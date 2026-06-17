फ्यूल की टेंशन होगी खत्म, Creta, Punch समेत 5 नई Flex Fuel कारें जल्द देंगी दस्तक
Upcoming Flex Fuel Cars India: जल्द आ रही हैं हुंडई क्रेटा, टाटा पंच और मारुति फ्रोंक्स जैसी 5 शानदार फ्लेक्स-फ्यूल कारें, जो 100% एथेनॉल से चलेंगी. जानिए इनके फीचर्स और पूरी डिटेल.
Upcoming Flex Fuel Cars India: भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों और हर दिन बढ़ते पॉल्यूशन से परेशान लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अब एक नया और बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है. देश की सड़कों पर जल्द ही ऐसी गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी, जो पेट्रोल की जगह पूरी तरह से गन्ने और मक्के से बने एथेनॉल (एथेनॉल) से चलेंगी.
मारुति सुजुकी ने तो अपनी वैगनआर फ्लेक्स-फ्यूल (WagonR Flex Fuel) को ₹7.24 लाख में लॉन्च करके इस रेस की शुरुआत भी कर दी है. लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता, देश की सबसे पसंदीदा SUVs जैसे क्रेटा और पंच भी बहुत जल्द अपने नए फ्लेक्स-फ्यूल अवतार में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
हुंडई क्रेटा जल्द होगी लॉन्च
देश की सबसे पॉपुलर और बेहतरीन एसयूवी हुंडई क्रेटा अब बिल्कुल नए अवतार में आने वाली है. कंपनी ने हाल ही में इसके फ्लेक्स-फ्यूल प्रोटोटाइप को शोकेस किया है. जो E100 यानी 100% शुद्ध एथेनॉल पर चलने में सक्षम है. मजेदार बात यह है कि इस मॉडल में रेगुलर क्रेटा वाले 1.5-लीटर इंजन की जगह 1.0-लीटर का तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है.
जो 118 bhp की पावर जनरेट करेगा. सबसे खास बात यह है कि इस छोटे और दमदार इंजन को 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो आपको स्मूथ ड्राइविंग के साथ-साथ ईंधन के भारी-भरकम खर्च से भी आजादी दिलाएगा.
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टाटा पंच भी चलेगी एथेनॉल पर
माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की किंग कही जाने वाली टाटा पंच भी अब इस ग्रीन रेस में पीछे नहीं है. भारत मोबिलिटी शो में टाटा ने अपनी 'पंच फ्लेक्स-फ्यूल' के कॉन्सेप्ट मॉडल को दुनिया के सामने पेश किया था. इस गाड़ी में वही पुराना और भरोसेमंद 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, लेकिन इसे अंदर से पूरी तरह अपग्रेड किया गया है.
कंपनी ने इसके फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप और ईसीयू सॉफ्टवेयर को इस तरह से बदला है कि यह इंजन पेट्रोल में 85% तक एथेनॉल मिक्स फ्यूल (E85) को आसानी से पचा सके. पेट्रोल, सीएनजी और ईवी के बाद पंच का यह चौथा और सबसे किफायती वेरिएंट होने वाला है.
मारुति फ्रोंक्स और टोयोटा की गाड़ियां भी कतार में
फ्लेक्स-फ्यूल की इस लिस्ट में सिर्फ क्रेटा और पंच ही नहीं, बल्कि मारुति सुजुकी की स्टाइलिश क्रॉसओवर फ्रोंक्स भी शामिल होने जा रही है. मारुति फ्रोंक्स के फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल को भी बहुत जल्द प्रोडक्शन रेडी करके बाजार में उतारा जाएगा. इसके अलावा, टोयोटा भी पीछे नहीं रहने वाली है.
टोयोटा ने अपनी कोरोला हाइब्रिड और देश की पसंदीदा एमपीवी इनोवा हाइक्रॉस के फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल की झलक दिखाई है, जो 100% एथेनॉल पर चल सकती हैं. इन सभी गाड़ियों के आने के बाद मार्केट में कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा ही, साथ ही आम आदमी के लिए हर महीने होने वाला फ्यूल का खर्च भी काफी कम हो जाएगा.
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