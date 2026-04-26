हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDonald Trump Shooting: व्हाइट हाउस डिनर में शूटर ने बहुत करीब से चलाई थी गोली, ट्रंप बोले- हमलावर अकेला और...

Donald Trump Shooting: व्हाइट हाउस डिनर में शूटर ने बहुत करीब से चलाई थी गोली, ट्रंप बोले- हमलावर अकेला और...

US Firing Incident: व्हाइट हाउस के डिनर पार्टी में फायरिंग की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमलावर के पास कई हथियार मौजूद थे. वह अकेला ही हमला करने आया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 26 Apr 2026 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (25 अप्रैल 2026) को व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उस फायरिंग घटना के बारे में जानकारी दी, जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हुई थी. उन्होंने बताया कि जैसे ही घटना हुई, उन्हें और दूसरे बड़े नेताओं को तुरंत वहां से बाहर निकाल लिया गया. ट्रंप ने कहा कि हमलावर के पास कई हथियार थे और उसने बहुत करीब से गोली चलाई. उन्होंने कहा कि ये घटना अचानक हुई और इसमें शामिल हमलावर एक खतरनाक व्यक्ति था, जो अकेले हमला करने के इरादे से आया था. ट्रंप के मुताबिक, वह आदमी सिक्योरिटी चेकपॉइंट तक पहुंच गया था और वहीं हमला करने की कोशिश कर रहा था.

ट्रंप ने कहा कि घटना के दौरान एक सुरक्षा अधिकारी को भी गोली लगी, लेकिन उसने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने उस अधिकारी से बात की और वह अब ठीक है और उसका हौसला भी मजबूत है. ट्रंप ने यह भी कहा कि जिस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा था, वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे बड़े कार्यक्रमों के लिए ज्यादा सुरक्षित जगह होनी चाहिए. इसी वजह से उन्होंने व्हाइट हाउस में एक नया बड़ा और सुरक्षित बॉलरूम बनाने की बात कही, जो बुलेटप्रूफ और ज्यादा सुरक्षित होगा.

ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में शूटिंग पर भारत की पहली प्रतिक्रिया, PM मोदी बोले- लोकतंत्र में हिंसा....

30 दिनों के अंदर कार्यक्रम का होगा आयोजन

ट्रंप ने सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया और हालात को काबू में कर लिया. ट्रंप ने यह भी बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच एजेंसियां उसके बारे में और जानकारी जुटा रही हैं.

ट्रंप ने अपने ऊपर पहले हुए हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना हुई है. उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति प्रभावशाली होता है तो वह ऐसे हमलों का निशाना बन सकता है. इस घटना के बाद ट्रंप ने सभी लोगों से अपील की कि वे अपने मतभेद शांति से सुलझाएं. उन्होंने कहा कि अलग-अलग विचारधारा के लोग भी एक साथ रह सकते हैं और यही लोकतंत्र की ताकत है. आखिर में ट्रंप ने कहा कि इस घटना के कारण कार्यक्रम अधूरा रह गया, लेकिन वह इसे फिर से आयोजित करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अगले 30 दिनों के अंदर इस डिनर को दोबारा किया जाएगा और इस बार इसे और बेहतर और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: White House Dinner Shooting: व्हाइट हाउस के डिनर प्रोग्राम में फायरिंग का ईरान वॉर से कोई लिंक? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब

Published at : 26 Apr 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Donald Trump White House Washington DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump Shooting: व्हाइट हाउस डिनर में शूटर ने बहुत करीब से चलाई थी गोली, ट्रंप बोले- हमलावर अकेला और...
व्हाइट हाउस डिनर में शूटर ने बहुत करीब से चलाई थी गोली, ट्रंप बोले- हमलावर अकेला और...
विश्व
कभी चुनावी रैली में तो कभी डिनर कार्यक्रम में... डोनाल्ड ट्रंप पर कब-कब हुए जानलेवा अटैक?
कभी चुनावी रैली में तो कभी डिनर कार्यक्रम में... डोनाल्ड ट्रंप पर कब-कब हुए जानलेवा अटैक?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में शूटिंग पर भारत की पहली प्रतिक्रिया, PM मोदी बोले- लोकतंत्र में हिंसा....
डोनाल्ड ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में शूटिंग पर भारत की पहली प्रतिक्रिया, PM मोदी बोले- लोकतंत्र में हिंसा....
विश्व
White House Dinner Shooting: व्हाइट हाउस के डिनर प्रोग्राम में फायरिंग का ईरान वॉर से कोई लिंक? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
व्हाइट हाउस के डिनर प्रोग्राम में फायरिंग का ईरान वॉर से कोई लिंक? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्विस एयर के प्लेन में टेकऑफ के दौरान लगी आग, 232 यात्री थे सवार
महाराष्ट्र
ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग पर प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन, अमेरिका को बताया 'नरक' जैसा देश
ट्रंप के कार्यक्रम में शूटिंग पर प्रियंका चतुर्वेदी का पहला रिएक्शन, अमेरिका को बताया 'नरक' जैसा देश
आईपीएल 2026
आज चेन्नई और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
आज चेन्नई और गुजरात का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
विश्व
'होर्मुज में नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज शरीफ को दो टूक
'नाकेबंदी और धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं', अमेरिका से वार्ता पर पेजेशकियान की शहबाज को दो टूक
बॉलीवुड
Video: रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
रूमर्ड गर्लफ्रेंड के संग पार्टी में दिखे रोनित रॉय के बेटे अगस्त्य, कैमरे की नजरों से बचते दिखे दोनों
विश्व
US Firing: व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
व्हाइट हाउस पत्रकारों के डिनर कार्यक्रम में जिस शूटर ने की थी अंधाधुंध फायरिंग, उसकी पहली फोटो आई सामने
दिल्ली NCR
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हीटवेव, जानें आज का तापमान और कब मिलेगी गर्मी से राहत
ब्यूटी
Bengali Kohl Eye Look: बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
बंगाली लड़कियों जैसी खूबसूरत आंखें चाहिए? इन 7 आसान स्टेप्स में लगाएं काजल
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget