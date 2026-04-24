गाड़ी और घर खरीदने के लिए कौन से नक्षत्र माने जाते हैं शुभ? जानें पूरी जानकारी

भारतीय ज्योतिष में किसी भी नए काम की शुरुआत या नई चीज को खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है. बात जब किसी भी तरह की नई संपत्ति या गाड़ी खरीदने की हो, तो उचित समय को ध्यान में रखकर ही ऐसे कार्य संपन्न किए जाते हैं. इसलिए कई लोग गाड़ी या घर खरीदने से पहले शुभ नक्षत्र का चयन करते हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.