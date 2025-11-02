एक्सप्लोरर
TVS और Ola को पछाड़ Bajaj ने बिक्री में हासिल किया पहला नंबर, जानिए पूरी सेल्स रिपोर्ट
अक्टूबर 2025 में बजाज ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक्री में TVS और Ola को पछाड़ दिया है. कंपनी ने 29,567 यूनिट्स बेचकर 21.9% मार्केट शेयर हासिल किया. Ather ने भी अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल दर्ज की है.
भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. अक्टूबर 2025 में बजाज ऑटो ने बिक्री के मामले में TVS मोटर और Ola इलेक्ट्रिक को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है. वाहन पोर्टल से मिले आंकड़ों के मुताबिक, त्योहारों के सीजन में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. इस बढ़ती मांग का सबसे ज्यादा फायदा बजाज को हुआ, जिसने अब EV बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है.
बजाज ने बनाई बढ़त
- अक्टूबर 2025 में बजाज ऑटो ने 29,567 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचकर 21.9% मार्केट शेयर अपने नाम किया. यह कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. वहीं, TVS मोटर ने 28,008 यूनिट्स बेचीं और 20.7% मार्केट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रही. दोनों कंपनियों के बीच मुकाबला काफी करीबी रहा, लेकिन आखिरकार बजाज ने मामूली अंतर से जीत दर्ज की. बाजाज और TVS दोनों की सफलता का बड़ा कारण उनका बड़ा डीलर नेटवर्क, बेहतर सर्विस और आसान फाइनेंसिंग सुविधाएं हैं.
Ather Energy की रिकॉर्ड सेल
- Ather Energy ने भी अक्टूबर 2025 में बेहतर प्रदर्शन किया. कंपनी ने 26,713 स्कूटर बेचे और 19.6% मार्केट शेयर हासिल किया. यह Ather की अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल है. कंपनी ने बताया कि इस ग्रोथ का बड़ा कारण फेस्टिव सीजन की मांग और बड़े शहरों के साथ-साथ टियर-1 सिटीज़ में बढ़ती बिक्री है. अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच Ather की सेल लगभग दोगुनी हो गई है. लगातार दूसरे महीने Ather तीसरे स्थान पर बनी हुई है और प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रही है.
Ola Electric की रफ्तार हुई धीमी
- एक समय EV मार्केट की सबसे बड़ी खिलाड़ी रही Ola Electric इस बार चौथे स्थान पर खिसक गई. अक्टूबर 2025 में कंपनी ने सिर्फ 15,481 यूनिट्स बेचीं, जिससे उसे 11.6% मार्केट शेयर मिला. Ather की तुलना में Ola की बिक्री 11,000 यूनिट्स कम रही. इससे दोनों कंपनियों के बीच का अंतर और बढ़ गया है.
Vida और अन्य कंपनियों का प्रदर्शन
- Hero Motocorp की सब-ब्रांड Vida ने भी EV मार्केट में अच्छा प्रदर्शन किया. अक्टूबर में 15,064 यूनिट्स की बिक्री के साथ Vida ने 11% मार्केट शेयर हासिल किया. इससे वह Ola के करीब पहुंच गई है. अन्य कंपनियों में Ampere ने 6,976 यूनिट्स, BGauss ने 2,760 यूनिट्स, Pure EV ने 1,637 यूनिट्स और River ने 1,467 यूनिट्स की बिक्री की. इन कंपनियों का कुल मार्केट शेयर लगभग 4.3% रहा. छोटी और उभरती हुई EV कंपनियों ने मिलकर कुल बिक्री का 6% हिस्सा अपने नाम किया है.
भारत का EV बाजार
- भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट लगातार बढ़ रहा है. हर महीने नई कंपनियां इसमें उतर रही हैं और पुराने खिलाड़ी अपनी तकनीक और रेंज को बेहतर बना रहे हैं. त्योहारों के सीजन में ग्राहकों का झुकाव इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है, खासकर जब कंपनियां नई ऑफर्स और फाइनेंसिंग स्कीम्स दे रही हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ / litre
New Delhi
Source: IOCL