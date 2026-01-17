अगर आप डेली रनिंग के लिए एक बेहतर, कम खर्च वाला और आसान मेंटेनेंस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं, तो Bajaj Chetak C2501 और TVS iQube (2.2kWh) दोनों ही अच्छे विकल्प बनकर सामने आते हैं. बजाज चेतक C2501 को हाल ही में लॉन्च किया गया है और यह खास तौर पर अपनी किफायती कीमत और बेहतर रेंज के लिए चर्चा में है. वहीं TVS iQube 2.2kWh ज्यादा स्पीड, फास्ट चार्जिंग और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ आता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेस्ट है.

कीमत में कौन है ज्यादा किफायती?

कीमत की बात करें तो Bajaj Chetak C2501 ज्यादा सस्ता है. इसका एक्स-शोरूम प्राइस 91,399 है, जबकि TVS iQube 2.2kWh की कीमत 96,422 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. अगर आपका बजट सीमित है और आप एक सिंपल लेकिन भरोसेमंद स्कूटर चाहते हैं, तो चेतक C2501 वैल्यू फॉर मनी है. वहीं TVS iQube अपनी ज्यादा कीमत को बेहतर परफॉर्मेंस और फीचर्स के जरिए जस्टिफाई करता है.

बैटरी और चार्जिंग का अंतर

Bajaj Chetak C2501 में 2.5 kWh की बैटरी दी गई है, जिसे 750W ऑफबोर्ड चार्जर से फुल चार्ज होने में लगभग 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं. दूसरी ओर TVS iQube 2.2kWh में 2.2 kWh की लिथियम-आयन बैटरी मिलती है, जो IP67 रेटिंग के साथ आती है. इसका 950W पोर्टेबल चार्जर 0 से 80% चार्ज सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट में कर देता है. डेली यूज में फास्ट चार्जिंग के कारण iQube ज्यादा सुविधाजनक लगता है, जबकि चेतक की बड़ी बैटरी लंबा बैकअप देती है.

रेंज और परफॉर्मेंस

रेंज के मामले में Bajaj Chetak C2501 आगे है, जो IDC सर्टिफाइड 113 किमी की रेंज देता है. TVS iQube 2.2kWh की रेंज 94 किमी है, लेकिन रिजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से रियल-वर्ल्ड में यह काफी एफिशिएंट साबित होती है. स्पीड की बात करें तो iQube 75 km/h की टॉप स्पीड देता है, जबकि चेतक की टॉप स्पीड 55 km/h है.

फीचर्स में कौन आगे?

TVS iQube 2.2kWh फीचर्स के मामले में ज्यादा एडवांस है, जिसमें TFT डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स, ब्लूटूथ, कॉल-म्यूजिक कंट्रोल और पार्किंग असिस्ट मिलते हैं. Bajaj Chetak C2501 में जरूरी फीचर्स जैसे LED लाइटिंग, LCD डिस्प्ले, 25 लीटर स्टोरेज और हिल होल्ड असिस्ट दिए गए हैं, जो डेली कम्यूट के लिए काफी हैं.

