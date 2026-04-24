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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मशत्रु बाधा और वाद-विवाद समस्याओं से मिलेगी राहत, आज बगलामुखी जयंती पर करें ये खास उपाय?

शत्रु बाधा और वाद-विवाद समस्याओं से मिलेगी राहत, आज बगलामुखी जयंती पर करें ये खास उपाय?

Maa Baglamukhi Jayanti Remedies: आज मां बगलामुखी जयंती है, इस खास मौके पर मां बगलामुखी से जुड़े कुछ खास उपाय करने से शत्रु से छुटकारा मिलने के साथ कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 24 Apr 2026 12:03 PM (IST)
Maa Baglamukhi Jayanti Remedies: आज मां बगलामुखी जयंती है, इस खास मौके पर मां बगलामुखी से जुड़े कुछ खास उपाय करने से शत्रु से छुटकारा मिलने के साथ कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है.

बगलामुखी जयंती 2026 के उपाय हिंदी में

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जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है, जब हमारे शत्रु (Enemy)हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं या बिना किसी कारण के विवाद पीछा नहीं छोड़ते. ऐसे में बगलामुखी जयंती एक दिव्य वरदान की तरह काम करती है. मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या का रूप माना जाता है, जिन्हें धार्मिक ग्रंथों में शत्रु नाशिनी भी कहते हैं.
जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है, जब हमारे शत्रु (Enemy)हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं या बिना किसी कारण के विवाद पीछा नहीं छोड़ते. ऐसे में बगलामुखी जयंती एक दिव्य वरदान की तरह काम करती है. मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या का रूप माना जाता है, जिन्हें धार्मिक ग्रंथों में शत्रु नाशिनी भी कहते हैं.
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इस साल यह पवित्र पर्व 24 अप्रैल 2026, यानी आज शुक्रवार के दिन मनाया जा रहा है. वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ने वाली यह जयंती आम भक्तों से लेकर तंत्र साधना करने वाले लोगों के लिए बेहद खास है.
इस साल यह पवित्र पर्व 24 अप्रैल 2026, यानी आज शुक्रवार के दिन मनाया जा रहा है. वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ने वाली यह जयंती आम भक्तों से लेकर तंत्र साधना करने वाले लोगों के लिए बेहद खास है.
Published at : 24 Apr 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Baglamukhi Jayanti Maa Baglamukhi Upay 2026 Baglamukhi Jayanti 2026

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