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हिंदी न्यूज़ऑटोकार बेचने के बाद कैसे डिएक्टिवेट होता है FASTag, जानें प्रोसेस?

कार बेचने के बाद कैसे डिएक्टिवेट होता है FASTag, जानें प्रोसेस?

गाड़ी बेचने के बाद टोल टैक्स कटने के नुकसान से बचने के लिए पुराने फास्टैग को बैंक ऐप, IHMCL पोर्टल या 1033 हेल्पलाइन पर कॉल करके आसानी से डिएक्टिवेट किया जा सकता है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 11 Sep 2026 08:44 PM (IST)
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अगर आपने अपनी पुरानी कार बेच दी है, तो सिर्फ गाड़ी के कागजात ट्रांसफर करना ही काफी नहीं है. एक और जरूरी काम है, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं- FASTag को डिएक्टिवेट करना. अगर आपने यह नहीं किया, तो नई गाड़ी के मालिक के टोल खर्च का पैसा आपके अकाउंट से कट सकता है. कई बार लोग महीनों बाद नोटिस करते हैं कि उनके बैंक खाते से टोल की रकम कट रही है, जबकि गाड़ी उनके पास नहीं होती.

FASTag क्या है और क्यों जरूरी है डिएक्टिवेशन?

FASTag कार की विंडशील्ड पर लगा एक RFID टैग होता है, जो आपके FASTag अकाउंट से जुड़ा रहता है. टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर के जरिए टैग की पहचान होती है और टोल की रकम जुड़े हुए अकाउंट से कट जाती है. इसलिए कार बेचने के बाद पुराने मालिक का FASTag एक्टिव रहने पर अकाउंट से जुड़ी परेशानी हो सकती है. NHAI की FAQ के मुताबिक, कार बेचने या ट्रांसफर करने पर पुराने मालिक को संबंधित FASTag जारी करने वाले बैंक से संपर्क करके अकाउंट या वॉलेट बंद कराना चाहिए. वहीं, नए मालिक को अपने नाम से नया FASTag लेना होता है. 

FASTag में बचा पैसा कैसे मिलेगा?

कार बेचने के समय अगर आपके FASTag वॉलेट में पैसे बचे हुए हैं, तो अकाउंट बंद कराने से पहले बैंक से बैलेंस के बारे में जानकारी जरूर लें. रिफंड या बची हुई रकम को लेकर प्रक्रिया संबंधित FASTag जारी करने वाले बैंक की शर्तों के अनुसार हो सकती है. इसलिए FASTag बंद कराने की रिक्वेस्ट के साथ बैंक से यह भी पूछें कि अकाउंट में मौजूद बैलेंस का क्या होगा और उसे वापस पाने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनानी होगी.

कैसे बंद करें FASTag?

FASTag को डिएक्टिवेट कराने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आपका FASTag किस बैंक या एजेंसी ने जारी किया है. इसके लिए सबसे पहले उस बैंक की कस्टमर केयर सर्विस या FASTag पोर्टल पर संपर्क करें, जिसने आपका FASTag जारी किया था. कस्टमर केयर पर कार बेचने की जानकारी देकर FASTag अकाउंट बंद करने के लिए आवेदन किया जा सकता है. बैंक आपसे FASTag से जुड़ी जानकारी, जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है. वेरिफिकेशन के बाद बैंक FASTag को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करता है.

यह भी पढ़ें: ऑटोमैटिक या मैनुअल, नई Baleno का कौन-सा वेरिएंट खरीदना बेहतर?

FASTag बंद कराने से पहले ये काम करें

कार बेचने के बाद FASTag से जुड़ी जानकारी जरूर चेक कर लें. सबसे पहले देखें कि टैग किस बैंक से जारी हुआ है. इसके बाद बैंक के कस्टमर केयर या संबंधित FASTag सर्विस के जरिए क्लोजर रिक्वेस्ट डालें. रिक्वेस्ट स्वीकार होने के बाद यह भी सुनिश्चित कर लें कि FASTag अब एक्टिव नहीं है. अगर FASTag से जुड़ी समस्या का समाधान संबंधित बैंक से नहीं हो रहा है, तो FASTag से संबंधित सहायता के लिए IHMCL की हेल्पलाइन और शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 715 KM रेंज और चंद सेकंड में 100 की स्पीड, क्यों खास है ये लग्जरी कार?

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 08:44 PM (IST)
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