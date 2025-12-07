Hyundai Creta को टक्कर देने नए अवतार में आ रही Hector, जल्द होगी लॉन्च, जानें फीचर्स

MG Motor India आज भारत में तेजी से बढ़ती कार कंपनियों में से एक है. कंपनी पेट्रोल-डीजल से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक हर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है. MG की पहली SUV Hector, जो 2019 में आई थी, आज भी कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल है. अब खबर है कि MG Hector का नया मॉडल 2026 में आने वाला है, जिसमें इसका लुक पहले से भी ज्यादा मॉडर्न होगा. कंपनी SUV के डिजाइन में बदलाव कर रही है ताकि यह बाजार में सीधे तौर पर Hyundai Creta को टक्कर दे सके.

नए अवतार में कैसी दिखेगी Hector?

2023 में Hector का फेसलिफ्ट आया थालऔर 2026 में आने वाला अपडेट उसी पर आगे तैयार किया जाएगा. इस बार Hector के बाहरी लुक में हल्के लेकिन ध्यान खींचने वाले बदलाव किए जाएंगे. इसमें नई ग्रिल लगाई जाएगी, जो पहले से बड़ी और स्टाइलिश होगी. इसके फ्रंट बंपर को भी थोड़ा बदला जाएगा ताकि SUV का फ्रंट ज्यादा दमदार दिखाई दे. इसके LED हेडलैम्प्स पहले जैसे पतले रहेंगे, जो Hector की पहचान बन चुके हैं. पीछे की ओर भी एक नया बंपर डिजाइन जोड़ा जाएगा, जिससे कार का पिछला हिस्सा और मॉडर्न लगेगा. सबसे खास बदलाव इसके नए अलॉय व्हील्स में देखने को मिल सकता है. उम्मीद है कि Hector में इस बार 19-इंच के बड़े व्हील्स मिलेंगे.

पहले जैसे रहेंगे फीचर्स

Hector हमेशा से फीचर-रिच SUV मानी जाती है. कंपनी इसके ज्यादातर फीचर्स को पहले जैसा ही रखेगी, क्योंकि ग्राहक इन्हें काफी पसंद करते हैं. इसके बावजूद कुछ नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, जैसे पीछे की सीट पर वेंटिलेशन का विकल्प. इसके बड़े वर्टिकल टचस्क्रीन में भी नया इंटरफेस मिलेगा, जिससे इसे चलाना पहले से आसान होगा. इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर और इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स जारी रहेंगे. MG की खास i-SMART तकनीक भी इसमें मौजूद होगी, जिससे गाड़ी से जुड़े कई काम आप मोबाइल से ही कर सकेंगे-जैसे कार लॉक-अनलॉक करना, स्थिति चेक करना, या वॉइस कमांड देना.

इंजन में क्या बदलाव होंगे?