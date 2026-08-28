CNG कार में चाहिए Sunroof? ये सस्ते ऑप्शन जरूर देखें

जबकि इसके अलावा टाटा पंच सीएनजी उन लोगों के लिए एक परफेक्ट गाड़ी है जो सेफ्टी के साथ-साथ फीचर्स भी चाहते हैं. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली इस माइक्रो एसयूवी में कंपनी ने सनरूफ का ऑप्शन दिया है. जो इसके केबिन को काफी हवादार और बड़ा महसूस कराता है. टाटा की ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी डिग्गी में सामान रखने की काफी जगह मिल जाती है.