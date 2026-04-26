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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMay Astrology 2026: मई की तपती गर्मी में ग्रहों का मूड स्विंग, जानें कब कौन-सा ग्रह बदलेगा राशि, दिखाएगा क्या तेवर

May Astrology 2026: मई की तपती गर्मी में ग्रहों का मूड स्विंग, जानें कब कौन-सा ग्रह बदलेगा राशि, दिखाएगा क्या तेवर

May Astrology 2026: मई 2026 में ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका असर केवल राशियों ही नहीं बल्कि देश-दुनिया पर भी देखने को मिलेगा. जानें इस महीने कब कौन सा ग्रह बदलेगा राशि?

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Apr 2026 10:50 AM (IST)
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  • मई में मंगल मेष राशि में गोचर कर रूचक राजयोग बनाएंगे।
  • बुध के मेष राशि में आने से शुरुआत में स्पष्टता, फिर भ्रम।
  • गुरु मिथुन में आकर शिक्षा, करियर और निवेश के अवसर देंगे।
  • सूर्य वृषभ में स्थिर ऊर्जा, राहु-केतु कुंभ में बदलाव लाएंगे।
  • शुक्र मेष में आकर रिश्तों, कला और सुखों में वृद्धि करेंगे।

May Astrology 2026: अप्रैल का महीना खत्म होते ही मई की शुरुआत होने वाली है. मई का महीना ना सिर्फ गर्मी (Heat wave) से तपाएगा बल्कि यह महीना ग्रह-नक्षत्रों की चाल में भी बदलाव होने वाला है. कई ग्रहों के तेवर तो ऐसा भयंकर रूप लेंगे कि देश-दुनिया पर इसका भारी प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से मई महीने को बहुत ही खास माना जा रहा है. हालांकि ग्रहों का गोचर (May Grah Gochar 2026) कुछ राशियों के लिए सकारात्मक तो कुछ के लिए नकारात्मक भी रह सकता है.

ज्योतिष क्षेत्र में 32 वर्षों के अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त जोधपुर, राजस्थान के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषी और पंडित सुरेश श्रीमाली जी से जानते हैं मई में कब कौन से ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं और इसका क्या असर हो सकता है.

2 मई को बदलेगा मंगल का तेवर (Mangal Gochar 2026)

मंगल को ऊर्जा, युद्ध, साहस और एक्शन का ग्रह कहा जाता है. इसलिए ज्योतिष में मंगल को उग्र ग्रह कहा जाता है. मई में भी मंगल का प्रभाव थोड़ा उग्र रह सकता है, क्योंकि 2 मई को मंगल मेष राशि में गोचर कर रहा है, जिससे रूचक राजयोग (Ruchak Rajyog) का भी निर्माण होगा. हालांकि ज्योतिष में इस योग को शुभ माना गया है. इससे भले ही लोगों मे कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन साथ ही गुस्सा, झगड़े और विवाद भी बढ़ सकते हैं.

7 मई को बुध का खेल (Budh Gochar 2026)

मई के पहले हफ्ते में 7 मई को बुध भी मेष राशि में प्रवेश करेंगे. बुद्धि, तकनीक, संवाद और व्यापार के कारक बुध की चाल में बदलाव होने से शुरुआत में भले ही लोगों में निर्णय क्षमता तेज रही है और बातचीत में स्पष्टता आएगी, लेकिन मध्य में स्थिति थोड़ी बदल सकती है. इस दौरान गलतफहमियां, कंफ्यूजन और डील्स में देरी का सिलसिला तेज रहेगा. वहीं अंत में चीजें फिर से धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगी.

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मई में गुरु का प्रभाव (Guru Gochar 2026)

14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी चाल बदलने वाले हैं. मिथुन राशि में प्रवेश कर गुरु शुभ संकेत दे रहे हैं. इसलिए यह समय शिक्षा और करियर में विस्तार ला सकते हैं, लोगों को निवेश के अच्छे अवसर मिलेगे और आध्यात्मिक झुकाव में वृद्धि हो सकती है.

मई के मध्य में सूर्य का राशि परिवर्तन (Surya Gochar 2026)

मई के महीने में सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होगा, जिससे ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. मध्य मई में 15 मई 2026 को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य को आत्मा, पिता, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व का कारक माना जाता है. लेकिन वृषभ राशि में सूर्य की ऊर्जा थोड़ी स्थिर हो जाती है. इसका प्रभाव यह होगा कि, इस समय करियर में स्थिरता रहेगी, आर्थिक फैसले लेते समय लोगो को अपनी सोच मजबूत रखनी होगी और कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचना होगा.

राहु-केतु का गोचर कुंभ में (Rahu-Ketu Gochar 2026)

मई में होने वाले ग्रहों की परेड में छाया ग्रह राहु-केतु का भी नाम शामिल है. 18 मई को राहु-केतु कुंभ राशि में आएंगे. राहु-केतु अचानक होने वाली घटनाओं और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं. मई में अचानक फैसले, दिशा में बदलाव और कुछ मामलों में भ्रम या असमंजस की स्थिति देखने को मिल सकती है.

मई के अंत में शुक्र का गोचर (Shukra Gochar 2026)

मई के आखिर में 31 मई को गोचर की लाइन में शुक्र का भी नाम रहेगा. 31 मई को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे. शुक्र को प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है. मई के आखिर में शुक्र का प्रभाव रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करेगा, आकर्षण बढ़ेगा, नए रिश्ते बन सकते हैं. वहीं फैशन, ग्लैमर, कला क्षेत्र में काम करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि, जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें, इस समय दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 26 Apr 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Planet Transit Grah Gochar Gochar 2026 Astrology 2026 May 2026

Frequently Asked Questions

मई 2026 में कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं?

मई 2026 में मंगल, बुध, गुरु, सूर्य, राहु-केतु और शुक्र अपनी चाल बदलेंगे। यह ग्रह नक्षत्रों की चाल में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे।

2 मई को मंगल का मेष राशि में गोचर रूचक राजयोग का निर्माण कैसे करेगा?

2 मई को मंगल के मेष राशि में गोचर करने से रूचक राजयोग बनेगा। यह योग शुभ माना जाता है, लेकिन इससे लोगों में गुस्सा और विवाद बढ़ सकते हैं।

7 मई को बुध का मेष राशि में गोचर क्या प्रभाव डालेगा?

7 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे शुरुआत में निर्णय क्षमता तेज होगी। हालांकि, मध्य में गलतफहमी और देरी की स्थिति बढ़ सकती है।

14 मई को गुरु का मिथुन राशि में गोचर शिक्षा और करियर पर क्या असर डालेगा?

14 मई को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो शिक्षा और करियर में विस्तार लाएगा। यह निवेश के अच्छे अवसर और आध्यात्मिक झुकाव में वृद्धि का संकेत देता है।

31 मई को शुक्र का मेष राशि में गोचर रिश्तों और कला क्षेत्र को कैसे प्रभावित करेगा?

31 मई को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्ते बेहतर होंगे और आकर्षण बढ़ेगा। कला और ग्लैमर क्षेत्र वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।

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