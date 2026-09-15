2026 एशियन गेम्स में 17 सितंबर से भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले शुरू हो जाएंगे. जापान के आइची नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों की ओपनिंग सेरेमनी 19 सितंबर को होगी, लेकिन भारत का पहला मुकाबला 17 सितंबर को टेकबॉल में होगा. यानी फैंस को भारतीय खिलाड़ियों के एक्शन के लिए ओपनिंग सेरेमनी तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

भारत इस बार हांग्जो में किए गए प्रदर्शन को और आगे ले जाने के इरादे से उतरेगा. 2022 के एशियन गेम्स में भारतीय दल ने 107 पदक अपने नाम किए थे. इस बार भारत 35 खेलों में हिस्सा ले रहा है और 508 एथलीट दल का हिस्सा हैं. एथलेटिक्स में 79 खिलाड़ी भारत की सबसे बड़ी टीम हैं. इसके बाद हॉकी में 40, जबकि क्रिकेट और शूटिंग में 30-30 खिलाड़ी शामिल हैं.

क्रिकेट में पहले दिखेगी चुनौती

क्रिकेट में महिला टीम 18 सितंबर को जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी. जीतने पर 20 सितंबर को सेमीफाइनल और 22 सितंबर को पदक मुकाबले होंगे. पुरुष टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है और वो 28 सितंबर को उतरेंगे. पुरुष सेमीफाइनल 1 अक्टूबर और फाइनल 3 अक्टूबर को होगा.

पुरुष हॉकी टीम 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ अपने सफर की शुरुआत करेगी. इसके बाद श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, जापान और बांग्लादेश से मुकाबले होंगे. सेमीफाइनल 1 अक्टूबर और फाइनल 3 अक्टूबर को होगा. महिला टीम भी 20 सितंबर को उज्बेकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेगी. उसका सेमीफाइनल 30 सितंबर और गोल्ड मेडल मैच 2 अक्टूबर को होगा.

कबड्डी से बैडमिंटन तक नजरें

कबड्डी में पुरुष और महिला टीमें 21 सितंबर से शुरुआत करेंगी. सेमीफाइनल 25 सितंबर और फाइनल 26 सितंबर को होगा. बैडमिंटन का टीम इवेंट 20 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा, इसके बाद खिलाड़ी 25 से 29 सितंबर तक इंडिविजुअल मुकाबले खेलेंगे.

शूटिंग में 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मुकाबले होंगे. एथलेटिक्स का एक्शन 24 से 29 सितंबर तक चलेगा. बॉक्सिंग 21 सितंबर से 2 अक्टूबर, आर्चरी 26 सितंबर से 3 अक्टूबर और कुश्ती 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगी. इसके अलावा रोइंग, टेबल टेनिस, स्क्वैश, टेनिस, साइकिलिंग, घुड़सवारी और दूसरे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए उतरेंगे.