लॉन्च से पहले ही सामने आए Tata Sierra के 6 कलर ऑप्शन, देखिए कौन सा आपके लिए है परफेक्ट

टाटा मोटर्स अपनी नई मिडसाइज SUV Tata Sierra को 25 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है, लेकिन लॉन्च से पहले ही इसके कलर ऑप्शन्स का खुलासा कर दिया गया है. सिएरा टाटा के लाइनअप में कर्व और हैरियर के बीच रखी जाएगी और यह सीधे हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी. कंपनी ने जिन 6 कलर्स को दिखाया है, उनमें अंडमान एडवेंचर, बंगाल रूज, कूर्ग क्लाउड्स, मिंटल ग्रे, मुन्नार मिस्ट और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं. इनमें से कुछ रंग पहले टीजर में भी नजर आए थे. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर

सिएरा का केबिन इसे बाकी SUVs से अलग बनाता है. इसके डैशबोर्ड पर तीन कनेक्टेड डिस्प्ले दिए गए हैं, जो टाटा की किसी भी कार में पहली बार देखने को मिलेंगे. इसमें ड्राइवर के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में बड़ा टचस्क्रीन और को-पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले शामिल है. इन तीनों स्क्रीन को एक ही ग्लास पैनल में इंटीग्रेट किया गया है, जिससे इसका लेआउट बेहद प्रीमियम और हाई-टेक लगता है. यह सेटअप देखने में महंगी इंटरनेशनल SUVs जैसा एहसास देता है.



केबिन में टच-बेस्ड HVAC कंट्रोल भी दिया गया है, जिसमें तापमान बदलने के लिए छोटे फिजिकल अप/डाउन स्विच शामिल हैं. सिएरा में फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिखता है, हालांकि LOGO को फिलहाल कैमोफ्लाज से ढका गया है. गियर एरिया को सॉफ्ट-टच मैटीरियल और मेटालिक हाइलाइट्स से तैयार किया गया है.

डिजाइन और इंजन

नई सिएरा के बाहरी डिजाइन में बड़ा ग्लास एरिया, बॉक्सी प्रोफाइल और सिग्नेचर रैप-अराउंड रियर विंडो शामिल है, जो इंडियन मार्केट में किसी भी दूसरी कार में नहीं मिलता. इसे पहली बार 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था और तब से लोगों में इसके डिजाइन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इंजन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. वहीं संभावना है कि टाटा इसमें हैरियर वाला 2.0-लीटर मल्टीजेट इंजन भी उपलब्ध करा दे. इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी प्लान किया गया है, जिसमें दो बैटरी पैक और नया Quad Motor AWD सिस्टम मिल सकता है, जैसा हाल ही में हैरियर EV में दिखा था. ADAS फीचर्स का सपोर्ट भी इसमें देखने को मिलेगा, जिससे यह अपने सेगमेंट में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे होगी.

