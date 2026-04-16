हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोWorld War 3 Signs: 2026 में दुनिया क्यों जल रही है? पाराशर ऋषि की भविष्यवाणी और महायुद्ध का खौफनाक कनेक्शन!

World War 3 Signs: 2026 में दुनिया क्यों जल रही है? पाराशर ऋषि की भविष्यवाणी और महायुद्ध का खौफनाक कनेक्शन!

World War 3 Signs 2026: ईरान-इज़राइल युद्ध और गहराता आर्थिक संकट! आखिर क्यों फेल हो रही है दुनिया की कूटनीति? ऋषि पाराशर के सिद्धांतों के जरिए समझें 2026 के विनाशकारी युद्धों के पीछे का असली कहानी.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 16 Apr 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

World War 3 Signs 2026: आज की दुनिया को अगर आप ध्यान से देखें, तो एक अजीब तरह की बेचैनी हर जगह दिखाई देती है. युद्ध खत्म नहीं हो रहे, बल्कि लंबे और जटिल होते जा रहे हैं. फरवरी 2026 में शुरू हुआ अमेरिका-इजराइल और ईरान का टकराव अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला रहा है. तेल की कीमतें, कर्ज का बोझ और शेयर बाजार की अस्थिरता ने आम आदमी की नींद उड़ा दी है.

रूस-यूक्रेन से ईरान तक: आखिर क्यों नहीं रुक रही जंग?

रूस-यूक्रेन युद्ध अब एक ऐसी लंबी खिंचती लड़ाई बन चुका है, जहां किसी भी पक्ष को निर्णायक जीत नहीं मिल रही. दुनिया के बड़े देश अब सीधे मैदान में उतरने के बजाय प्रॉक्सी वॉर, आर्थिक प्रतिबंधों और टेक्नोलॉजी के जरिए एक-दूसरे को तबाह कर रहे हैं. यही वह समय है जिसे समझने के लिए हमें केवल न्यूज़ हेडलाइंस की नहीं, बल्कि समय के गहरे पैटर्न को समझने की जरूरत है.

बृहत पाराशर होरा शास्त्र: हजारों साल पहले की गई सटीक गणना

यहीं पर पाराशर ऋषि का प्राचीन सिद्धांत प्रासंगिक हो जाता है. हजारों साल पहले 'बृहत पाराशर होरा शास्त्र' में बताया गया था कि जब शनि, राहु और मंगल जैसे क्रूर ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है. आज की जियो-पॉलिटिक्स में इसे सिस्टमेटिक अस्थिरता (Systemic Instability) कहा जा सकता है, जहां घटनाएं अलग-अलग देशों में हो रही हैं, लेकिन उनका मूल कारण एक ही 'एनर्जी पैटर्न' है.

शनि और राहु का घातक योग: निर्णय लेने की क्षमता खत्म!

2026 का ईरान युद्ध केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, इसने पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिला दिया है. पाराशर के सिद्धांत के अनुसार, जब शनि (कष्ट और दबाव) और राहु (भ्रम और अस्थिरता) एक साथ सक्रिय होते हैं, तो वैश्विक नेताओं की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है. यही कारण है कि आज कूटनीति फेल हो रही है और युद्ध खत्म होने के बजाय और अधिक जटिल होते जा रहे हैं. ऊर्जा संकट और महंगाई इसी ग्रह-नक्षत्रों के दबाव का परिणाम है.

मंगल करा रहा अमंगल: कूटनीति पर भारी पड़ती सैन्य आक्रामकता

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को युद्ध, सेना और विनाशकारी हथियारों का कारक माना गया है. वर्तमान में मंगल का अशुभ प्रभाव छोटे-छोटे विवादों को भी महायुद्ध में बदल रहा है. ईरान के ड्रोन हमले, इजराइल की एयरस्ट्राइक और अमेरिका की बढ़ती सैन्य सक्रियता इसी अग्नि तत्व के असंतुलन का प्रमाण है. यह केवल राजनीति नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा चक्र है जो विनाश की ओर ले जा रहा है.

साइबर वॉर और डेटा की लड़ाई: शनि-राहु का आधुनिक जाल

पाराशर ऋषि के अनुसार, शनि और राहु मिलकर धीरे-धीरे चलने वाला संकट (Slow Poison Crisis) पैदा करते हैं. आज का साइबर युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और सूचना युद्ध (Information War) इसी का आधुनिक रूप है. देश अब केवल गोलियों से नहीं, बल्कि डेटा और नैरेटिव से लड़ रहे हैं. इसने जियो-पॉलिटिक्स को पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित और खतरनाक बना दिया है.

आपकी जेब और मानसिक शांति पर सीधा प्रहार

इस संकट का असर केवल सरहदों तक सीमित नहीं है. IMF की चेतावनियां सच साबित हो रही हैं, महंगाई चरम पर है, नौकरियों पर संकट है और वैश्विक कर्ज ऐतिहासिक ऊंचाई को छू रहा है. पाराशर शास्त्र कहता है कि जब ग्रह अशांत होते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य का 'मन' अशांत होता है. यही मानसिक तनाव आज समाज में हर जगह दिखाई दे रहा है, जो आगे चलकर बड़े और आत्मघाती फैसलों का कारण बनता है.

परिवर्तन का दौर: पुराने सिस्टम का अंत और नया पावर बैलेंस

विशेषज्ञ इसे केवल क्राइसिस कह रहे हैं, लेकिन पाराशर के सिद्धांतों के अनुसार यह एक ट्रांजिशन फेज है. दुनिया एक नए पावर बैलेंस की ओर बढ़ रही है. चीन, रूस, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच जो नए समीकरण बन रहे हैं, वे आने वाले दशकों की दिशा तय करेंगे. पुराने सिस्टम टूट रहे हैं ताकि नए युग की शुरुआत हो सके. यह समय जितना खतरनाक है, उतना ही परिवर्तनकारी भी.

सावधानी ही बचाव: क्या कहता है भविष्य?

Google के 2026 के नए एल्गोरिदम और पाराशर शास्त्र, दोनों एक ही बात कहते हैं, केवल जानकारी होना काफी नहीं है, बल्कि 'अनुभव और सही निर्णय' जरूरी है. इस समय की सबसे बड़ी गलती जल्दबाजी में लिया गया फैसला होगी. शनि देरी कराएगा, राहु भ्रमित करेगा और मंगल गुस्सा दिलाएगा. ऐसे में जो व्यक्ति धैर्य और स्पष्ट सोच रखेगा, वही इस वैश्विक संकट से उबर पाएगा.

दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वह अचानक नहीं है. यह समय का एक चक्र है जो खुद को दोहरा रहा है. आज की जियो-पॉलिटिक्स (Geopolitics) और आर्थिक दबाव 'सरप्राइज' नहीं बल्कि 'सिग्नल' हैं. अगर आप इस चक्र को समझ लेते हैं, तो आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि एक बेहतर भविष्य की नींव रख पाएंगे.

यह भी पढ़ें- Shani Dev: नौकरी, पैसा और पारिवारिक समस्या..कहीं शनि आपसे नाराज तो नहीं, न करें ये गलती

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
Read More
Published at : 16 Apr 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
World War 3 Astro Special Astrology WORLD WAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
World War 3 Signs: 2026 में दुनिया क्यों जल रही है? पाराशर ऋषि की भविष्यवाणी और महायुद्ध का खौफनाक कनेक्शन!
ईरान-इज़राइल युद्ध और 5000 साल पुराना ज्योतिष कनेक्शन: क्या टल जाएगा 'तीसरा विश्व युद्ध'?
राशिफल
Tarot Horoscope 17 April 2026: धनु राशि के बिजनेस में होगी उन्नति, कर्क राशि वाले नए सौदे और कागजी कार्यवाही में बरतें सावधानी
टैरो राशिफल 17 अप्रैल 2026 धनु राशि के बिजनेस में होगी उन्नति, कर्क राशि वाले नए सौदे और कागजी कार्यवाही में बरतें सावधानी
ऐस्ट्रो
Vaishakh Amavasya 2026: पितृ दोष शांति और पुण्य कमाने का खास दिन है वैशाख अमावस्या, करें ये काम
Vaishakh Amavasya 2026: पितृ दोष शांति और पुण्य कमाने का खास दिन है वैशाख अमावस्या, करें ये काम
राशिफल
कल का राशिफल 17 अप्रैल 2026: अमावस्या पर तुला राशि को होगा बड़ा मुनाफा, कर्क राशि में नन्हें मेहमान के आगमन के योग
Kal Ka Rashifal 17 April 2026: वैशाख अमावस्या कल, इन राशियों पर होगी धनवर्षा, मीन राशि वाले पैसों के मामले में रहें सावधान
Advertisement

वीडियोज

90s की Iconic Scooter अब Electric में! Kinetic DX Plus Electric Scooter Review #kinetic #autolive
2 साल पुरानी फिर भी उतनी ही मजबूत ! Hyundai Venue ownership review #hyundai #venue #autolive
नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Special Parliament Session 2026 LIVE: महिला आरक्षण पर बोले पीएम- अगर किया विरोध तो हमें होगा फायदा, इतिहास से लें सबक
LIVE: महिला आरक्षण पर बोले पीएम- अगर किया विरोध तो हमें होगा फायदा, इतिहास से लें सबक
इंडिया
Womens Reservation Bill: मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
मुस्लिम महिलाओं को लेकर संसद में अखिलेश यादव से क्यों भिड़े अमित शाह ? 'हमें आपत्ति नहीं, आप सारी...'
क्रिकेट
'100 प्रतिशत फिट नहीं हूं...', IPL 2026 से बाहर होंगे विराट कोहली? चोट पर खुद दिया बड़ा बयान
'100 प्रतिशत फिट नहीं हूं...', IPL 2026 से बाहर होंगे विराट कोहली? चोट पर खुद दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
TV TRP Report:'क्योंकि' का बजा TRP में डंका, 'ये रिश्ता' के सुधरे हालात, 'अनुपमा' का हुआ बेड़ा गर्क
'क्योंकि' का बजा TRP में डंका, 'ये रिश्ता' के सुधरे हालात, 'अनुपमा' का हुआ बेड़ा गर्क
इंडिया
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश, क्या हैं ये, इससे देश में क्या बदल जाएगा, जानें
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: चुनाव से पहले टीवीके प्रमुख विजय पर मामला दर्ज, जानिए किसने की शिकायत
Live: चुनाव से पहले टीवीके प्रमुख विजय पर मामला दर्ज, जानिए किसने की शिकायत
ट्रेंडिंग
Viral Video: 6.2KM जाने के सिर्फ 35 रुपये? स्विगी के डिलीवरी बॉय ने किया ऐसा काम, वीडियो कर देगा हैरान
6.2KM जाने के सिर्फ 35 रुपये? स्विगी के डिलीवरी बॉय ने किया ऐसा काम, वीडियो कर देगा हैरान
टेक्नोलॉजी
Galaxy Z TriFold से नहीं भरा सैमसंग का मन! अब और भी बड़ा फोन बनाने पर कर रही है काम
Galaxy Z TriFold से नहीं भरा सैमसंग का मन! अब और भी बड़ा फोन बनाने पर कर रही है काम
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget