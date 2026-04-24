एक्सप्लोरर
गाड़ी और घर खरीदने के लिए कौन से नक्षत्र माने जाते हैं शुभ? जानें पूरी जानकारी
Nakshatra for Purchase vehicle: वैदिक ज्योतिष में कुछ खास नक्षत्र ऐसे भी हैं, जिसमें किसी भी तरह की वस्तुएं या वाहन को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है. जानिए इन शुभ नक्षत्रों के बारे में.
गाड़ी खरीदने का शुभ नक्षत्र
1/6
2/6
Published at : 24 Apr 2026 07:00 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में स्नान का इतना महत्व क्यों? जानें मुहूर्त और पुण्यफल
ऐस्ट्रो
6 Photos
Badrinath Dham: 23 अप्रैल सुबह खुले बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, चार धाम यात्रा की हुई विविधत शरुआत
ऐस्ट्रो
5 Photos
Shani Uday 2026: 22 अप्रैल को मीन राशि में शनि हुए उदय, इन राशियों का भाग्य होगा बुलंद!
ऐस्ट्रो
6 Photos
Kedarnath Yatra 2026: हर हर महादेव की गूंज के साथ आज खुले केदारनाथ धाम के कपाट, शुरू हुई यात्रा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ग्रह गोचर
138 दिनों के लिए वक्री हो रहे शनि, जानिए किन राशियों को मिलेगा इसका लाभ और क्या होगा असर?
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 24 April 2026: आज नक्षत्रों के राजा 'पुष्य' का उदय, कर्क के चंद्रमा और उच्च के सूर्य का महासंयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत!
वास्तु शास्त्र
सुबह उठते ही थकान महसूस होती है? जानिए राशि अनुसार वास्तु उपाय जो दिन बना सकते हैं बेहतर!
राशिफल
मीन राशि वालों को मिलेगा बड़े ब्रांड का साथ, सरकारी प्रोजेक्ट और विवाह के योग से चमकेगा आज का दिन
Advertisement
भावेष पाण्डेय
Opinion