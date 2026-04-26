कैलिफोर्निया के टोरेंस निवासी 31 वर्षीय एक व्यक्ति को व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका मानना ​​है कि संदिग्ध हमलावर अकेला ही था. अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध हिरासत में है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सीबीएस न्यूज को तीन सूत्रों ने बताया कि उसकी पहचान टोरेंस निवासी 31 वर्षीय कोल एलन के रूप में हुई है. जांच से जुड़े 2 सूत्रों के अनुसार उसके पास एक शॉटगन और एक हैंडगन थी.

कौन है गोली चलाने वाला आरोपी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संदिग्ध ने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलिफोर्निया टेक्नीशियन) से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है. वह वीडियो गेम डेवलपर के रूप में काम करता है. एलन फिलहाल पुलिस हिरासत में है, हालांकि अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर उसके नाम की पुष्टि नहीं की है. लौरा लूमर ने भी संदिग्ध की पहचान कोल टॉमस एलन के रूप में की है.

इस हमले का ईरान युद्ध से कोई संबंध नहीं- ट्रंप

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उनका मानना ​​है कि व्हाइट हाउस के पत्रकारों के रात्रि भोज में हमला करने वाला संदिग्ध हमलावर अकेला था.ट्रंप ने उस व्यक्ति को सनकी बताते हुए कहा कि उन्हें इस बात का कोई कारण नहीं लगता कि इस हमले का ईरान युद्ध से कोई संबंध है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि शनिवार को व्हाइट हाउस के पत्रकारों के रात्रिभोज की मेजबानी करने वाला वॉशिंगटन का होटल विशेष रूप से सुरक्षित नहीं था.

बता दें कि ये हिल्टन होटल है, जो 1965 में खुलने के बाद से कई बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करता आया है. व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान कई हथियारों से लैस एक व्यक्ति ने सीक्रेट सर्विस की चौकी पर हमला कर दिया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की.

वॉशिंगटन डीसी पुलिस का बयान

वॉशिंगटन डीसी के पुलिस प्रमुख जेफरी डब्ल्यू. कैरोल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब संदिग्ध चेकपॉइंट के पास पहुंचा तो उसके पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार संदिग्ध को गोली नहीं लगी और उसे जांच के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है. इस घटना में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट घायल हुआ है.

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