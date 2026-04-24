शत्रु बाधा और वाद-विवाद समस्याओं से मिलेगी राहत, आज बगलामुखी जयंती पर करें ये खास उपाय?

जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है, जब हमारे शत्रु (Enemy)हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं या बिना किसी कारण के विवाद पीछा नहीं छोड़ते. ऐसे में बगलामुखी जयंती एक दिव्य वरदान की तरह काम करती है. मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या का रूप माना जाता है, जिन्हें धार्मिक ग्रंथों में शत्रु नाशिनी भी कहते हैं.