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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा, लगी रिकॉर्ड बोली

SA20 ऑक्शन में सबसे महंगा बिका स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बच्चा, लगी रिकॉर्ड बोली

Most Expensive Player SA20 Auction: नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कोई दिग्गज नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ने वाला 18 साल का बालक है. जेसन राउल्स को जोबर्ग सुपर किंग्स ने खरीदा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 08:16 AM (IST)
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बुधवार, 7 अक्टूबर को SA20 सीजन पांच का ऑक्शन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों पर बहुत ऊंची-ऊंची बोली लगी. 18 साल के जेसन राउल्स लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं. उन्हें जोबर्ग सुपर किंग्स ने 2.9 मिलियन रैंड (करीब 16.89 करोड़ रुपये) की बोली लगाकर खरीदा है. इस नीलामी में दिग्गज खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड और फाफ डु प्लेसिस और अन्य खिलाड़ियों को भी खरीदार मिला.

सबसे ज्यादा सुर्खियां 18 साल के ऑलराउंडर जेसन राउल्स ने बटोरी हैं. जेसन के पास अभी सिर्फ एक टी20 मैच का अनुभव है, जिसमें उन्होंने बल्ले से 45 रन और गेंदबाजी में एक विकेट लिया था. सबसे चौंकाने वाली बात यह कि राउल्स अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं.

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कितनी ऊंची बोली लगी?

CSK फ्रेंचाइजी के अंतर्गत आने वाली जोबर्ग सुपर किंग्स ने सीजन 5 के ऑक्शन में स्कूल में पढ़ने वाले जेसन राउल्स को 1.69 करोड़ रुपये में खरीदा. वो सेंट डेविड मैरिस्ट इनांडा स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं. उनके लिए जोबर्ग सुपर किंग्स और MI केपटाउन के बीच बिडिंग वॉर देखने को मिला. अंततः राउल्स सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन बैठे.

राउल्स बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. वो अभी दक्षिण अफ्रीका की अंडर-19 क्रिकेट टीम के उपकप्तान हैं. हाल में खेली गई CSA टी20 चैलेंज लीग में उनका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने दिखा, जिसमें उन्होंने 31 गेंद में 45 रन बनाए थे.

पोलार्ड-डु प्लेसिस पर भी ऊंची बोली

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंड कीरोन पोलार्ड को जोबर्ग सुपर किंग्स ने खरीद लिया है. उनपर 1.5 मिलियन रैंड (करीब 87.3 लाख रुपये) की बोली लगी. दूसरी ओर फाफ डु प्लेसिस पर जोबर्ग सुपर किंग्स ने खूब पैसे खर्च करते हुए 2.7 मिलियन रैंड (करीब 1.57 करोड़ रुपये) की ऊंची बोली लगाई.

SA20 सीजन 5 की शुरुआत अगले साल 17 जनवरी से होगी और सीजन का सबसे पहला मैच सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा. बता दें कि अब तक चार सीजन में सनराइजर्स की टीम सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनी है, उसने 3 बार यह खिताब जीता है. जबकि जेसन राउल्स ने जोबर्ग सुपर किंग्स को जॉइन किया है, जिसने अब तक एक बार भी फाइनल तक का सफर तय नहीं किया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 08 Oct 2026 08:16 AM (IST)
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SA20 SA20 Auction
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