी ये इलेक्ट्रिक कार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump Shooting: व्हाइट हाउस डिनर में शूटर ने बहुत करीब से चलाई थी गोली, ट्रंप बोले- हमलावर अकेला और...
व्हाइट हाउस डिनर में शूटर ने बहुत करीब से चलाई थी गोली, ट्रंप बोले- हमलावर अकेला और...
पंजाब
हरभजन सिंह को बड़ा झटका, पंजाब सरकार ने वापस ली Z+ सुरक्षा, घर के बाहर से हटाए सुरक्षाकर्मी
हरभजन सिंह को बड़ा झटका, पंजाब सरकार ने वापस ली Z+ सुरक्षा, घर के बाहर से हटाए सुरक्षाकर्मी
आईपीएल 2026
आज चेन्नई और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
आज चेन्नई और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
इंडिया
'बंगाल में लोकतंत्र नहीं, TMC का गुंडाराज', आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल गांधी
'बंगाल में लोकतंत्र नहीं, TMC का गुंडाराज', आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल गांधी
बॉलीवुड
Video: रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
विश्व
US Firing: व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
एग्रीकल्चर
बढ़ती गर्मी में कम हो जाता है दूध का उत्पादन, अपनी गाय-भैंस का ऐसे रखें ख्याल
बढ़ती गर्मी में कम हो जाता है दूध का उत्पादन, अपनी गाय-भैंस का ऐसे रखें ख्याल
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget