World War 3 Signs 2026: आज की दुनिया को अगर आप ध्यान से देखें, तो एक अजीब तरह की बेचैनी हर जगह दिखाई देती है. युद्ध खत्म नहीं हो रहे, बल्कि लंबे और जटिल होते जा रहे हैं. फरवरी 2026 में शुरू हुआ अमेरिका-इजराइल और ईरान का टकराव अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला रहा है. तेल की कीमतें, कर्ज का बोझ और शेयर बाजार की अस्थिरता ने आम आदमी की नींद उड़ा दी है.

रूस-यूक्रेन से ईरान तक: आखिर क्यों नहीं रुक रही जंग?

रूस-यूक्रेन युद्ध अब एक ऐसी लंबी खिंचती लड़ाई बन चुका है, जहां किसी भी पक्ष को निर्णायक जीत नहीं मिल रही. दुनिया के बड़े देश अब सीधे मैदान में उतरने के बजाय प्रॉक्सी वॉर, आर्थिक प्रतिबंधों और टेक्नोलॉजी के जरिए एक-दूसरे को तबाह कर रहे हैं. यही वह समय है जिसे समझने के लिए हमें केवल न्यूज़ हेडलाइंस की नहीं, बल्कि समय के गहरे पैटर्न को समझने की जरूरत है.

बृहत पाराशर होरा शास्त्र: हजारों साल पहले की गई सटीक गणना

यहीं पर पाराशर ऋषि का प्राचीन सिद्धांत प्रासंगिक हो जाता है. हजारों साल पहले 'बृहत पाराशर होरा शास्त्र' में बताया गया था कि जब शनि, राहु और मंगल जैसे क्रूर ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है. आज की जियो-पॉलिटिक्स में इसे सिस्टमेटिक अस्थिरता (Systemic Instability) कहा जा सकता है, जहां घटनाएं अलग-अलग देशों में हो रही हैं, लेकिन उनका मूल कारण एक ही 'एनर्जी पैटर्न' है.

शनि और राहु का घातक योग: निर्णय लेने की क्षमता खत्म!

2026 का ईरान युद्ध केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, इसने पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिला दिया है. पाराशर के सिद्धांत के अनुसार, जब शनि (कष्ट और दबाव) और राहु (भ्रम और अस्थिरता) एक साथ सक्रिय होते हैं, तो वैश्विक नेताओं की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है. यही कारण है कि आज कूटनीति फेल हो रही है और युद्ध खत्म होने के बजाय और अधिक जटिल होते जा रहे हैं. ऊर्जा संकट और महंगाई इसी ग्रह-नक्षत्रों के दबाव का परिणाम है.

मंगल करा रहा अमंगल: कूटनीति पर भारी पड़ती सैन्य आक्रामकता

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को युद्ध, सेना और विनाशकारी हथियारों का कारक माना गया है. वर्तमान में मंगल का अशुभ प्रभाव छोटे-छोटे विवादों को भी महायुद्ध में बदल रहा है. ईरान के ड्रोन हमले, इजराइल की एयरस्ट्राइक और अमेरिका की बढ़ती सैन्य सक्रियता इसी अग्नि तत्व के असंतुलन का प्रमाण है. यह केवल राजनीति नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा चक्र है जो विनाश की ओर ले जा रहा है.

साइबर वॉर और डेटा की लड़ाई: शनि-राहु का आधुनिक जाल

पाराशर ऋषि के अनुसार, शनि और राहु मिलकर धीरे-धीरे चलने वाला संकट (Slow Poison Crisis) पैदा करते हैं. आज का साइबर युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और सूचना युद्ध (Information War) इसी का आधुनिक रूप है. देश अब केवल गोलियों से नहीं, बल्कि डेटा और नैरेटिव से लड़ रहे हैं. इसने जियो-पॉलिटिक्स को पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित और खतरनाक बना दिया है.

आपकी जेब और मानसिक शांति पर सीधा प्रहार

इस संकट का असर केवल सरहदों तक सीमित नहीं है. IMF की चेतावनियां सच साबित हो रही हैं, महंगाई चरम पर है, नौकरियों पर संकट है और वैश्विक कर्ज ऐतिहासिक ऊंचाई को छू रहा है. पाराशर शास्त्र कहता है कि जब ग्रह अशांत होते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य का 'मन' अशांत होता है. यही मानसिक तनाव आज समाज में हर जगह दिखाई दे रहा है, जो आगे चलकर बड़े और आत्मघाती फैसलों का कारण बनता है.

परिवर्तन का दौर: पुराने सिस्टम का अंत और नया पावर बैलेंस

विशेषज्ञ इसे केवल क्राइसिस कह रहे हैं, लेकिन पाराशर के सिद्धांतों के अनुसार यह एक ट्रांजिशन फेज है. दुनिया एक नए पावर बैलेंस की ओर बढ़ रही है. चीन, रूस, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच जो नए समीकरण बन रहे हैं, वे आने वाले दशकों की दिशा तय करेंगे. पुराने सिस्टम टूट रहे हैं ताकि नए युग की शुरुआत हो सके. यह समय जितना खतरनाक है, उतना ही परिवर्तनकारी भी.

सावधानी ही बचाव: क्या कहता है भविष्य?

Google के 2026 के नए एल्गोरिदम और पाराशर शास्त्र, दोनों एक ही बात कहते हैं, केवल जानकारी होना काफी नहीं है, बल्कि 'अनुभव और सही निर्णय' जरूरी है. इस समय की सबसे बड़ी गलती जल्दबाजी में लिया गया फैसला होगी. शनि देरी कराएगा, राहु भ्रमित करेगा और मंगल गुस्सा दिलाएगा. ऐसे में जो व्यक्ति धैर्य और स्पष्ट सोच रखेगा, वही इस वैश्विक संकट से उबर पाएगा.

दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वह अचानक नहीं है. यह समय का एक चक्र है जो खुद को दोहरा रहा है. आज की जियो-पॉलिटिक्स (Geopolitics) और आर्थिक दबाव 'सरप्राइज' नहीं बल्कि 'सिग्नल' हैं. अगर आप इस चक्र को समझ लेते हैं, तो आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि एक बेहतर भविष्य की नींव रख पाएंगे.

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