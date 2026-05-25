चंद दिन और...फंकी स्टाइल के साथ लॉन्च होने जा रही नई Tata Tiago EV, जानिए कैसे हैं फीचर्स?

नई Tata Tiago EV फेसलिफ्ट अब पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक के साथ आने वाली है. इस बार कंपनी ने इसके डिजाइन और इंटीरियर में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिससे यह कार बाकी टाटा कारों से काफी अलग दिखाई देती है. खास बात यह है कि नई Tiago EV का केबिन पूरी तरह नए डिजाइन के साथ आएगा, जिसमें फ्यूचरिस्टिक और थोड़ा फंकी स्टाइल देखने को मिलेगा.

नई Tiago EV फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंटीरियर में देखने को मिलेगा. कार में नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर Tata EV की नई ब्रांडिंग नजर आती है. इसका लोगो सेंटर से थोड़ा हटकर लगाया गया है, जो देखने में कुछ हद तक Kia कारों जैसा फील देता है. इसके साथ ही कार में नया ड्राइवर डिस्प्ले और फ्लोटिंग स्टाइल टचस्क्रीन दिया जाएगा, जिससे केबिन ज्यादा हाई-टेक लगेगा.

कार का केबिन पूरी तरह बदल जाएगा

कंपनी ने इंटीरियर के कलर थीम को भी बदल दिया है. अब इसमें नया ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो कार को ज्यादा प्रीमियम लुक देता है. स्टार्ट/स्टॉप बटन को भी नई जगह यानी दाईं तरफ शिफ्ट किया गया है. सेंटर कंसोल पर नए बटन और नए डिजाइन के पावर विंडो स्विच भी देखने को मिलेंगे. कुल मिलाकर कार का पूरा केबिन पहले से ज्यादा मॉडर्न और यूथफुल नजर आएगा.

कैसे हैं फीचर्स और एक्सटीरियर?

फीचर्स की बात करें तो नई Tiago EV फेसलिफ्ट में कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इसमें फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स, रियर एसी वेंट्स और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इससे कार का कम्फर्ट और सेफ्टी दोनों बेहतर होंगे.

एक्सटीरियर में भी नई Tiago EV को ICE यानी पेट्रोल Tiago फेसलिफ्ट से अलग पहचान दी जाएगी. EV मॉडल में सामने की तरफ ब्लैंक्ड-ऑफ डिजाइन देखने को मिलेगा, जिससे इसका इलेक्ट्रिक लुक और ज्यादा उभरकर सामने आएगा. फ्रंट डिजाइन भी पेट्रोल मॉडल से अलग होगा.

बड़ा बैटरी पैक और लॉन्चिंग

माना जा रहा है कि नई Tiago EV फेसलिफ्ट में बड़ा बैटरी पैक और ज्यादा पावरफुल मोटर दी जा सकती है. इससे कार की ड्राइविंग रेंज भी बढ़ने की उम्मीद है, जो ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर हो सकती है. इसके अलावा कंपनी EV मॉडल के लिए एक नया एक्सक्लूसिव कलर भी ला सकती है, जो सिर्फ इसी मॉडल में मिलेगा.

कीमतों की बात करें तो नई डिजाइन, फीचर्स और संभावित बड़े बैटरी पैक के बावजूद कंपनी इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकती. हालांकि बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है. नई Tiago EV फेसलिफ्ट से जुड़ी सभी जानकारी 28 मई को इसके लॉन्च के समय सामने आएगी.

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