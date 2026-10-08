बुधवार, 7 अक्टूबर को SA20 सीजन पांच का ऑक्शन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों पर बहुत ऊंची-ऊंची बोली लगी. 18 साल के जेसन राउल्स लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं. उन्हें जोबर्ग सुपर किंग्स ने 2.9 मिलियन रैंड (करीब 16.89 करोड़ रुपये) की बोली लगाकर खरीदा है. इस नीलामी में दिग्गज खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड और फाफ डु प्लेसिस और अन्य खिलाड़ियों को भी खरीदार मिला.

सबसे ज्यादा सुर्खियां 18 साल के ऑलराउंडर जेसन राउल्स ने बटोरी हैं. जेसन के पास अभी सिर्फ एक टी20 मैच का अनुभव है, जिसमें उन्होंने बल्ले से 45 रन और गेंदबाजी में एक विकेट लिया था. सबसे चौंकाने वाली बात यह कि राउल्स अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं.

कितनी ऊंची बोली लगी?

CSK फ्रेंचाइजी के अंतर्गत आने वाली जोबर्ग सुपर किंग्स ने सीजन 5 के ऑक्शन में स्कूल में पढ़ने वाले जेसन राउल्स को 1.69 करोड़ रुपये में खरीदा. वो सेंट डेविड मैरिस्ट इनांडा स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं. उनके लिए जोबर्ग सुपर किंग्स और MI केपटाउन के बीच बिडिंग वॉर देखने को मिला. अंततः राउल्स सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन बैठे.

राउल्स बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. वो अभी दक्षिण अफ्रीका की अंडर-19 क्रिकेट टीम के उपकप्तान हैं. हाल में खेली गई CSA टी20 चैलेंज लीग में उनका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने दिखा, जिसमें उन्होंने 31 गेंद में 45 रन बनाए थे.

पोलार्ड-डु प्लेसिस पर भी ऊंची बोली

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंड कीरोन पोलार्ड को जोबर्ग सुपर किंग्स ने खरीद लिया है. उनपर 1.5 मिलियन रैंड (करीब 87.3 लाख रुपये) की बोली लगी. दूसरी ओर फाफ डु प्लेसिस पर जोबर्ग सुपर किंग्स ने खूब पैसे खर्च करते हुए 2.7 मिलियन रैंड (करीब 1.57 करोड़ रुपये) की ऊंची बोली लगाई.

SA20 सीजन 5 की शुरुआत अगले साल 17 जनवरी से होगी और सीजन का सबसे पहला मैच सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा. बता दें कि अब तक चार सीजन में सनराइजर्स की टीम सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनी है, उसने 3 बार यह खिताब जीता है. जबकि जेसन राउल्स ने जोबर्ग सुपर किंग्स को जॉइन किया है, जिसने अब तक एक बार भी फाइनल तक का सफर तय नहीं किया है.

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