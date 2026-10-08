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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख

'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख

नाना पाटेकर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. एक्टर रितेश देशमुख टूट गए हैं. उन्होंने इमोशनल पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 08 Oct 2026 08:46 AM (IST)
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नाना पाटेकर का गुरुवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है. उनके निधन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर है. एक्टर रितेश देशमुख टूट गए हैं. उन्होंने इमोशनल पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी है.

उन्होंने लिखा- आज शब्द ठिठक गए हैं, कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है. नाना चले गए… इस एक वाक्य ने मन को सुन्न और निःशब्द कर दिया है. आप अभिनय के उस आकाश के सितारे थे, जिसकी तुलना की कोई सीमा नहीं थी. अपनी अनोखी शैली से आपने रसिकों के दिलों में अटूट जगह बनाई. कभी पर्दे पर एक तेजस्वी नायक, कभी रोंगटे खड़े कर देने वाला खलनायक, तो कभी गंभीर चेहरे के पीछे छिपी शरारत भरी हंसी, अभिनय का हर रंग आपके अभिनय में जीवंत हो उठता था.'

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रितेश देशमुख हुए इमोशनल

आगे रितेश ने लिखा, 'पर्दे पर आप हीरो थे, लेकिन पर्दे के पीछे उससे भी कहीं बड़े इंसान. आपकी संस्था के माध्यम से मानवता की निरंतर धारा बहती रही. ‘ब्लफमास्टर’ और ‘हाउसफुल 5’ में आपके साथ स्क्रीन साझा करना, मेरा सौभाग्य था. लेकिन एक मराठी फिल्म में आपके साथ काम करने की अधूरी इच्छा, जीवनभर मन में एक कसक बनकर रहेगी. आपकी बातें, आपकी महफिलें, पीठ पर मिलने वाली वह प्रशंसा की थपकी,
साथ में की गई वह खिलखिलाती हंसी, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है. परिवारजनों, प्रियजनों और लाखों प्रशंसकों के प्रति. मेरी हृदय से संवेदनाएं. सचमुच, आज एक युग का अंत हो गया है. भावपूर्ण श्रद्धांजलि.'

नाना पाटेकर 75 साल के थे. उनका निधन गोवा में हुआ. वो घर पर बेहोश पाए गए. फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टर्स ने उन्हें 45 मिनट तक बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया है. नाना पाटेकर के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा. सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर उनका निधन हो गया. उन्हें पुणे में अंतिम विदाई दी जाएगी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 08 Oct 2026 08:27 AM (IST)
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