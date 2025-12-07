एक्सप्लोरर
Hyundai Creta को टक्कर देने नए अवतार में आ रही Hector, जल्द होगी लॉन्च, जानें फीचर्स
2026 MG Hector नए डिजाइन, बड़े अलॉय व्हील्स और अपडेटेड फीचर्स के साथ आने वाली है. इंजन पहले जैसा रहेगा, लेकिन लुक और तकनीक ज्यादा मॉडर्न होगी. आइए विस्तार से जानते हैं.
MG Motor India आज भारत में तेजी से बढ़ती कार कंपनियों में से एक है. कंपनी पेट्रोल-डीजल से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक हर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है. MG की पहली SUV Hector, जो 2019 में आई थी, आज भी कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल है. अब खबर है कि MG Hector का नया मॉडल 2026 में आने वाला है, जिसमें इसका लुक पहले से भी ज्यादा मॉडर्न होगा. कंपनी SUV के डिजाइन में बदलाव कर रही है ताकि यह बाजार में सीधे तौर पर Hyundai Creta को टक्कर दे सके.
नए अवतार में कैसी दिखेगी Hector?
- 2023 में Hector का फेसलिफ्ट आया थालऔर 2026 में आने वाला अपडेट उसी पर आगे तैयार किया जाएगा. इस बार Hector के बाहरी लुक में हल्के लेकिन ध्यान खींचने वाले बदलाव किए जाएंगे. इसमें नई ग्रिल लगाई जाएगी, जो पहले से बड़ी और स्टाइलिश होगी. इसके फ्रंट बंपर को भी थोड़ा बदला जाएगा ताकि SUV का फ्रंट ज्यादा दमदार दिखाई दे. इसके LED हेडलैम्प्स पहले जैसे पतले रहेंगे, जो Hector की पहचान बन चुके हैं. पीछे की ओर भी एक नया बंपर डिजाइन जोड़ा जाएगा, जिससे कार का पिछला हिस्सा और मॉडर्न लगेगा. सबसे खास बदलाव इसके नए अलॉय व्हील्स में देखने को मिल सकता है. उम्मीद है कि Hector में इस बार 19-इंच के बड़े व्हील्स मिलेंगे.
पहले जैसे रहेंगे फीचर्स
- Hector हमेशा से फीचर-रिच SUV मानी जाती है. कंपनी इसके ज्यादातर फीचर्स को पहले जैसा ही रखेगी, क्योंकि ग्राहक इन्हें काफी पसंद करते हैं. इसके बावजूद कुछ नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, जैसे पीछे की सीट पर वेंटिलेशन का विकल्प. इसके बड़े वर्टिकल टचस्क्रीन में भी नया इंटरफेस मिलेगा, जिससे इसे चलाना पहले से आसान होगा. इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर और इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स जारी रहेंगे. MG की खास i-SMART तकनीक भी इसमें मौजूद होगी, जिससे गाड़ी से जुड़े कई काम आप मोबाइल से ही कर सकेंगे-जैसे कार लॉक-अनलॉक करना, स्थिति चेक करना, या वॉइस कमांड देना.
इंजन में क्या बदलाव होंगे?
- ये केवल एक फेसलिफ्ट है, पूरी तरह नया मॉडल नहीं. इसलिए इंजन में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है. 2026 Hector में पहले जैसे ही इंजन मिलेंगे-1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल, जो 141 bhp पावर और 250 Nm टॉर्क देता है. 2.0-लीटर टर्बो डीजल, जो 167 bhp पावर और 350 Nm टॉर्क बनाता है. पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT दोनों तरह के गियरबॉक्स मिलेंगे. डीजल इंजन केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आएगा.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मिशन-27 से पहले योगी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, सपा ने बताया चुनावी स्टंट
बॉलीवुड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL