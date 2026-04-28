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हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Ioniq 5 का नया अवतार, Tesla को टक्कर देने आई 690KM रेंज वाली EV, जानें क्या है खास

Hyundai Ioniq 5 का नया अवतार, Tesla को टक्कर देने आई 690KM रेंज वाली EV, जानें क्या है खास

नई Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट ज्यादा रेंज, प्रीमियम लुक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आई है. आइए जानें इसमें क्या खास है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Apr 2026 08:23 PM (IST)
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Hyundai ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार Ioniq 5 को नए अवतार में पेश किया है, जिसमें डिजाइन और फीचर्स के साथ-साथ रेंज में भी बड़ा सुधार किया गया है. ये फेसलिफ्ट मॉडल पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न दिखता है. कंपनी ने इसके बाहरी लुक में हल्के बदलाव किए हैं, जैसे नया बंपर डिजाइन, जिससे कार का स्टाइल और प्रीमियम नजर आता है। हालांकि इसका प्लेटफॉर्म पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन छोटे-छोटे अपडेट इसे और बेहतर बनाते हैं.

नई Ioniq 5 की कीमत करीब 55.7 लाख रुपये रखी गई है, जो पहले से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसमें मिलने वाले नए फीचर्स और बढ़ी हुई रेंज इसे इस कीमत पर एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। यह कार सीधे तौर पर Tesla Model Y और Mercedes-Benz CLA जैसे नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स को टक्कर देने के लिए तैयार है.

रेंज और  बैटरी 

इस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी नई बैटरी है. पहले जहां इसमें 72.6kWh बैटरी मिलती थी, वहीं अब इसे 84kWh बैटरी पैक से अपडेट किया गया है. इस नई बैटरी की मदद से कार लगभग 690 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो इसे अपने सेगमेंट में काफी आगे ले जाती.

इतनी लंबी रेंज होने का मतलब है कि आपको बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही, उम्मीद की जा रही है कि इसका सिंगल मोटर वेरिएंट करीब 229bhp की पावर देगा, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए काफी है. दमदार बैटरी और पावर के कारण यह कार अब ज्यादा पावरफुल बन गई है.

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी में बड़ा अपग्रेड

नई Ioniq 5 के अंदर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें ड्यूल 12.3 इंच स्क्रीन दी गई हैं, जो इंफोटेनमेंट और ड्राइविंग जानकारी दोनों को आसान बनाती हैं. नया स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस चार्जिंग पैड और ज्यादा कंट्रोल बटन इसे और यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं.

इसके अलावा इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे कनेक्टिविटी और आसान हो जाती है. ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी इसमें जोड़े गए हैं, जो ड्राइविंग को सुरक्षित बनाते हैं. केबिन पहले की तरह ही बड़ा और आरामदायक है, जिसमें पीछे बैठने वालों के लिए भी अच्छी सुविधा मिलती है.

कीमत और मुकाबला 

नई Ioniq 5 की कीमत पहले से बढ़ी जरूर है, लेकिन यह अभी भी Kia EV6 से सस्ती है. दिलचस्प बात यह है कि EV6 की कीमत ज्यादा होने के बावजूद उसकी रेंज Ioniq 5 से कम है. यही वजह है कि Ioniq 5 इस सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरती है.

 

भारत में यह कार पहले भी अच्छी संख्या में बिक चुकी है और अब बढ़ी हुई रेंज और नए फीचर्स के साथ इसकी मांग और बढ़ सकती है। जो लोग लंबी रेंज और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

Published at : 28 Apr 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
Hyundai Auto News Hyundai Ioniq 5 Facelift
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