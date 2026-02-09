हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो80 KM मिलता है माइलेज, ये हैं देश की किफायती बाइक्स, खरीदने से पहले जानें डिटेल्स

80 KM मिलता है माइलेज, ये हैं देश की किफायती बाइक्स, खरीदने से पहले जानें डिटेल्स

Affordable Mileage Bikes: अगर आप कम कीमत में अच्छा माइलेज देने वाली बाइक की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी बाइक्स आपके लिए सस्ती रहेंगी? आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 09 Feb 2026 04:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में किफायती और अच्छी माइलेज देने वाली बाइक्स की तलाश हमेशा से ही रही है. लोग डेली रनिंग के लिए ऐसी बाइक चाहते हैं, जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम हो. यहां हम आपको ऐसी ही पॉपुलर बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतर सकती है. आइए इन बाइक्स की कीमत और माइलेज के बारे में जानते हैं. 

टीवीएस स्पोर्ट (TVS Sport)

पहली बाइक टीवीएस स्पोर्ट है. दिल्ली में टीवीएस स्पोर्ट की एक्स-शोरूम कीमत 55 हजार 500 रुपये से शुरू होती है. बाइक में 109.7 cc, सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजन लगा हुआ मिलता है. बाइक के इस इंजन से 6,350 rpm पर 6.03 kW की पावर और 4,500 rpm पर 8.7 Nm का टॉर्क मिलता है. टीवीएस की यह बाइक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप-स्पीड देती है. टीवीएस स्पोर्ट का माइलेज 80 किलोमीटर प्रति लीटर है. .

हीरो एचएफ डीलक्स (Hero HF Deluxe)

दूसरी बाइक Hero HF Deluxe है, जो कि एक सस्ती बाइक है. इस बाइक की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 57 हजार रुपये से शुरू होती है. बाइक में 97.2 cc, सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक इंजन लगा है. बाइक में लगे इंजन से 5.9 kW की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. इस मोटरसाइकिल में एडवांस्ड प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है. हीरो की ये बाइक 75 kmpl की माइलेज देती है. 

होंडा शाइन (Honda Shine)

तीसरी बाइक Honda Shine 100 है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 63 हजार 405 रुपये है. इस बाइक में 4-स्ट्रोक, SI इंजन लगा है, जिससे 7,500 rpm पर 5.43 kW की पावर मिलती है और 5,000 rpm पर 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. ये बाइक 65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. 

टीवीएस रेडियन (TVS Radeon)

चौथी बाइक टीवीएस रेडियन है, इसमें में 109.7 cc, 4-स्ट्रोक  BS-VI इंजन लगा है. इस इंजन से 7,350 rpm पर 6.03 kW की पावर मिलती है और 4,500 rpm पर 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. ये मोटरसाइकिल एक लीटर पेट्रोल में 63 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा करती है. टीवीएस रेडियॉन की एक्स-शोरूम प्राइस 68 हजार 500 रुपये से शुरू है.

यह भी पढ़ें:-

क्या 1 लाख की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगा Tata Sierra का सबसे सस्ता वेरिएंट? जानिए EMI का हिसाब 

Published at : 09 Feb 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
TVS Sport Hero HF Deluxe TVS Radeon Honda Shine Affordable Mileage Bikes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
बिहार
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
Advertisement

वीडियोज

Gold-Silver Price: सोना-चांदी फिर से बेकाबू?आज का रेट जानकर चौंक जाएंगे! |ABPLIVE
T-20 World Cup: 'पूरी करो वरना नहीं होगा महामुकाबला', T20 World Cup पर PAK की 3 शर्तें...ABPLIVE
Tej Pratap Yadav on Anushka: तेज प्रताप ने पहली बार 5 जयचंदों के नाम का किया खुलासा...
Kanpur में फिर लग्जरी कार का कहर, कारोबारी के बेटे ने लैम्बोर्गिनी से 3 लोगों को मारी टक्कर, हंगामा
Anushka Yadav ने दिया बेटी को जन्म तो भड़के Tej Pratap Yadav कहा..डिप्रेशन में हूं कोर्ट जाउंगा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
बिहार
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान; आपके लिए भी जानना जरूरी
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
ट्रेंडिंग
Video: मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
शिक्षा
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget