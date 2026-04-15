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हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj WEGO Electric: दमदार रेंज और हाई-टेक फीचर्स के साथ ई-रिक्शा लॉन्च, जानें कीमत

Bajaj WEGO Electric: दमदार रेंज और हाई-टेक फीचर्स के साथ ई-रिक्शा लॉन्च, जानें कीमत

Bajaj Auto ने WEGO इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर रेंज लॉन्च की है, जिसमें 296KM तक की रेंज और स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. आइए फीचर्स और कीमत की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Apr 2026 06:01 PM (IST)
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बजाज ऑटो ने भारत में अपने नए WEGO ब्रैंड के तहत इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर की पूरी रेंज लॉन्च कर दी है. इस लॉन्च के साथ कंपनी ने इलेक्ट्रिक ऑटो सेगमेंट में बड़ा कदम उठाया है. नई WEGO रेंज में पैसेंजर और कार्गो दोनों तरह के वाहन शामिल हैं, जिससे ये हर तरह के काम के लिए यूजफुल बन जाती है. कंपनी ने इस रेंज को खासतौर पर शहरों में चलने और कम खर्च में ज्यादा कमाई करने के लिए तैयार किया है. इन गाड़ियों की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3,11,908 रुपये रखी गई है. सबसे खास बात ये है कि इनमें लंबी रेंज, मॉडर्न फीचर्स और मजबूत डिजाइन का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है.

अलग-अलग मॉडल और उनकी कीमत

Bajaj WEGO रेंज में कई मॉडल्स दिए गए हैं, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प चुन सकें. P50 मॉडल के P5009 वेरिएंट की कीमत 3,11,908 रुपये है और यह एक बार चार्ज करने पर करीब 213 किलोमीटर तक चल सकता है. इसके बाद P5012 वेरिएंट आता है, जिसकी रेंज 272 किलोमीटर है और कीमत 3,69,301 रुपये है. P70 मॉडल के P7009 वेरिएंट की कीमत 3,23,001 रुपये है और इसकी रेंज 182 किलोमीटर है, जबकि P7012 वेरिएंट 259 किलोमीटर तक चलता है और इसकी कीमत 3,63,062 रुपये है.

सबसे ज्यादा रेंज देने वाला P90 मॉडल है, जिसका P9018 वेरिएंट 296 किलोमीटर तक चलता है और इसकी कीमत 4,48,303 रुपये है. कार्गो सेगमेंट में C90 मॉडल के C9009 वेरिएंट की कीमत 3,87,371 रुपये और रेंज 149 किलोमीटर है, जबकि C9012 वेरिएंट 207 किलोमीटर की रेंज देता है और इसकी कीमत 4,34,128 रुपये है.

फीचर्स और बैटरी में दमदार टेक्नोलॉजी

Bajaj WEGO के इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर अपने सेगमेंट में काफी एडवांस माने जा रहे हैं. इनका डिजाइन बड़ा और मजबूत है, जिससे यात्रियों और सामान के लिए ज्यादा जगह मिलती है. इनमें मोनोकोक चेसिस और मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है, जो इन्हें टिकाऊ बनाता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑल एलईडी लाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा हिल होल्ड असिस्ट, पार्क असिस्ट और रोल-ओवर डिटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. इनमें 3 राइडिंग मोड (Eco, Power और Climb) मिलते हैं और 17.7 kWh तक की बड़ी बैटरी दी गई है. यह गाड़ी करीब 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे बैटरी की बचत होती है.

वारंटी और सर्विस की सुविधा

बजाज अपनी WEGO रेंज के साथ ग्राहकों को 5 साल की वारंटी दे रही है. इसके साथ ही रोडसाइड असिस्टेंस की सुविधा भी मिलती है, जिससे रास्ते में किसी समस्या होने पर मदद मिल सके. कंपनी के देशभर में 1500 से ज्यादा सर्विस सेंटर हैं, जहां ग्राहक आसानी से अपनी गाड़ी की सर्विस करवा सकते हैं. यह नेटवर्क ग्राहकों के लिए एक बड़ा भरोसा बनाता है.

ये भी पढ़ें: दमदार लुक के साथ लौटी नई Duster, देशभर में शुरू हुई डिलीवरी, जानें कीमत

Published at : 15 Apr 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
INDIA Bajaj WEGO Electric 3 Wheeler Bajaj Electric Auto Price WEGO Range
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