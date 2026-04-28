भारत की सबसे पसंदीदा मिडसाइज SUV में शामिल Hyundai Creta अब नए अवतार में आने वाली है. 2027 मॉडल की तीसरी जनरेशन Creta को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके डिजाइन के बारे में कई बातें सामने आई हैं. नई Creta का लुक पहले से ज्यादा सीधा और बॉक्सी हो सकता है, जिससे यह और ज्यादा मजबूत और दमदार दिखाई देगी. इसका डिजाइन Hyundai के नए कॉन्सेप्ट मॉडल से प्रेरित बताया जा रहा है, जो हाल ही में एक बड़े ऑटो शो में दिखाया गया था.

अगर साइज की बात करें तो नई Creta मौजूदा मॉडल से बड़ी होगी. यह लंबी और चौड़ी होने के साथ अंदर से भी ज्यादा जगह देगी. इसमें आगे की तरफ झुका हुआ शीशा, स्लोपिंग रूफलाइन और बड़ा रूफ स्पॉइलर देखने को मिल सकता है. साथ ही नए 18-इंच के अलॉय व्हील्स और छोटे ओवरहैंग्स इसे सड़क पर और ज्यादा बेहतर बनाएंगे. कुल मिलाकर इसका रोड प्रजेंस पहले से ज्यादा बेहतर होगा.

इंटीरियर और नए फीचर्स में क्या मिलेगा खास?

नई Creta के अंदर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसका इंटीरियर पूरी तरह नया और ज्यादा प्रीमियम होगा. इसमें ब्लैक लेदरेट सीट्स दी जा सकती हैं, जो कार को लग्जरी फील देंगी. आगे की सीटों में बेहतर हेडरेस्ट और पीछे की सीटों में एडजस्ट होने वाले हेडरेस्ट मिल सकते हैं, जिससे लंबी यात्रा में आराम मिलेगा. फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा. साथ ही कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और अपडेटेड ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं. इसका मतलब है कि नई Creta न सिर्फ आरामदायक होगी, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे होगी.

इंजन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का अपडेट

नई Creta में इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल सकते हैं. ट्रांसमिशन विकल्प भी पहले की तरह ही रहेंगे, जिससे ग्राहकों को ज्यादा बदलाव महसूस नहीं होगा. हालांकि सबसे बड़ा बदलाव हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के रूप में आ सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Hyundai इस SUV में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दे सकती है, जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन पर आधारित होगा. अगर ऐसा होता है तो यह Hyundai की पहली हाइब्रिड SUV हो सकती है, जिससे माइलेज बेहतर होगा और Fuel की बचत भी होगी.

लॉन्च टाइमलाइन और मुकाबला

नई Hyundai Creta के लॉन्च को लेकर अभी कंपनी ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि यह SUV 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है. इसकी तैयारी 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, Tata Sierra और Honda Elevate जैसी SUVs से होगा. नए डिजाइन और हाइब्रिड फीचर्स के साथ Creta इस सेगमेंट में एक बार फिर मजबूत दावेदार बन सकती है.

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