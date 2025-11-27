हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj की जबरदस्त वापसी! 149 km की रेंज के साथ लॉन्च हुई Riki E-Rickshaw, जानें कीमत

Bajaj की जबरदस्त वापसी! 149 km की रेंज के साथ लॉन्च हुई Riki E-Rickshaw, जानें कीमत

Bajaj Auto ने E-Rickshaw सेगमेंट में बड़ी एंट्री करते हुए नया Bajaj Riki लॉन्च किया है. इसमें 149 km की रेंज, 5.4 kWh बैटरी और कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स मिलते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Nov 2025 03:30 PM (IST)
भारत में ई-रिक्शा पिछले कुछ सालों में लोकल ट्रांसपोर्ट की रीढ़ बन चुके हैं. लगभग हर शहर और कस्बे में इलेक्ट्रिक रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते बड़े वाहन निर्माता भी अब इस सेगमेंट में उतर रहे हैं. इसी बढ़ती मांग को देखते हुए बजाज ऑटो लिमिटेड ने अपना नया और मजबूत इलेक्ट्रिक रिक्शा Bajaj Riki लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे दो वेरिएंट -एक पैसेंजर के लिए P40 सीरीज और दूसरा कार्गो के लिए C40 सीरीज में पेश किया है. बजाज का टारगेट है कि वह भारत के लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को और ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ बनाए, क्योंकि मार्केट में मौजूद कई ई-रिक्शा मजबूती के मामले में उतने भरोसेमंद नहीं माने जाते.

कीमत, रेंज और बैटरी

  • Bajaj Riki का पैसेंजर मॉडल P4005 5.4 kWh बैटरी के साथ आता है और फुल चार्ज पर 149 किमी की रेंज देता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1,90,890 रखी गई है. वहीं इसका कार्गो मॉडल C4005 5.2 kWh बैटरी के साथ 164 किमी की रेंज देता है, जिसकी कीमत 2,00,876 है. यह कार्गो वर्ज़न बड़े ट्रे के साथ आता है, जिससे सामान ढोने वाले ड्राइवरों को ज्यादा कमाई करने में मदद मिलती है. दोनों मॉडल 2 kW पावर आउटपुट के साथ कम खर्च में लंबी दूरी तय करने के लिए बनाए गए हैं.

मजबूती और सुरक्षा

  • Bajaj Riki को भारतीय सड़कों की कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसका मोनोकॉक चेसिस और यूनिबॉडी स्ट्रक्चर इसे ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाता है. इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, हाइड्रोलिक ब्रेक और Fast चार्जिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिससे सफर स्मूद रहता है और ड्राइवर को बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती. यह ई-रिक्शा 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और कंपनी 3 साल या 60,000 किमीं की वारंटी भी दे रही है.

कहां मिलेगा Bajaj Riki?

  • Bajaj Riki का कार्गो मॉडल 28% ग्रेडिबिलिटी के साथ फ्लाईओवर और चढ़ाई पर भी आसानी से चल सकता है. इसे पटना, मुरादाबाद, गुवाहाटी और रायपुर जैसे शहरों में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था. अब इसे पहले चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम के 100 से ज्यादा शहरों में लॉन्च किया गया है. कोविड के बाद ई-रिक्शा की डिमांड तेजी से बढ़ी है और हर महीने हजारों रिक्शा सड़क पर उतर रहे हैं. मजबूत रेंज, तेजी से चार्जिंग और ज्यादा कमाई की क्षमता के साथ Bajaj Riki इस सेगमेंट में एक बेहद दमदार विकल्प बनकर उभर रहा है.

Published at : 27 Nov 2025 03:30 PM (IST)
