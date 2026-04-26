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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 26 April: मेष राशि में सूर्य का 'महा-गोचर', आज इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, लेकिन शनि-मंगल की युति ने बढ़ाई इन लोगों की टेंशन!

Aaj Ka Rashifal 26 April: मेष राशि में सूर्य का 'महा-गोचर', आज इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, लेकिन शनि-मंगल की युति ने बढ़ाई इन लोगों की टेंशन!

Aaj Ka Rashifal: 26 अप्रैल राशिफल: मेष में उच्च के सूर्य का उदय! 4 राशियों के लिए धन लाभ के प्रबल योग, वहीं शनि-मंगल की युति से 5 राशियां रहें सावधान. जानें आज का भाग्यशाली उपाय और राहुकाल का समय.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 26 Apr 2026 05:11 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: आज वैशाख शुक्ल दशमी और रविवार का दिन है. आज का दिन ज्योतिष जगत में बड़ी हलचल लेकर आया है क्योंकि सूर्य देव अपनी उच्च राशि (मेष) में गोचर कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर सत्ता, संपत्ति और मान-सम्मान में वृद्धि का संकेत है.

लेकिन सावधान! ग्रहों की बिसात पर एक तरफ जहां सूर्य और शुक्र की 'युति' सुखों की बारिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शनि, मंगल और बुध का त्रिग्रही योग कुछ राशियों के लिए बड़े संकट का अलार्म बजा रहा है.

आज चंद्रमा रात 8:27 तक केतु के 'मघा नक्षत्र' में रहेंगे, जो पितृ दोष और मानसिक भ्रम की स्थिति भी बना सकता है. क्या आज आपकी राशि को सूर्य का प्रताप मिलेगा या शनि की क्रूर दृष्टि आपके कार्यों में बाधा डालेगी? क्या आज रविवार को निवेश करना सही होगा?

अपनी किस्मत का पूरा हाल जानने के लिए पढ़ें 26 अप्रैल का यह विशेष राशिफल और जानें राहुकाल का वह समय जब भूलकर भी नहीं करना है कोई शुभ काम.

मेष राशिफल (Aries Horoscope), 26 अप्रैल 2026

आज मेष राशि वालों के लिए 'दोहरी स्थिति' बनी हुई है. जहां आपकी राशि में बैठा उच्च का सूर्य आपको तेज और साहस देगा, वहीं पंचम भाव का चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष आपकी एकाग्रता को भंग कर सकता है.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा. उच्च का सूर्य आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. यदि आप राजनीति या सरकारी सेवा में हैं, तो आज का दिन कोई बड़ी उपलब्धि दिला सकता है. हालांकि, खर्चों के मामले में दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. 12वें भाव में शनि-मंगल की उपस्थिति के कारण अस्पताल या कानूनी कागजातों पर अनचाहा खर्च होने की संभावना है.

सतर्कता: आज शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक राहु काल रहेगा. इस समय में कोई भी नया निवेश या धन का लेन-देन न करें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
आज रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत है. पंचम भाव में चंद्रमा और केतु की युति प्रेम संबंधों में गलतफहमी पैदा कर सकती है. पार्टनर की किसी पुरानी बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है. संतान के भविष्य को लेकर भी आज मन थोड़ा चिंतित रहेगा. घर के बड़े सदस्यों (पिता) का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से 'अज्ञात भय' परेशान कर सकता है. मघा नक्षत्र के प्रभाव से आंखों में जलन या सिर के भारीपन की शिकायत हो सकती है.

जरूरी सलाह: वाहन चलाते समय और अग्नि के पास काम करते समय सावधानी बरतें. 12वें भाव का मंगल रक्तचाप (BP) की समस्या दे सकता है.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
सूर्य देव को अर्घ्य: तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें.

गणेश आराधना: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें ताकि केतु का प्रभाव कम हो और बुद्धि स्थिर रहे.

दान: आज लाल मसूर की दाल का दान करना आपके लिए मंगलकारी रहेगा.

शुभ रंग: केसरी, चटक लाल

शुभ अंक: 1, 9

दिशा शूल: पश्चिम (आज पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें)

वृष राशिफल (Taurus Horoscope), 26 अप्रैल 2026

26 अप्रैल 2026 को वृष राशि वालों के लिए दिन आर्थिक प्रबंधन और पारिवारिक संवाद पर ध्यान देने का है. आज आपकी राशि का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में उच्च के सूर्य के साथ है, जो सुख-सुविधाओं पर खर्च और विदेश से जुड़े लाभ का संकेत दे रहा है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल दशमी है. चंद्रमा आज रात 08:27 PM तक मघा नक्षत्र में आपके चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज का दिन निवेश के लिहाज से थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र 12वें भाव में सूर्य के साथ स्थित है, जो विलासिता की वस्तुओं पर बड़ा खर्च करवा सकता है. हालांकि, चतुर्थ भाव का चंद्रमा भूमि, भवन या वाहन से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाएगा. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आज का दिन विशेष लाभदायी रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी भी वित्तीय योजना को अंतिम रूप देने के लिए श्रेष्ठ है.

सावधानी: आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा. इस दौरान उधारी के लेन-देन से बचें. 11वें भाव (लाभ भाव) में शनि-मंगल की युति आय के स्रोतों में अचानक रुकावट या बड़े भाई-बहनों से विवाद पैदा कर सकती है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
पारिवारिक जीवन में आज सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा-केतु की युति के कारण माता के स्वास्थ्य को लेकर मन थोड़ा विचलित रह सकता है. घर के रिनोवेशन या सजावट पर चर्चा हो सकती है.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर पर बेवजह का दबाव न बनाएं. 12वें भाव का सूर्य आपके स्वभाव में थोड़ा 'अहंकार' ला सकता है, जिसे नियंत्रित करना जरूरी है. रात 8:30 बजे के बाद जब चंद्रमा पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज 'आंखों में जलन' या 'अनिद्रा' की समस्या हो सकती है. 12वें भाव में बैठे सूर्य-शुक्र की गर्मी और 11वें भाव के शनि-मंगल पैरों में दर्द या नसों में खिंचाव दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: खान-पान में ठंडी चीजों का सेवन करें और पर्याप्त आराम करें.

  • हृदय रोगियों को आज तनाव से पूरी तरह बचना चाहिए.
  • रात को सोने से पहले ध्यान (Meditation) करना मानसिक शांति देगा.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. वृष राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा धन हानि और स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं उत्पन्न कर सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दही या घी का सेवन करें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
26 अप्रैल (रविवार) और वैशाख दशमी के दिन:

  • देवी लक्ष्मी को सफेद फूल और मिश्री अर्पित करें: 12वें भाव के शुक्र को शुभ करने और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए यह सर्वोत्तम है.
  • गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं: चतुर्थ भाव के चंद्रमा-केतु के दोष को शांत करने के लिए यह प्रभावी उपाय है.
  • आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें: आत्मविश्वास बढ़ाने और नेत्र विकारों से बचने के लिए इसे आज जरूर पढ़ें.

शुभ रंग: सफेद, क्रीम

शुभ अंक: 2, 7

दिशा शूल: पश्चिम (सावधानी रखें)

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope), 26 अप्रैल 2026

26 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए दिन मिश्रित फलदायी है. आज आपके राशि स्वामी बुध 12वें भाव में शनि और मंगल के साथ विराजमान हैं, जो खर्चों में वृद्धि और मानसिक भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन तृतीय भाव का चंद्रमा आपके पराक्रम को बनाए रखेगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल दशमी है. चंद्रमा आज रात 08:27 PM तक मघा नक्षत्र (केतु प्रधान) में आपके तृतीय भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)
करियर के मोर्चे पर आज का दिन बहुत अधिक भागदौड़ वाला हो सकता है. 12वें भाव में बुध, शनि और मंगल की युति विपरीत राजयोग जैसी स्थिति तो बना सकती है, लेकिन यह कानूनी उलझनों या गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का संकेत भी है. फिजूलखर्ची पर लगाम लगाना अनिवार्य है. हालांकि, 11वें भाव (लाभ भाव) में उच्च का सूर्य आपकी आय को पूरी तरह रुकने नहीं देगा; सरकारी या पैतृक संपत्ति से लाभ की उम्मीद की जा सकती है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय संचार (Communication) या मार्केटिंग से जुड़े कार्यों के लिए बेहतर है.

सावधानी: आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें. तकनीकी कार्यों में आज डेटा लॉस या सिस्टम खराब होने की संभावना है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन में आज आपको अपने छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. तृतीय भाव का चंद्रमा आपके साहस को बढ़ाएगा, जिससे आप कठिन पारिवारिक मसलों को भी सुलझा लेंगे. हालांकि, चंद्रमा-केतु की युति के कारण जीवनसाथी के साथ संवाद में गलतफहमी हो सकती है. अपनी बात स्पष्ट रखें.

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन यात्रा के दौरान कीमती सामान का ध्यान रखें. रात 8:30 बजे के बाद परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज 'कंधों में दर्द', 'नसों में खिंचाव' या 'त्वचा' से जुड़ी समस्या हो सकती है. 12वें भाव के शनि-मंगल नींद में खलल और मानसिक तनाव दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: योग और प्राणायाम करें ताकि एकाग्रता बनी रहे.

  • वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, विशेषकर शाम के समय.
  • रात को सोने से पहले मोबाइल का उपयोग कम करें ताकि आंखों को आराम मिले.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. मिथुन राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक क्लेश का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले पान का पत्ता खाकर या गुड़-पानी पीकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
26 अप्रैल (रविवार) और वैशाख दशमी के दिन:

  • गणेश जी को हरी दूर्वा और लड्डू अर्पित करें: आपके राशि स्वामी बुध के दोष को शांत करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है.
  • पक्षियों को दाना-पानी दें: 12वें भाव के ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए यह बहुत प्रभावी उपाय है.
  • हनुमान चालीसा का पाठ करें: मंगल-शनि की युति के कारण होने वाली बाधाओं को दूर करने और साहस प्राप्त करने के लिए इसे आज जरूर पढ़ें.

शुभ रंग: हरा, हल्का पीला

शुभ अंक: 5, 8

दिशा शूल: पश्चिम (संभलकर रहें)

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope), 26 अप्रैल 2026

26 अप्रैल 2026 को कर्क राशि वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग हैं, लेकिन चंद्रमा का केतु के साथ 'मघा' नक्षत्र में होना मानसिक रूप से आपको थोड़ा बेचैन कर सकता है. आज आपकी वाणी और बुद्धि का सही तालमेल ही आपको बड़ी सफलता दिलाएगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल दशमी है. आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा आज रात 08:27 PM तक मघा नक्षत्र में आपके द्वितीय भाव (धन भाव) में गोचर कर रहे हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अत्यंत लाभकारी है. दूसरे भाव (धन भाव) में चंद्रमा की स्थिति आकस्मिक धन लाभ के संकेत दे रही है. आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में उच्च का सूर्य और शुक्र विराजमान हैं, जो करियर में किसी बड़े प्रमोशन या सरकारी सम्मान की ओर इशारा कर रहे हैं. हालांकि, 11वें भाव में शनि-मंगल-बुध की युति यह चेतावनी देती है कि शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बड़ा रिस्क न लें, वरना लाभ हानि में बदल सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय नई व्यावसायिक डील साइन करने के लिए सबसे शुभ है.

सावधानी: आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी को उधार न दें, पैसा फंस सकता है. बड़े भाई-बहनों या कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों के साथ बहस से बचें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
पारिवारिक जीवन में आज आपकी बातों का असर गहरा होगा. दूसरे भाव का चंद्रमा आपको प्रभावशाली वक्ता बनाएगा, लेकिन केतु की उपस्थिति के कारण परिवार के सदस्यों को आपकी कोई बात चुभ सकती है. 10वें भाव का सूर्य पिता के साथ आपके संबंधों को मजबूती देगा.

यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो आज का दिन थोड़ा ठंडा रह सकता है. पार्टनर को उनकी पसंद का कोई तोहफा दें. रात 8:30 बजे के बाद जब चंद्रमा पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, तब घर का माहौल अधिक खुशनुमा और रोमांटिक हो जाएगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज 'मुंह के छाले', 'दांतों में दर्द' या 'गले में इन्फेक्शन' की समस्या हो सकती है. दूसरे भाव में चंद्रमा-केतु का प्रभाव खान-पान के प्रति लापरवाही का संकेत है.

आज सबसे जरूरी: अधिक मिर्च-मसाले वाले भोजन से बचें.

  • 11वें भाव के शनि-मंगल पैरों में भारीपन या जोड़ों का दर्द दे सकते हैं.
  • मानसिक शांति के लिए शिव चालीसा का पाठ करें.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. कर्क राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा कार्यों में विलंब और स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती है. यदि जाना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर या दलिया खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
26 अप्रैल (रविवार) और वैशाख दशमी के दिन:

  • शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें: दूसरे भाव के चंद्रमा-केतु (ग्रहण दोष) की शांति के लिए यह अनिवार्य है.
  • सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें: 10वें भाव के उच्च सूर्य को बल देने के लिए जल में लाल चंदन जरूर डालें.
  • हनुमान जी के चरणों का सिंदूर माथे पर लगाएं: शनि-मंगल की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए यह सबसे अचूक सुरक्षा कवच है.

शुभ रंग: दूधिया सफेद, सुनहरा

शुभ अंक: 2, 4, 7

दिशा शूल: पश्चिम (सतर्क रहें)

सिंह राशिफल (Leo Horoscope), 26 अप्रैल 2026

26 अप्रैल 2026 को सिंह राशि वालों के लिए दिन आत्म-मंथन और व्यक्तित्व विकास का है. आज चंद्रमा आपकी ही राशि (लग्न) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपमें एक 'शाही' ऊर्जा रहेगी, लेकिन केतु का प्रभाव आपको थोड़ा विचलित भी कर सकता है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल दशमी है. चंद्रमा आज रात 08:27 PM तक मघा नक्षत्र (पितृ नक्षत्र) में आपके प्रथम भाव (लग्न) में गोचर कर रहे हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)
करियर के लिहाज से आज का दिन पावर दिखाने का है. आपके भाग्य भाव (9वें भाव) में उच्च का सूर्य और शुक्र विराजमान हैं, जो लंबी दूरी की यात्राओं या विदेशी संपर्कों से भारी लाभ के योग बना रहे हैं. आपकी किस्मत का सितारा बुलंद है. हालांकि, आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में शनि, मंगल और बुध की युति कार्यस्थल पर कुछ गंभीर चुनौतियां या तकनीकी बाधाएं ला सकती है. अधिकारियों के साथ बहस से बचें.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी भी नए प्रोजेक्ट की नींव रखने के लिए सर्वोत्तम है.

सावधानी: आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण डील या सरकारी कागजात पर हस्ताक्षर न करें. 10वें भाव का मंगल कार्यस्थल पर आपके विरोधियों को सक्रिय कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन में आज आप थोड़े डॉमिनेटिंग (हावी होने वाले) रह सकते हैं. लग्न में चंद्रमा-केतु की युति आपको रहस्यमयी बना सकती है, जिससे जीवनसाथी को आपको समझने में कठिनाई होगी. 9वें भाव का शुक्र प्रेम संबंधों में रोमांस और यात्रा के योग बना रहा है. आज पिता या किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके बहुत काम आएगी.

यदि आप सिंगल हैं, तो आज मघा नक्षत्र के प्रभाव से कोई कार्मिक कनेक्शन वाला व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है. रात 8:30 बजे के बाद परिवार के साथ सामंजस्य बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज 'गर्मी' और 'पित्त' से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. लग्न में चंद्रमा-केतु सिरदर्द या अचानक पसीना आने जैसी समस्या दे सकते हैं. 10वें भाव के शनि-मंगल हड्डियों या घुटनों में दर्द का संकेत दे रहे हैं.

आज सबसे जरूरी: सूर्य की सीधी रोशनी से बचें और आंखों का ख्याल रखें.

  • मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें.
  • मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, इसलिए आज अपने पूर्वजों का स्मरण करना आपको मानसिक शक्ति देगा.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. सिंह राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा कार्यों में व्यवधान और थकान पैदा कर सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें और दलिया या गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
26 अप्रैल (रविवार) और वैशाख दशमी के दिन:

  • आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें: आपके राशि स्वामी सूर्य उच्च के हैं, यह पाठ आपको अपराजित बना देगा.
  • पूर्वजों के नाम पर जल या भोजन का दान करें: मघा नक्षत्र के दोष को दूर करने के लिए यह सबसे शक्तिशाली उपाय है.
  • हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें: 10वें भाव के शनि-मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए यह अनिवार्य है.

शुभ रंग: सुनहरा, गहरा लाल

शुभ अंक: 1, 5, 9

दिशा शूल: पश्चिम (संभलकर चलें)

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope), 26 अप्रैल 2026

26 अप्रैल 2026 को कन्या राशि वालों के लिए दिन सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाने का है. आज चंद्रमा आपके 12वें भाव में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो अज्ञात खर्च और मानसिक उलझन का संकेत है, लेकिन भाग्य भाव का सूर्य आपकी नैया पार लगाएगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल दशमी है. आपकी राशि का स्वामी बुध, शनि और मंगल के साथ आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज रात 08:27 PM तक मघा नक्षत्र में आपके 12वें भाव (सिंह राशि) में रहेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आर्थिक रूप से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. 12वें भाव का चंद्रमा स्वास्थ्य या अचानक यात्राओं पर धन खर्च करवा सकता है. आपके 7वें भाव में बुध-शनि-मंगल की युति साझेदारी के कामों में तनाव पैदा कर सकती है. यदि आप व्यापार करते हैं, तो आज किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी सलाह जरूर लें. हालांकि, 9वें भाव (भाग्य भाव) में उच्च का सूर्य आपको विदेशी संपर्कों या दूर के स्थानों से लाभ दिलाने में मदद करेगा.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय रूटीन कामों को निपटाने के लिए ठीक है, लेकिन भारी निवेश से बचें.

सावधानी: आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी को उधार न दें, पैसा वापस मिलने में कठिनाई होगी. विरोधियों से सावधान रहें, वे आपकी साख बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन में आज 'मौन' रहना ही सबसे बड़ा उपाय है. 7वें भाव का मंगल और शनि जीवनसाथी के साथ तीखी बहस या वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है. 12वें भाव का चंद्रमा आपको एकांत की ओर ले जाएगा, जिससे पार्टनर को लग सकता है कि आप उनसे दूरी बना रहे हैं.

यदि आप अविवाहित हैं, तो विवाह की चर्चाओं में आज कोई ठोस निर्णय न लें. पिता का सहयोग आपको संबल देगा, लेकिन घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. रात 8:30 बजे के बाद जब चंद्रमा पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, तब मन की व्याकुलता कम होगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज 'अनिद्रा' (Insomnia) और 'पैरों में दर्द' की समस्या परेशान कर सकती है. 12वें भाव का चंद्रमा और केतु प्रधान नक्षत्र मानसिक बेचैनी और डरावने सपने भी दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: खान-पान में अनुशासन रखें और जंक फूड से बचें.

  • 7वें भाव के शनि-मंगल नसों या गुप्त रोगों से जुड़ी समस्या दे सकते हैं, लापरवाही न बरतें.
  • आज शाम को कुछ समय संगीत सुनने या मेडिटेशन में बिताएं.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. कन्या राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा धन की बर्बादी और शारीरिक कष्ट दे सकती है. यदि जाना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले पान का पत्ता खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
26 अप्रैल (रविवार) और वैशाख दशमी के दिन:

  • भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी अर्पित करें: 12वें भाव के दोष को दूर करने के लिए यह अचूक है.
  • कुत्तों को तेल लगी रोटी खिलाएं: 7वें भाव के शनि और 12वें भाव के केतु नक्षत्र के प्रभाव को शांत करने के लिए यह बहुत प्रभावी है.
  • गायत्री मंत्र का जाप करें: उच्च के सूर्य का पूर्ण लाभ लेने और मानसिक स्पष्टता के लिए कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ें.

शुभ रंग: हरा, सफेद

शुभ अंक: 5, 2

दिशा शूल: पश्चिम (सतर्क रहें)

तुला राशिफल (Libra Horoscope), 26 अप्रैल 2026

26 अप्रैल 2026 को तुला राशि वालों के लिए दिन लाभ और सामाजिक सम्मान का है. आज एकादश भाव (Income House) में चंद्रमा का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, लेकिन सप्तम भाव में उच्च का सूर्य और छठे भाव में शनि-मंगल की युति विरोधियों से सावधान रहने की चेतावनी दे रही है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल दशमी है. आपकी राशि का स्वामी शुक्र, सूर्य के साथ आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है. चंद्रमा आज रात 08:27 PM तक मघा नक्षत्र में आपके एकादश भाव (सिंह राशि) में रहेंगे.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आर्थिक रूप से आज का दिन शानदार रहने वाला है. 11वें भाव में चंद्रमा और केतु की युति आकस्मिक धन लाभ करा सकती है, विशेषकर पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से. आपके 7वें भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र की उपस्थिति व्यापार में नई साझेदारियों और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बेहतरीन है. हालांकि, 6ठें भाव में शनि-मंगल-बुध की युति शत्रुओं को सक्रिय कर सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति देखकर कुछ लोग षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी भी वित्तीय समझौते को फाइनल करने के लिए सर्वोत्तम है.

सावधानी: आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. छठे भाव का मंगल कर्ज के लेन-देन में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला है. सप्तम भाव में उच्च का सूर्य जीवनसाथी के स्वभाव में थोड़ा अहंकार या गुस्सा ला सकता है, जिससे बहस की स्थिति बन सकती है. शुक्र की मौजूदगी प्रेम संबंधों में मधुरता भी लाएगी, लेकिन आपको सामंजस्य बैठाना होगा.

एकादश भाव का चंद्रमा दोस्तों और बड़े भाई-बहनों से सहयोग दिलाएगा. यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन चर्चा के लिए अच्छा है. रात 8:30 बजे के बाद परिवार के साथ किसी मनोरंजक कार्यक्रम या डिनर का योग बन सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन 'पेट' और 'कमर' के निचले हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है. छठे भाव के शनि-मंगल मांसपेशियों में खिंचाव या रक्त संबंधी विकार (जैसे हाई बीपी) दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: अधिक तनाव न लें और संतुलित आहार लें.

  • योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.
  • मघा नक्षत्र के प्रभाव से पित्त की अधिकता हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. तुला राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा कार्यों में बाधा और स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दे सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले घी का सेवन करें या दही खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
26 अप्रैल (रविवार) और वैशाख दशमी के दिन:

  • भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें: 11वें भाव के केतु नक्षत्र के प्रभाव को शुभ करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है.
  • सफेद वस्तुओं का दान करें (जैसे चावल या चीनी): शुक्र को बलवान करने और सुख-समृद्धि के लिए यह उपाय करें.
  • सूर्य देव को 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र के साथ जल दें: सप्तम भाव के सूर्य के नकारात्मक प्रभाव (क्रोध) को कम करने और दाम्पत्य सुख के लिए यह अनिवार्य है.

शुभ रंग: सफेद, चमकीला नीला

शुभ अंक: 6, 2, 9

दिशा शूल: पश्चिम (सावधानी रखें)

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope), 26 अप्रैल 2026

26 अप्रैल 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन कर्म प्रधान और थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. आज चंद्रमा आपके 'दशम भाव' (कर्म स्थान) में मघा नक्षत्र में हैं, जो कार्यक्षेत्र में अधिकार तो दिलाएंगे, लेकिन पंचम भाव के शनि-मंगल आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता की परीक्षा लेंगे.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल दशमी है. चंद्रमा आज रात 08:27 PM तक मघा नक्षत्र में आपके दसवें भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. दसवें भाव का चंद्रमा आपको नेतृत्व करने का अवसर देगा, लेकिन केतु के नक्षत्र (मघा) के कारण सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है. आपके छठे भाव (शत्रु भाव) में उच्च का सूर्य और शुक्र विराजमान हैं, जो आपको शत्रुओं और प्रतियोगिताओं में भारी विजय दिलाएंगे. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय नई नौकरी की शुरुआत या बॉस के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए शुभ है.

सावधानी: आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा. इस दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें. पांचवें भाव में शनि-मंगल-बुध की युति बच्चों की पढ़ाई या निवेश के गलत फैसलों के कारण नुकसान का संकेत दे रही है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन में आज 'वाणी पर संयम' रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी. पंचम भाव में शनि-मंगल की युति प्रेम संबंधों में अनावश्यक जिद और कड़वाहट पैदा कर सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए छठे भाव का शुक्र आपकी मदद करेगा, लेकिन आपको अपनी शक करने की आदत पर काबू पाना होगा.

आज घर के बड़े बुजुर्गों और पितृपक्ष का सम्मान करना आपको बड़ी मानसिक शांति देगा. रात 08:30 बजे के बाद जब चंद्रमा पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, तब परिवार के साथ हंसी-मजाक और खुशनुमा माहौल बनेगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज 'पेट के निचले हिस्से' और 'पीठ दर्द' की समस्या हो सकती है. पांचवें भाव के शनि-मंगल एसिडिटी या पाचन संबंधी गड़बड़ी दे सकते हैं.

आज सबसे जरूरी: हल्का भोजन करें और रात का खाना जल्दी खाएं.

  • छठे भाव का सूर्य आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देगा, लेकिन फिर भी अपनी रूटीन चेकअप को न टालें.
  • मघा नक्षत्र के प्रभाव से हृदय क्षेत्र में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए अधिक तनाव न लें.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा व्यर्थ के विवाद और कार्यों में अड़चन पैदा कर सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले गुड़ का सेवन करें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
26 अप्रैल (रविवार) और वैशाख दशमी के दिन:

  • हनुमान अष्टक या बजरंग बाण का पाठ करें: पंचम भाव के शनि-मंगल के क्रूर प्रभाव को शांत करने के लिए यह सबसे शक्तिशाली उपाय है.
  • सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल और लाल चंदन डालकर अर्घ्य दें: इससे आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
  • पितरों के नाम पर किसी जरूरतमंद को फल दान करें: मघा नक्षत्र के दोष को दूर करने के लिए यह विशेष रूप से फलदायी है.

शुभ रंग: मैरून, गहरा लाल

शुभ अंक: 9, 1, 8

दिशा शूल: पश्चिम (सावधानी रखें)

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope), 26 अप्रैल 2026

26 अप्रैल 2026 को धनु राशि वालों के लिए दिन 'भाग्य' और 'धर्म' की ओर झुकाव वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपके नवम भाव (भाग्य स्थान) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो पुरानी अटकी हुई योजनाओं को गति देने और लंबी यात्राओं का संकेत दे रहे हैं.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल दशमी है. चंद्रमा आज रात 08:27 PM तक मघा नक्षत्र में आपके नवम भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है. आपके पंचम भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र विराजमान हैं, जिससे कला, शिक्षा और शेयर बाजार से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. आपकी रचनात्मक बुद्धि आज आपको दूसरों से आगे रखेगी. हालांकि, चौथे भाव में शनि-मंगल-बुध की युति घरेलू सुख-सुविधाओं या प्रॉपर्टी के विवादों पर खर्च करवा सकती है. कार्यक्षेत्र में आज कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या लंबी दूरी की यात्रा की शुरुआत के लिए बेहतरीन है.

सावधानी: आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा. इस दौरान जमीन-जायदाद से संबंधित कोई भी सौदा न करें. चौथे भाव का मंगल माता के स्वास्थ्य को लेकर या घर में छोटे-मोटे झगड़े की स्थिति पैदा कर सकता है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन भावुकता भरा रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा आपको धार्मिक यात्रा या किसी आध्यात्मिक गुरु से मिला सकता है. पंचम भाव का सूर्य और शुक्र प्रेम संबंधों में ग्लैमर और रोमांस बढ़ाएंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन चौथे भाव की ग्रह स्थिति के कारण पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे.

आज पितरों का आशीर्वाद आपके कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा. रात 8:30 बजे के बाद संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज 'छाती' और 'फेफड़ों' का विशेष ध्यान रखें. चौथे भाव में शनि-मंगल की युति कफ या श्वसन संबंधी समस्या दे सकती है. मानसिक रूप से आप उत्साही रहेंगे, लेकिन मघा नक्षत्र के प्रभाव से थकान महसूस हो सकती है.

आज सबसे जरूरी: सुबह की सैर करें और ताजी हवा में सांस लें.

  • योग और प्राणायाम आपके लिए आज संजीवनी का काम करेंगे.
  • हृदय रोगियों को आज भारी काम करने से बचना चाहिए.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. धनु राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा नुकसानदेह हो सकती है या किसी विवाद में फंसा सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले घी का सेवन करें या केसर का तिलक लगाएं.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
26 अप्रैल (रविवार) और वैशाख दशमी के दिन:

  • केसर का तिलक माथे और नाभि पर लगाएं: इससे आपके भाग्य को बल मिलेगा और चौथे भाव के ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होगा.
  • श्री सूक्त का पाठ करें: आर्थिक समृद्धि और मानसिक सुख के लिए यह सर्वोत्तम है.
  • तांबे के बर्तन का दान करें: उच्च के सूर्य का पूर्ण लाभ लेने और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए किसी मंदिर में तांबे का दान करें.

शुभ रंग: पीला, भगवा

शुभ अंक: 3, 1, 9

दिशा शूल: पश्चिम (सतर्क रहें)

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope), 26 अप्रैल 2026

26 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. आज चंद्रमा आपके 'अष्टम भाव' (मृत्यु और शोध स्थान) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक आने वाली बाधाओं और गुप्त शत्रुओं का संकेत है, लेकिन चतुर्थ भाव का उच्च का सूर्य आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल दशमी है. चंद्रमा आज रात 08:27 PM तक मघा नक्षत्र में आपके अष्टम भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आर्थिक रूप से आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक धन हानि या अटके हुए धन की ओर इशारा करता है. आपके तृतीय भाव (पराक्रम भाव) में शनि, मंगल और बुध की युति बनी हुई है, जिससे आपके साहस में तो वृद्धि होगी लेकिन भाइयों या सहयोगियों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है. हालांकि, चतुर्थ भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के कामों में जबरदस्त लाभ दिला सकते हैं.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) के दौरान ही कोई जरूरी निर्णय लें, अन्य समय भारी निवेश से बचें.

सावधानी: आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें और न ही नया कर्ज लें. अष्टम का चंद्रमा गुप्त विरोधियों को सक्रिय कर सकता है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन मिला-जुला है. चतुर्थ भाव का शुक्र घर में सुख-साधनों की वृद्धि करेगा और माता के साथ संबंधों को सुधारेगा. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है, लेकिन अष्टम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है, जिसका असर आपके पार्टनर पर पड़ सकता है.

आज ससुराल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार या अनबन की स्थिति बन सकती है. रात 8:30 बजे के बाद स्थितियां सुधरेंगी और आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन 'नाजुक' है. अष्टम भाव का चंद्रमा और मघा नक्षत्र पेट दर्द, इन्फेक्शन या अचानक चोट लगने का संकेत दे रहे हैं.

आज सबसे जरूरी: वाहन चलाते समय और सीढ़ियां चढ़ते समय अत्यधिक सावधानी बरतें.

  • तृतीय भाव का शनि-मंगल नसों या कान से जुड़ी समस्या दे सकता है.
  • मघा नक्षत्र के प्रभाव से पितरों के दोष भी मानसिक अशांति दे सकते हैं, इसलिए आज सादा भोजन ही करें.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. मकर राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा भारी नुकसान और शारीरिक कष्ट का कारण बन सकती है. यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो घर से निकलने से पहले घी या गुड़ का सेवन करें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
26 अप्रैल (रविवार) और वैशाख दशमी के दिन:

  • मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें: अष्टम भाव के चंद्रमा और शनि-मंगल की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए यह सबसे अचूक सुरक्षा कवच है.
  • कुत्तों को मीठी रोटी या बिस्कुट खिलाएं: यह उपाय आपके रास्ते की अचानक आने वाली बाधाओं को दूर करेगा.
  • शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें: मानसिक शांति और स्वास्थ्य रक्षा के लिए यह अनिवार्य है.

शुभ रंग: नीला, काला

शुभ अंक: 8, 4

दिशा शूल: पश्चिम (अत्यधिक सावधानी बरतें)

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope), 26 अप्रैल 2026

26 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि वालों के लिए दिन साझेदारी और सामाजिक संबंधों पर केंद्रित रहेगा. आज चंद्रमा आपके 'सप्तम भाव' (साझेदारी स्थान) में मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो व्यापारिक संबंधों में मजबूती तो लाएंगे, लेकिन दूसरे भाव का 'अंगारक दोष' आपकी जमा पूंजी पर संकट के संकेत दे रहा है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल दशमी है. चंद्रमा आज रात 08:27 PM तक मघा नक्षत्र में आपके सप्तम भाव (सिंह राशि) में गोचर कर रहे हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बहुत सावधानी बरतने का है. आपके द्वितीय भाव (धन भाव) में शनि, मंगल और बुध की युति कठोर वाणी और गलत निवेश के कारण धन हानि करवा सकती है. किसी को उधार न दें. हालांकि, तृतीय भाव में उच्च का सूर्य और शुक्र आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे मार्केटिंग, लेखन या कला से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ और सरकारी सम्मान मिल सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय नए बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग के लिए शुभ है.

सावधानी: आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा. इस दौरान धन संबंधी कोई भी वादा न करें. आपकी राशि में बैठा राहु आपको भ्रमित कर सकता है, इसलिए जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से दूर रहें.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन के लिए आज का दिन मध्यम है. सप्तम भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन मघा नक्षत्र के कारण पार्टनर का स्वभाव थोड़ा अहंकारी महसूस हो सकता है. तीसरे भाव का शुक्र प्रेम संबंधों में मधुरता और छोटी दूरी की सुखद यात्रा के योग बना रहा है.

पारिवारिक संवाद के दौरान अपनी भाषा को मर्यादित रखें, क्योंकि दूसरे भाव के शनि-मंगल आपके रिश्तों में कड़वाहट ला सकते हैं. रात 8:30 बजे के बाद घर का माहौल अधिक खुशनुमा हो जाएगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
सेहत के मामले में आज 'आंखों', 'दांतों' और 'गले' का ख्याल रखें. दूसरे भाव के क्रूर ग्रह भोजन विषाक्तता (Food Poisoning) या मुख रोग दे सकते हैं. चंद्रमा के सप्तम में होने से कमर दर्द की शिकायत भी हो सकती है.

आज सबसे जरूरी: सादा और घर का बना भोजन ही करें.

  • अपनी राशि के राहु के कारण मानसिक भ्रम या चिड़चिड़ापन हो सकता है, इसके लिए 'ओम' का जाप करें.
  • शाम के समय वाहन बहुत सावधानी से चलाएं.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. कुंभ राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा चोट-चपेट या धन की बर्बादी का कारण बन सकती है. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले दर्पण देखकर या गुड़ खाकर निकलें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
26 अप्रैल (रविवार) और वैशाख दशमी के दिन:

  • शनि और मंगल की शांति के लिए: पीपल के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें: तीसरे भाव के उच्च सूर्य को और मजबूत करने के लिए जल में लाल फूल और शक्कर डालें.
  • पितरों के नाम पर काले तिल का दान करें: मघा नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए यह सबसे अचूक उपाय है.

शुभ रंग: नीला, बैंगनी

शुभ अंक: 8, 4, 1

दिशा शूल: पश्चिम (सतर्क रहें)

मीन राशिफल (Pisces Horoscope), 26 अप्रैल 2026

26 अप्रैल 2026 को मीन राशि वालों के लिए 'संयम' ही सबसे बड़ा शस्त्र है. आपकी राशि में ही शनि-मंगल का 'अंगारक योग' बना हुआ है, जो आपको उग्र और जल्दबाज बना सकता है. चंद्रमा का छठे भाव में गोचर शत्रुओं पर विजय तो दिलाएगा, लेकिन मानसिक तनाव भी दे सकता है.

पंचांग गणना के अनुसार, आज वैशाख शुक्ल दशमी है. चंद्रमा आज रात 08:27 PM तक मघा नक्षत्र में आपके छठे भाव (शत्रु व रोग भाव) में गोचर कर रहे हैं.

करियर और पैसा (Career & Finance)
करियर के मामले में आज आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा. आपकी राशि में शनि-मंगल-बुध की युति कार्यस्थल पर विवाद या तकनीकी गड़बड़ी के कारण तनाव पैदा कर सकती है. हालांकि, आपके दूसरे भाव (धन भाव) में उच्च का सूर्य और शुक्र विराजमान हैं, जो आपको पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अचानक बड़ा धन लाभ करा सकते हैं. वाणी में कठोरता के कारण बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, इसलिए सोच-समझकर बोलें.

अभिजीत मुहूर्त (11:53 AM से 12:45 PM) का समय बैंक से जुड़े कार्यों या लोन की अर्जी देने के लिए अनुकूल है.

सावधानी: आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा. इस दौरान किसी भी नए व्यापारिक समझौते या पार्टनरशिप से बचें. छठा चंद्रमा कर्ज के लेन-देन में परेशानी खड़ी कर सकता है.

रिश्ते और निजी जीवन (Love & Relationships)
निजी जीवन में आज 'मौन' का सहारा लें. आपकी राशि में मंगल की स्थिति जीवनसाथी के साथ उग्र बहस करा सकती है. छठे भाव का चंद्रमा ननिहाल पक्ष से कोई समाचार ला सकता है. दूसरे भाव का शुक्र परिवार में किसी उत्सव या मांगलिक कार्य की योजना बनाने में मदद करेगा.

यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो आज का दिन भावनाओं की जगह तर्क-वितर्क में बीत सकता है. रात 8:30 बजे के बाद जब चंद्रमा पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, तब स्थितियों में सुधार होगा और आपसी समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और ऊर्जा (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन 'हाई अलर्ट' पर रहने का है. आपकी राशि में शनि-मंगल की युति रक्तचाप (BP), सिरदर्द या अचानक लगने वाली चोट का संकेत दे रही है. छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी समस्याएं भी दे सकता है.

आज सबसे जरूरी: वाहन चलाते समय और अग्नि/बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें.

  • मानसिक शांति के लिए प्राणायाम और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.
  • मघा नक्षत्र के प्रभाव से पुरानी बीमारियां दोबारा उभर सकती हैं, लापरवाही न करें.

यात्रा और दिशा
आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल है. मीन राशि वालों के लिए आज पश्चिम की यात्रा दुर्घटना या कानूनी उलझनों का कारण बन सकती है. यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो घर से निकलने से पहले घी का सेवन करें या अपने गुरु का ध्यान करें.

आज का विशेष उपाय (Sunday Special)
26 अप्रैल (रविवार) और वैशाख दशमी के दिन:

  • हनुमान जी को चमेली के तेल में घुला सिंदूर और चोला चढ़ाएं: आपकी राशि के शनि-मंगल दोष को शांत करने का यह सबसे अचूक उपाय है.
  • तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें: दूसरे भाव के उच्च सूर्य को बल देने के लिए जल में शक्कर और लाल चंदन मिलाएं.
  • पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं: इससे मानसिक भ्रम दूर होगा और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी.

शुभ रंग: पीला, सुनहरा

शुभ अंक: 3, 1, 7

दिशा शूल: पश्चिम (बेहद सावधान रहें)

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 26 Apr 2026 05:11 AM (IST)
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Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

आज किन ग्रहों की युति सुखों की बारिश कर रही है?

आज सूर्य और शुक्र की युति सुखों की बारिश कर रही है, जो आनंद और भौतिक सुखों में वृद्धि का संकेत देती है।

आज चंद्रमा मघा नक्षत्र में कब तक रहेंगे?

चंद्रमा आज रात 8:27 बजे तक केतु के मघा नक्षत्र में रहेंगे। यह समय पितृ दोष और मानसिक भ्रम की स्थिति बना सकता है।

आज राहु काल का समय क्या है और इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए?

आज राहु काल शाम 05:14 PM से 06:53 PM तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया निवेश या धन का लेन-देन नहीं करना चाहिए।

आज का विशेष उपाय क्या है?

आज का विशेष उपाय सूर्य देव को अर्घ्य देना, गणेश आराधना करना और लाल मसूर की दाल का दान करना है।

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