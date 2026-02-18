हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोLuxury Lifestyle: पैदाइशी अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, सुख-सुविधाओं में बीतता है जीवन!

Luxury Lifestyle: पैदाइशी अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, सुख-सुविधाओं में बीतता है जीवन!

Astrology: ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास राशि के जातक विलासिता और धन को आकर्षित करने में माहिर होते हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां जो पैदा हुई हैं अमीर बनने के लिए?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 18 Feb 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

Astrology: ज्योतिष शास्त्र में कुछ राशियों के लोग विलासिता, धन-दौलत और उच्च स्तरीय जीवनशैली को अट्रैक्ट करने के लिए स्वाभाविक रूप से बने होते हैं. हर कोई अपने जीवन में आराम, शान-ओ-शौकत और सुख-सुविधाओं की इच्छा रखता है.

चाहे जन्म से ही ऐसा हो या खुद के बल पर साम्राज्य को खड़ा करने के कारण ये राशियां अपने परिष्कृत स्वाद, मनमोहक आकर्षण और अटूट महत्वाकांक्षा की वजह से अक्सर विलासिता से घिरी रहती हैं. 

इन राशियों के जातकों में विलासिता के प्रति प्रेम, कड़ी मेहनत करने की प्रतिबद्धता और सौंदर्य की सराहना जैसे सामान्य लक्षण पाए जाते हैं. किंतु हर राशि का विलासिता के प्रति अपना नजरिया होता है, जो उनके अपने आदर्शों और व्यक्तित्व को दर्शाता है.

बुध का शक्तिशाली नक्षत्र प्रवेश! 3 राशियों के लिए नौकरी, बिजनेस और लव लाइफ में आएगा टर्निंग पॉइंट!

वृषभ (Taurus)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र ग्रह का संबंध सुख, सौंदर्य और विलासिता का ग्रह माना जाता है. शुक्र इस राशि के स्वामी भी हैं. वृषभ राशि के जातक अपने जीवन में सुख, सौंदर्य और विलासिता को काफी महत्व देते हैं.

अपनी मेहनत, व्यावहारिकता और जमीनी स्वभाव के बावजूद ये पृथ्वी तत्व के जातक जीवन के छोटे-छोटे सुखों की सराहना करने में माहिर होते हैं. 

वृषभ राशि के जातक अपने आस-पास विलासिता का माहौल बनाए रखना पसंद करते हैं, चाहे वह बढ़िया भोजन के जरिए या आलीशान फर्नीचर या फिर उच्च श्रेणी के कपड़े और कलाकृतियां हों. 

सिंह (Leo)

सिंह राशि पर सूर्य का शासन होता है, जो राजत्व, जीवन और प्रसिद्धि का प्रतीक माने जाते हैं. इसी कारण सिंह राशि के जातक अंदर ही अंदर खुद को खास मानते हैं. उन्हें सामान्य जीवन जीना पसंद नहीं है, वे हमेशा ऐसी जिंदगी की चाहत रखते हैं जिसमें नेम-फेम और पैसा हो. 

सिंह राशि के जातक महंगी गाड़ियां, आकर्षक कपड़े और शानदार चीजें इसलिए पसंद आती हैं, क्योंकि ये उनके स्वभाव से मेल खाती है. उनके लिए पैसा केवल जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और स्टेटस दिखाने का अलग तरीका होता है. वे चाहते हैं कि जहां भी जाए लोग उन्हें नोटिस करें. 

तुला राशि (Libra)

तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, जो सुंदरता, प्यार और अच्छे जीवन का प्रतीक माना जाता है. इस वजह से तुला राशि के जातक अपने आसपास चीजों को संतुलित और सुंदर बनाए रखने की इच्छा रखते हैं. उन्हें गंदगी, बदसूरती या अव्यवस्था बिल्कुल भी पसंद नहीं है. 

तुला राशि के जातक काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, जिन्हें लोगों से मिलना-जुलना पसंद होता है. उन्हें अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते और अच्छा माहौल चाहिए. इसी कारण वे कला, फैशन, सजावट और खुबसूरत चीजों की ओर जल्दी आकर्षक हो जाते हैं. 

मकर (Capricorn)

मकर राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं, जिनका संबंध मेहनत, अनुशासन और लंबी प्लानिंग से होता है. इसलिए मकर राशि के जातक जल्दी अमीर बनने के लिए शॉर्टकट पर निर्भर न रहकर मेहनत को प्राथमिकता देना पसंद करते हैं.

वे दिखावा पसंद किस्म के व्यक्ति नहीं हैं. मकर राशि के लोगों को जीवन में सफलता किस्मत से ज्यादा मेहनत के भरोसे मिलती है. ये लोग बाहर से साधारण लग सकते हैं लेकिन अंदर से वे काफी मजबूत होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Taurus Zodiac Sign Tula Astrology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Luxury Lifestyle: पैदाइशी अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, सुख-सुविधाओं में बीतता है जीवन!
Luxury Lifestyle: पैदाइशी अमीर होते हैं इन 4 राशियों के जातक, सुख-सुविधाओं में बीतता है जीवन!
अंक शास्त्र
Numerology: क्या मोबाइल नंबर बदलने से बदल जाएगी किस्मत? जानें जन्मांक का रहस्य और असली सच!
Numerology: क्या मोबाइल नंबर बदलने से बदल जाएगी किस्मत? जानें जन्मांक का रहस्य और असली सच!
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: 18 फरवरी को कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर, शिव योग के प्रभाव से किन राशियों को मिलेगा करियर और निवेश में बड़ा लाभ?
18 फरवरी राशिफल: कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश और 'शिव योग' का महासंयोग, आज इन राशियों के लिए बदल जाएगी किस्मत
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 18 February 2026: सावधानी बरतें, विवादों से बचें, और संयम से काम लें!
Aaj ka Meen Rashifal 18 February 2026: सावधानी बरतें, विवादों से बचें, और संयम से काम लें!
Advertisement

वीडियोज

₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026: गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने PM मोदी से की मुलाकात, जानें क्या कहा
इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026: गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने PM मोदी से की मुलाकात, जानें क्या कहा
मध्य प्रदेश
MP Budget 2026 Live: आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया- 4 स्तंभों पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस
आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया- 4 स्तंभों पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
यूटिलिटी
Braj Ki Holi 2026: क्या ब्रज की होली में नहीं जा सकते दूसरे धर्म के लोग, जानें क्या कहता है भारत का कानून?
क्या ब्रज की होली में नहीं जा सकते दूसरे धर्म के लोग, जानें क्या कहता है भारत का कानून?
रिलेशनशिप
Relationship Communication: क्या आपका पार्टनर देर से करता है मैसेज का रिप्लाई, जानें इसका क्या है मतलब?
क्या आपका पार्टनर देर से करता है मैसेज का रिप्लाई, जानें इसका क्या है मतलब?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget