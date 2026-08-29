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हिंदी न्यूज़ऑटोदिवाली से पहले Bajaj का बड़ा धमाका, लॉन्च होंगी 6 नई बाइक

दिवाली से पहले Bajaj का बड़ा धमाका, लॉन्च होंगी 6 नई बाइक

दीवाली से पहले बजाज ऑटो भारतीय बाजार में 6 नई धांसू मोटरसाइकिलें लॉन्च करने जा रही है. जानिए पल्सर NS सीरीज से लेकर नई ADV बाइक तक की पूरी डिटेल आसान भाषा में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Aug 2026 10:06 AM (IST)
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हमारे देश में हमेशा से ही त्योहारों के सीजन में ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी छूट देखने को मिलती हैं. जिसके चलत लोग त्योहारों में अपने घर नई कार या बाइक जरूर खरीदते हैं. बता दें कि, त्योहारों सीजन शुरू होने से पहले ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, देश की दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो फेस्टिव सीजन को भुनाने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है. क्योंकि, कंपनी दीवाली से पहले-पहले 6 नए मॉडल्स को भी भारतीय सड़कों पर पेश करने जा रही है.

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में अपने घर नई बाइक लाने की सोच रहे हैं तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि बजाज की इन 6 नई बाइकों में क्या-क्या खास देखने को मिल सकता है.

पल्सर NS सीरीज पर होगा फोकस

आपको बता दें कि, बजाज की कुल टू-व्हीलर बिक्री में पल्सर ब्रांड का योगदान अकेले करीब 44 फीसदी का है. कंपनी अपनी पल्सर रेंज को तीन मुख्य प्लेटफॉर्म्स- ओरिजिनल क्लासिक, N सीरीज और NS सीरीज में बांटकर अपडेट कर रही है. क्लासिक और N सीरीज में नए अपडेट्स देने के बाद अब बजाज का पूरा फोकस स्पोर्टी लुक वाली NS सीरीज पर रहने वाला है.

ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में कंपनी पल्सर NS125 और NS160 के अपडेटेड वर्जन सबसे पहले उतारेगी. जिनमें नए ग्राफिक्स, हाइटेक डिजिटल फीचर्स और बेहतर हैंडलिंग देखने को मिल सकती है. इसके बाद प्रीमियम सेगमेंट वाली NS200 और NS400Z को भी रिफ्रेश किया जा सकता है.


दिवाली से पहले Bajaj का बड़ा धमाका, लॉन्च होंगी 6 नई बाइक

Image Credit- AI Generated

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कंपनी ला रही है अपनी पहली ADV बाइक

वहीं, इसके अलावा पल्सर सीरीज के बजाज एक बिल्कुल नए सेगमेंट में भी कदम रखने की तैयारी में है. सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान बजाज की पहली समर्पित एडवेंचर या डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल को बार-बार देखा गया है. इस नई ADV बाइक में 250cc का पावरफुल एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया जा सकता है. जो पल्सर N250 में भी मिलता है.

लंबी यात्राओं और उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए इसमें टैलिसकोपिक फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनोशॉक सस्पेंशन, हाई-माउंटेड एग्जॉस्ट और पूरी तरह से डिजिटल TFT कंसोल मिलने की उम्मीद है. यह बाइक सीधे तौर पर हीरो एक्सपल्स 210 और सुजुकी वी-स्टॉर्म एसएक्स को चुनौती देगी.


दिवाली से पहले Bajaj का बड़ा धमाका, लॉन्च होंगी 6 नई बाइक

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देखने को मिलेगा नई रेट्रो बाइक का तड़का

आपको बता दें कि, बजाज और ट्रायम्फ की पार्टनरशिप पहले ही भारतीय बाजार में स्पीड 400 और स्क्रैंबलर 400X के साथ बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है. अब इस फेस्टिव सीजन में बजाज अपनी पार्टनरशिप के तहत ट्रायम्फ बोनविले 400 या 350cc सेगमेंट की एक नई रेट्रो क्रूजर बाइक को भी बाजार में उतार सकती है.

यह नई रेट्रो बाइक सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड के दबदबे को चुनौती देने के उद्देश्य से डिजाइन की जा रही है जो कम बजट में ग्राहकों को प्रीमियम क्रूजर राइडिंग का अहसास कराएगी.

भारी डिमांड और बढ़ता प्रोडक्शन

इन दिनों भारत में बजाज की मोटरसाइकिलों की बाजार में मांग कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को काफी तेजी से बढ़ा रही है. कंपनी अपनी सालाना प्रोडक्शन क्षमता को 72 लाख यूनिट्स से बढ़ाकर 90 लाख यूनिट्स से भी अधिक करने पर काम कर रही है.

इसके लिए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना पर भी विचार चल रहा है. साफ है कि दीवाली से पहले 6 नई बाइकों के आने से फेस्टिव सीजन का ऑटो बाजार काफी गर्माने वाला है और ग्राहकों को नई गाड़ियों के ढेर सारे बेहतरीन विकल्प मिलने वाले हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Aug 2026 10:06 AM (IST)
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