'कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है', नाना पाटेकर के निधन से टूटे रितेश देशमुख

नाना पाटेकर का गुरुवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है. उनके निधन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर है. एक्टर रितेश देशमुख टूट गए हैं. उन्होंने इमोशनल पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी है.

उन्होंने लिखा- आज शब्द ठिठक गए हैं, कलेजे पर जैसे बिजली गिर पड़ी है. नाना चले गए… इस एक वाक्य ने मन को सुन्न और निःशब्द कर दिया है. आप अभिनय के उस आकाश के सितारे थे, जिसकी तुलना की कोई सीमा नहीं थी. अपनी अनोखी शैली से आपने रसिकों के दिलों में अटूट जगह बनाई. कभी पर्दे पर एक तेजस्वी नायक, कभी रोंगटे खड़े कर देने वाला खलनायक, तो कभी गंभीर चेहरे के पीछे छिपी शरारत भरी हंसी, अभिनय का हर रंग आपके अभिनय में जीवंत हो उठता था.'

रितेश देशमुख हुए इमोशनल

आगे रितेश ने लिखा, 'पर्दे पर आप हीरो थे, लेकिन पर्दे के पीछे उससे भी कहीं बड़े इंसान. आपकी संस्था के माध्यम से मानवता की निरंतर धारा बहती रही. ‘ब्लफमास्टर’ और ‘हाउसफुल 5’ में आपके साथ स्क्रीन साझा करना, मेरा सौभाग्य था. लेकिन एक मराठी फिल्म में आपके साथ काम करने की अधूरी इच्छा, जीवनभर मन में एक कसक बनकर रहेगी. आपकी बातें, आपकी महफिलें, पीठ पर मिलने वाली वह प्रशंसा की थपकी,

साथ में की गई वह खिलखिलाती हंसी, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है. परिवारजनों, प्रियजनों और लाखों प्रशंसकों के प्रति. मेरी हृदय से संवेदनाएं. सचमुच, आज एक युग का अंत हो गया है. भावपूर्ण श्रद्धांजलि.'

आज शब्द थिजले आहेत, काळजावर जणू वीज कोसळली आहे. नाना गेले... या एका वाक्याने मन सुन्न, निःशब्द झाले आहे. तुम्ही अभिनयाचे आकाश होतात, ज्याला तुलनेची सीमा नव्हती. तुमच्या अनोख्या शैलीने रसिकांच्या हृदयात तुम्ही अढळ घर केले. कधी पडद्यावरचा तेजस्वी नायक, कधी अंगावर शहारे आणणारा खलनायक, तर कधी गंभीर चेहऱ्यामागचा खट्याळ विनोद, प्रत्येक रंग तुमच्या अभिनयात खुलून आला. पडद्यावर तुम्ही हीरो होतात, पण पडद्यामागे त्याहूनही मोठे. तुमच्या संस्थेतून वाहत राहिली माणुसकीची निरंतर धारा. 'ब्लफमास्टर' आणि 'हाउसफुल ५' मध्ये तुमच्यासोबत पडदा वाटून घेतला, हे माझे भाग्य. पण एका मराठी चित्रपटात तुमच्यासोबत काम करणे, ही अपूर्ण ओढ आयुष्यभर उरी राहील. तुमचे बोल, तुमच्या गप्पा, पाठीवरची ती कौतुकाची थाप, सोबत केलेले ते खळखळते हसू, ही माझी करी कमाई. कुटुंबीयांना, आप्तेष्टांना आणि लाखो चाहत्यांना माझी मनःपूर्वक सांत्वना. खरच आज एका युगाचा अस्त झाला आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली. 🙏 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 8, 2026

नाना पाटेकर 75 साल के थे. उनका निधन गोवा में हुआ. वो घर पर बेहोश पाए गए. फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. डॉक्टर्स ने उन्हें 45 मिनट तक बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया है. नाना पाटेकर के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा. सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर उनका निधन हो गया. उन्हें पुणे में अंतिम विदाई दी जाएगी.