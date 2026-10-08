Honda Elevate की EMI कितनी? जानें पूरा हिसाब

इंडिया में अभी हाल ही में होंडा ने अपने एलिवेट एसयूवी का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है. जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. अगर आप भी होंडा की इस नई एसयूवी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट मॉडल खरीदने के लिए कितने रुपये लगेंगे और गाड़ी की हर महीने EMI कितनी होगी.

बता दें कि मार्केट में इस गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.80 लाख रुपये से शुरू होकर इसके टॉप वेरिएंट के लिए करीब 16.40 लाख रुपये तक जाती है. जब आप इसे लोन पर लेते हैं तो ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और बैंक की ब्याज दर के हिसाब से हर महीने की किस्त तय होती है. चलिए आज हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं कि होंडा एलिवेट घर लाने के लिए आपको हर महीने कितने रुपये की किस्त चुकानी होगी और इसके लिए आपको कितना बजट बनाना चाहिए.

ऑन-रोड कीमत और लोन

बता दें कि होंडा एलिवेट के बेस वेरिएंट से शुरुआत करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.80 लाख रुपये है. आरटीओ, इंश्योरेंस और अन्य खर्च मिलाकर इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 13.71 लाख रुपये के आसपास बैठती है. अगर आप बैंक से कार लोन लेने की सोचते हैं तो आपको आमतौर पर गाड़ी की कीमत का 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 3.37 लाख रुपये डाउन पेमेंट जमा करना होगा.

जबकि इसके बाद बैंक आपको करीब 10.34 लाख रुपये तक का लोन आसानी से दे देता है. यदि आप किसी अच्छे बैंक से लगभग 10.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 22,219 रुपये आएगी. अगर आप इस लोन के टेन्योर को बढ़ाकर 7 साल कर देते हैं तो आपकी मासिक किस्त घटकर करीब 17,429 रुपये रह जाएगी. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी कि लंबे समय में ब्याज थोड़ा ज्यादा चुकाना पड़ता है.

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टॉप-एंड वेरिएंट का पूरा हिसाब

लेकिन यदि आप होंडा एलिवेट के सबसे महंगे और फीचर-लोडेड टॉप मॉडल यानी जेडएक्स प्लस सीवीटी ऑटोमैटिक वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं. तो खर्च थोड़ा बढ़ जाता है. इस टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 18.40 लाख रुपये है और ऑन-रोड जाते-जाते यह लगभग 21.20 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. इस लग्जरी और आरामदायक मॉडल को फाइनेंस कराने के लिए आपको लगभग 4.20 लाख रुपये का डाउन पेमेंट अपनी जेब से देना होगा.

जिसके बाद बैंक से करीब 17.00 लाख रुपये का लोन पास करवाना पड़ेगा. अगर आप 5 साल के लिए लगभग 9 से 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर यह लोन लेते हैं तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 35,000 से 36,000 रुपये के आसपास आएगी. इस मॉडल में आपको 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और शानदार ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं.

सिबिल स्कोर और इंट्रेस्ट रेट का महत्व

बता दें कि किसी भी गाड़ी को लोन पर खरीदते समय आपका सिबिल स्कोर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे ज्यादा अच्छा है तो बैंक आपको बहुत आसानी से और कम ब्याज दरों पर लोन दे देते हैं. इससे आपकी बैंक में जाने वाली हर महीने की किस्त काफी कम हो जाती है और हजारों रुपये की बचत होती है.

जबकि इसके अलावा कई बैंक फेस्टिव सीजन या साल के अंत में स्पेशल ऑफर्स चलाते हैं. जिसमें प्रोसेसिंग फीस माफ कर दी जाती है या ब्याज दरों में छूट मिलती है. लोन लेने से पहले आपको हमेशा दो-तीन अलग-अलग बैंकों से बात करके यह जांच लेनी चाहिए कि कौन सा बैंक आपको सबसे कम ब्याज दर और बिना किसी छुपे हुए चार्ज के सबसे बढ़िया ऑफर दे रहा है.

इन बातों का रखें ध्यान

जब आप होंडा एलिवेट खरीदने के लिए बैंक से करार करते हैं तो सिर्फ ईएमआई ही आपका अकेला खर्च नहीं होता है. बैंक लोन लेते समय लोन राशि का लगभग 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत हिस्सा प्रोसेसिंग फीस और कागजी कार्रवाई के नाम पर पहले ही काट लेते हैं. जिसका भुगतान आपको अपनी जेब से करना होता है.

वहीं इसके अलावा हर साल कार का बीमा, समय पर सर्विसिंग का खर्च और पेट्रोल का खर्च भी जुड़ता जाता है. इसलिए गाड़ी घर लाने से पहले अपने महीने के कुल बजट का सही हिसाब लगा लेना समझदारी होती है. ताकि बाद में किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े. सही प्लानिंग के साथ आप अपनी पसंदीदा होंडा एलिवेट को बहुत ही आराम से अपने घर ला सकते हैं.

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