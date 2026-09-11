BMW 7 Series Facelift लॉन्च, मसाज वाली सीट के साथ लग्जरी इंटीरियर; जानें कीमत 

BMW ने भारत में 7 सीरीज का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है. इस लग्जरी सेडान की शुरुआती कीमत 1.95 करोड़ रखी गई है. इस साल के शुरुआत में पेश की गई 7 सीरीज के फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए गए हैं, जो इसे लुक, टेक्नोलॉजी में और भी बेहतर और रॉयल बनाते हैं. इसके साथ ही इस लग्जरी सेडान के इलेक्ट्रिक वेरिएंट i7 को भी लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत भी 1.95 करोड़ से शुरू होती है. कंपनी ने फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेस्डर बनाया है, दोनों ही कारों को उन्होंने लॉन्च किया.

BMW ने 7 सीरीज फेसलिफ्ट के लुक को और भी बेहतर बनाने के लिए इसके एक्सटीरियर और डिजाइन में कई बदलाव किए हैं. 7 सीरीज फेसलिफ्ट के फ्रंट में सबसे बड़े बदालव किए गए हैं. इसमें स्प्लिट हेडलाइट्स को अपडेट किया गया है, इसके अलावा ग्रिल में भी बदलाव किए गए हैं. ग्रिल अब ज्यादा स्क्वायर है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स दिए गए हैं. इसके साथ ही कार में चारों तरफ इल्यूमिनेटेड सराउंड भी मिलता है.

पहले से मॉर्डन हुआ इंटीरियर

कंपनी ने लग्जरी सेडान के इंटीरियर में भी बदलाव किए हैं, जो अब पहले से काफी अलग और मॉर्डन है. इसे 'Neue Klasse' मॉडल की तरह अपडेट किया गया है. डैशबोर्ड पर एक बड़ा 17.9 इंच का टचस्क्रीन दिया गया है. इसके अलावा 14.6 इंच का पैसेंजर स्क्रीन दिया गया है. पिलर-टू-पिलर विजन डिस्प्ले और नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है. रियर पैसेंजर्स के लिए काफ सपोर्ट भी कार में मिलता है. इसके अलावा छत पर 31.3 इंच की 8K स्क्रीन पीछे के हिस्से को लाउंज जैसा फील कराती है.

यह भी पढ़ें: ऑटोमैटिक या मैनुअल, नई Baleno का कौन-सा वेरिएंट खरीदना बेहतर?

कार में मिलेंगे ये फीचर्स

BMW ने 7 सीरीज के फेसलिफ्ट वर्जन की टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया है. कार में Bowers & Wilkins का 35-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, पावर्ड गेट्स और पैनोरमिक ग्लास रूफ दिया गया है. इसके अलावा हीटेड वेंटिलेटेड और मसाज वाली सीटें भी कार में मिलती हैं.

इंजन और पावर के मामले में भी दमदार

BMW की इस 7 सीरीज फेसलिफ्ट में माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ 3.0 टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक i7 को eDrive 50 के साथ लॉन्च किया गया है. यह 450bhp की पावर और 600Nm का टॉर्क देती है और इसमें 112.5 kWh का बड़ा बैटरी पैक है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 728km तक चल सकती है.

यह भी पढ़ें: 715 KM रेंज और चंद सेकंड में 100 की स्पीड, क्यों खास है ये लग्जरी कार?