Harrier और XUV700 को टक्कर देने जल्द आ रही MG की नई Hector, जानें कब होगी लॉन्च

2026 MG Hector दिसंबर में ही नए डिजाइन, दमदार इंजन और एडवांस फीचर्स के साथ पेश होगी. आइए इसके फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं. साथ ही जानें किन SUVs से मुकाबला होगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 Dec 2025 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

2026 MG Hector भारतीय बाजार में एक बार फिर से वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी इस SUV को नए एक्सटीरियर, ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और आकर्षक डिजाइन के साथ पेश करने वाली है. जहां मिड-साइज SUV सेगमेंट पहले से ही Creta, Harrier और XUV700 जैसी पॉपुलर गाड़ियों से भरा है, वहीं नई MG Hector के अपडेटेड लुक और फीचर्स के कारण मुकाबला और भी बढ़ेगा.

2026 MG Hector

  • नई MG Hector का डिजाइन अब पहले से ज्यादा मॉडर्न और दमदार नजर आता है. इसके फ्रंट और रियर बंपर को नया शेप दिया गया है, जो SUV की सड़क पर मौजूदगी को और मजबूत बनाता है. अपडेटेड डिजाइन में नई स्टाइल वाली ग्रिल और 19-इंच के नए अलॉय व्हील्स इसकी प्रीमियम अपील को बढ़ाते हैं. हालांकि LED DRL और हेडलैंप सेटअप पहले जैसा ही रखा गया है और SUV की मूल बॉडी लाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.

इंटीरियर और फीचर्स

  • 2026 MG Hector का इंटीरियर भी कई बड़े अपडेट के साथ आने वाला है. उम्मीद है कि अब SUV में आगे और पीछे दोनों सीटों के लिए वेंटिलेटेड सीट विकल्प मिलेगा. इसके साथ ही नए कनेक्टेड कार फीचर्स, अपडेटेड इंटरफेस और ज्यादा एडवांस ADAS फीचर्स इसका हिस्सा होंगे. केबिन क्वालिटी भी पहले से बेहतर की गई है, जिससे Hector अब इस सेगमेंट में और ज्यादा प्रीमियम फील देने वाली SUVs में शामिल हो जाएगी.

इंजन विकल्प

  • नई Hector फेसलिफ्ट में इंजन विकल्प मौजूदा मॉडल की तरह ही रहेंगे. इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 141 HP की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. वहीं 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन 167 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दोनों इंजनों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प उपलब्ध रहेंगे, जिससे खरीदार अपनी पसंद के मुताबिक वेरिएंट चुन सकेंगे.

एक्सटीरियर पर 2025 मॉडल के फीचर्स का प्रभाव

  • नए मॉडल के डिजाइन में बंपर-इंटीग्रेटेड हेडलाइट्स, पूरी चौड़ाई में फैली LED टेल लाइट और नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील जोड़े गए हैं. इसके अलावा नए एक्सटीरियर और कलर ऑप्शन भी मिल सकते हैं, जिससे SUV अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश और बोल्ड दिखाई देगी. नई MG Hector फेसलिफ्ट को कंपनी 15 दिसंबर 2025 को पेश करेगी और जनवरी 2026 से इसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है. बुकिंग लॉन्च इवेंट के बाद शुरू की जाएंगी.

किस-किस से होगा मुकाबला?

  • अपडेटेड 2026 MG Hector इन पॉपुलर SUVs को -Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Tata Harrier, Mahindra XUV700, Toyota Urban Cruiser, Hyundai Alcazar और Tata Safari को सीधी टक्कर देगी. अपनी नई स्टाइलिंग, प्रीमियम फीचर्स और दमदार इंजन विकल्पों के साथ 2026 MG Hector मिड-साइज SUV सेगमेंट में एक बार फिर बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है.

Published at : 11 Dec 2025 05:15 PM (IST)
