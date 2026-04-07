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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGEN Z में बढ़ रहा हेयर कलर का ट्रेंड, ब्लू, रेड या गोल्डन बालों से जानें व्यक्तित्व का राज

GEN Z में बढ़ रहा हेयर कलर का ट्रेंड, ब्लू, रेड या गोल्डन बालों से जानें व्यक्तित्व का राज

Samudrik Shastra: GEN Z कई तरह के स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो करती है, जिसमें हेयर कलर भी एक है. व्यक्ति के बालों का रंग उसके व्यक्तित्व का राज है, जिसका वर्णन सामुद्रिक शास्त्र में में भी मिलता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 07 Apr 2026 11:39 AM (IST)
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Samudrik Shastra: ज्योतिष के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या स्वभाव के बारे में जानना है तो उसके बालों को देखें. सामुद्रिक शास्त्र में भी वर्णन मिलता है कि, बालों के रंग के जरिए का दूसरे व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जानने के तरीके बताए गए हैं.

हालांकि इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि, कई लोगों के बाल प्राकृतिक रूप से काले, भूरे, ग्रे या सफेद होते हैं. लेकिन आज की युवा पीढ़ी यानी GEN Z में फैशन और स्टाइल केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो कई तरह के हेयर कलर के साथ ही अपने व्यक्तित्व को निखारने का माध्यम बनाती है. इन दिनों खासकर Generation Z में बालों को अलग-अलग रंगों में रंगने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. बालों के लिए ब्लू, रेड, गोल्डन और पर्पल जैसे आकर्षक रंग युवाओं की पहचान बनते जा रहे हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि, बाल और बालों के रंग से भी व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जानने के संकेत मिलते हैं. समुद्रिक शास्त्र के अनुसार, केवल बाल ही नहीं बल्कि शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट और विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं युवाओं में ट्रेंड होने वाले हेयर कलर का उनके स्वभाव से संकेत.

ब्लू हेयर कलर- युवा पीढ़ी अपने बालों को ब्लू यानी नीले रंग में रंगवाना पसंद कर रही है. ज्योतिष  की माने तो, ऐसे लोग रचनात्मक और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं, जो नई चीजें सीखने और प्रयोग करने में विश्वास रखते हैं. इनके भीतर कला, संगीत या डिजाइन जैसे क्षेत्रों में रुचि अधिक देखी जाती है. इसलिए ये भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाते हैं.

रेड हेयर कलर- बालों में लाल रंग का ट्रेंड ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों को लाल रंग पसंद होता है, वे साहसी और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं. इसलिए ऐसे लोग किसी तरह का जोखिम लेने से नहीं डरते. लेकिन कई बार इनका स्वभाव थोड़ा उग्र भी हो सकता है.

गोल्डन हेयर कलर- गोल्डन यानी सुनहरे रंग के बाल भी आजकल काफी चलन में हैं. माना जाता है कि, जिन्हें गोल्डेन रंग पसंद होता है वो आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं. ऐसे लोग सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हैं और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं.

पर्पल या फिर अन्य यूनिक कलर- नई जेनेरेशन की युवा पीढ़ी को बालों में पर्पल, ग्रीन या सिल्वर जैसे अनोखे रंग को भी ट्राई करते हैं. ऐसे लोग स्वतंत्र सोच वाले होते हैं, जो पारंपरिक नियमों से हटकर अपनी अलग पहचान बनाने में विश्वास करते हैं. इनमें रचनात्मकता और आत्मविश्वास होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 07 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Astrology Tips Jyotish Personality Traits Gen Z Samudrik Shastra Hair Color Trend

Frequently Asked Questions

समुद्रिक शास्त्र के अनुसार बालों का रंग किस बारे में बताता है?

समुद्रिक शास्त्र के अनुसार, बालों का रंग व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में संकेत दे सकता है। यह रचनात्मकता, साहस या आकर्षण जैसी विशेषताओं को दर्शाता है।

ब्लू हेयर कलर वाले युवाओं का स्वभाव कैसा होता है?

ब्लू हेयर कलर वाले युवा रचनात्मक और कल्पनाशील होते हैं। वे नई चीजें सीखने में विश्वास रखते हैं और कला, संगीत या डिजाइन जैसे क्षेत्रों में रुचि रखते हैं।

रेड हेयर कलर पसंद करने वाले लोगों के बारे में क्या कहा गया है?

रेड हेयर कलर वाले लोग ऊर्जावान, उत्साही और आत्मविश्वासी माने जाते हैं। वे साहसी होते हैं, नेतृत्व क्षमता रखते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते, पर कभी-कभी उग्र भी हो सकते हैं।

गोल्डन हेयर कलर वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है?

गोल्डन हेयर कलर पसंद करने वाले लोग आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। वे सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हैं और दूसरों का ध्यान आसानी से अपनी ओर खींचते हैं।

पर्पल या अन्य यूनिक कलर वाले युवा किस तरह के होते हैं?

पर्पल या अन्य अनोखे रंग पसंद करने वाले युवा स्वतंत्र सोच वाले होते हैं। वे पारंपरिक नियमों से हटकर अपनी अलग पहचान बनाने में विश्वास रखते हैं और उनमें रचनात्मकता व आत्मविश्वास होता है।

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