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हिंदी न्यूज़ऑटो646 KM रेंज और मॉडर्न फीचर्स, Audi लाई सस्ती EV हैचबैक, जानें खासियत

646 KM रेंज और मॉडर्न फीचर्स, Audi लाई सस्ती EV हैचबैक, जानें खासियत

Audi e-tron में लंबी रेंज के साथ फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है. अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर इसकी चार्जिंग क्षमता 100kW से 183kW तक हो सकती है. आइए गाड़ी की खासियत के बारे में जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 12 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में अब सिर्फ बड़ी और महंगी SUVs ही नहीं, बल्कि छोटी और ज्यादा एफिशिएंट कारों पर भी कंपनियों का फोकस बढ़ रहा है. इसी कड़ी में लग्जरी कार निर्माता Audi ने अपनी नई A2 e-tron इलेक्ट्रिक कार पेश की है. यह कंपनी की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कारों में शामिल है और खास तौर पर बेहतर रेंज और एफिशिएंसी देने पर फोकस करती है.

Audi के मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा रेंज वाला वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर 646 किलोमीटर तक चल सकता है. कंपनी इसे अपनी अब तक की सबसे ज्यादा एफिशिएंट कार भी बता रही है. 

गाड़ी का डिजाइन और खासियत

  • Audi A2 e-tron को कॉम्पैक्ट साइज में तैयार किया गया है, लेकिन डिजाइन में प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है. कार के डिजाइन में एयरोडायनामिक्स पर खास ध्यान दिया गया है. इसमें फ्लश डोर हैंडल, पूरी तरह कवर किया गया अंडरबॉडी और व्हील आर्च के आसपास एयरफ्लो को बेहतर बनाने वाले डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं.
  • इन बदलावों की मदद से कार का ड्रैग को-एफिशिएंट 0.24 तक लाया गया है, जिससे कार को हवा के खिलाफ कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है.इसका सीधा फायदा इलेक्ट्रिक कार की एफिशिएंसी और रेंज पर पड़ता है.
  • Audi A2 e-tron की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज है. इसके अलग-अलग वेरिएंट में अलग बैटरी और मोटर विकल्प मिलते हैं. टॉप वेरिएंट में 84kWh बैटरी दी गई है, जिसके साथ कार की WLTP रेंज करीब 646 किलोमीटर तक पहुंच जाती है.
  • कंपनी के मुताबिक, इसका ऊर्जा खपत आंकड़ा सिर्फ 12.8kWh प्रति 100 किलोमीटर है.इस वजह से यह Audi की सबसे ज्यादा एफिशिएंट कारों में शामिल हो जाती है.
  • A2 e-tron में 52kWh, 61kWh और 84kWh बैटरी के ऑप्शन मिलेंगे. अलग-अलग बैटरी और मोटर कॉन्फिगरेशन के आधार पर इसकी रेंज करीब 423 किलोमीटर से 646 किलोमीटर तक हो सकती है.यानी ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से अलग वेरिएंट चुन सकेंगे.
  • Audi A2 e-tron को कई मोटर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. इसके पावर आउटपुट की रेंज करीब 170PS से 327PS तक बताई गई है.शुरुआत में यह रियर-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ उपलब्ध होगी, जबकि कंपनी आगे चलकर ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प भी ला सकती है. इस तरह कार को सिर्फ ज्यादा रेंज के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर ड्राइविंग फील को ध्यान में रखकर भी तैयार किया गया है.

फास्ट चार्जिंग की सुविधा

  • A2 e-tron में लंबी रेंज के साथ फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है. अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर इसकी चार्जिंग क्षमता 100kW से 183kW तक हो सकती है. कार को करीब 10 मिनट की चार्जिंग में 200 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है.इससे लंबी यात्रा के दौरान चार्जिंग के लिए ज्यादा समय रुकने की जरूरत कम हो सकती है.
  • Audi ने A2 e-tron में एक खास तकनीक भी दी है. इसमें बायडायरेक्शनल चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है.आसान भाषा में समझें तो कार सिर्फ बिजली लेने का काम नहीं करेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर बैटरी में मौजूद बिजली को बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.इसका इस्तेमाल गाड़ी से किसी दूसरे डिवाइस को बिजली देने या उपयुक्त सिस्टम के साथ घर में बिजली सपोर्ट करने जैसे कामों में किया जा सकता है.
  • Audi A2 e-tron का इंटीरियर भी काफी मॉडर्न रखा गया है.इसमें कंपनी का MMI पैनोरमिक डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 11.9 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.8 इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन शामिल है.यानी ड्राइवर को जरूरी जानकारी और इंफोटेनमेंट से जुड़े फीचर्स एक डिजिटल सेटअप में मिलेंगे.कार में वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.
  • Audi ने कार के अंदर छोटी-छोटी चीजों को रखने के लिए भी एक अलग तरह का सिस्टम दिया है. इसमें Fidlock मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. इसके जरिए कप होल्डर या चार्जिंग केबल रखने वाले बैग जैसी एक्सेसरीज को कार के अंदर तय जगहों पर आसानी से लगाया जा सकता है.इससे छोटे केबिन में सामान को व्यवस्थित रखना आसान हो सकता है.
  • Audi A2 e-tron की यूरोप में शुरुआती कीमत करीब 38,200 यूरो बताई गई है. भारत में इसकी कीमत या लॉन्च को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. Audi ने इसे फिलहाल यूरोपीय बाजार को ध्यान में रखकर पेश किया है.कार का प्रोडक्शन जर्मनी के Ingolstadt प्लांट में होगा और यूरोप में इसकी डिलीवरी दिसंबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी गई है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 12 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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Auto News Audi E Tron Car News
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