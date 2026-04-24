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गाड़ी और घर खरीदने के लिए कौन से नक्षत्र माने जाते हैं शुभ? जानें पूरी जानकारी

Nakshatra for Purchase vehicle: वैदिक ज्योतिष में कुछ खास नक्षत्र ऐसे भी हैं, जिसमें किसी भी तरह की वस्तुएं या वाहन को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है. जानिए इन शुभ नक्षत्रों के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 24 Apr 2026 07:00 AM (IST)
Nakshatra for Purchase vehicle: वैदिक ज्योतिष में कुछ खास नक्षत्र ऐसे भी हैं, जिसमें किसी भी तरह की वस्तुएं या वाहन को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है. जानिए इन शुभ नक्षत्रों के बारे में.

गाड़ी खरीदने का शुभ नक्षत्र

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भारतीय ज्योतिष में किसी भी नए काम की शुरुआत या नई चीज को खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है. बात जब किसी भी तरह की नई संपत्ति या गाड़ी खरीदने की हो, तो उचित समय को ध्यान में रखकर ही ऐसे कार्य संपन्न किए जाते हैं. इसलिए कई लोग गाड़ी या घर खरीदने से पहले शुभ नक्षत्र का चयन करते हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.
भारतीय ज्योतिष में किसी भी नए काम की शुरुआत या नई चीज को खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है. बात जब किसी भी तरह की नई संपत्ति या गाड़ी खरीदने की हो, तो उचित समय को ध्यान में रखकर ही ऐसे कार्य संपन्न किए जाते हैं. इसलिए कई लोग गाड़ी या घर खरीदने से पहले शुभ नक्षत्र का चयन करते हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.
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वाहन खरीदने के लिए कुछ खास नक्षत्र बेहद शुभ माने गए हैं. इनमें रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य और पूर्वा फाल्गुनी और रेवती नक्षत्र विशेष हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इन नक्षत्रों में वाहन खरीदने से सुख, सुविधा और सुरक्षिय यात्रा का योग बनता है. इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि, ऐसे समय में खरीदी गई गाड़ी लंबे समय तक साथ निभाती है.
वाहन खरीदने के लिए कुछ खास नक्षत्र बेहद शुभ माने गए हैं. इनमें रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य और पूर्वा फाल्गुनी और रेवती नक्षत्र विशेष हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इन नक्षत्रों में वाहन खरीदने से सुख, सुविधा और सुरक्षिय यात्रा का योग बनता है. इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि, ऐसे समय में खरीदी गई गाड़ी लंबे समय तक साथ निभाती है.
Published at : 24 Apr 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Nakshatra Car Rohini Vehicle Pushya Astrology Revati

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