व्हाइट हाउस डिनर में शूटर ने बहुत करीब से चलाई थी गोली, ट्रंप बोले- हमलावर अकेला और...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (25 अप्रैल 2026) को व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उस फायरिंग घटना के बारे में जानकारी दी, जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हुई थी. उन्होंने बताया कि जैसे ही घटना हुई, उन्हें और दूसरे बड़े नेताओं को तुरंत वहां से बाहर निकाल लिया गया. ट्रंप ने कहा कि हमलावर के पास कई हथियार थे और उसने बहुत करीब से गोली चलाई. उन्होंने कहा कि ये घटना अचानक हुई और इसमें शामिल हमलावर एक खतरनाक व्यक्ति था, जो अकेले हमला करने के इरादे से आया था. ट्रंप के मुताबिक, वह आदमी सिक्योरिटी चेकपॉइंट तक पहुंच गया था और वहीं हमला करने की कोशिश कर रहा था.

ट्रंप ने कहा कि घटना के दौरान एक सुरक्षा अधिकारी को भी गोली लगी, लेकिन उसने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने उस अधिकारी से बात की और वह अब ठीक है और उसका हौसला भी मजबूत है. ट्रंप ने यह भी कहा कि जिस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा था, वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे बड़े कार्यक्रमों के लिए ज्यादा सुरक्षित जगह होनी चाहिए. इसी वजह से उन्होंने व्हाइट हाउस में एक नया बड़ा और सुरक्षित बॉलरूम बनाने की बात कही, जो बुलेटप्रूफ और ज्यादा सुरक्षित होगा.

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30 दिनों के अंदर कार्यक्रम का होगा आयोजन

ट्रंप ने सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया और हालात को काबू में कर लिया. ट्रंप ने यह भी बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच एजेंसियां उसके बारे में और जानकारी जुटा रही हैं.

ट्रंप ने अपने ऊपर पहले हुए हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना हुई है. उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति प्रभावशाली होता है तो वह ऐसे हमलों का निशाना बन सकता है. इस घटना के बाद ट्रंप ने सभी लोगों से अपील की कि वे अपने मतभेद शांति से सुलझाएं. उन्होंने कहा कि अलग-अलग विचारधारा के लोग भी एक साथ रह सकते हैं और यही लोकतंत्र की ताकत है. आखिर में ट्रंप ने कहा कि इस घटना के कारण कार्यक्रम अधूरा रह गया, लेकिन वह इसे फिर से आयोजित करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अगले 30 दिनों के अंदर इस डिनर को दोबारा किया जाएगा और इस बार इसे और बेहतर और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाएगा.

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