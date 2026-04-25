हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSita Navami 2026: सीता नवमी पर सालों बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, इस विधि से पूजा करने पर खुलेगा सौभाग्य का द्वार!

Sita Navami 2026: सीता नवमी पर सालों बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, इस विधि से पूजा करने पर खुलेगा सौभाग्य का द्वार!

Sita Navami 2026: सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार इस दिन खास विधि से मां सीता की पूजा करने पर धन, सुखी वैवाहिक जीवन, सुयोग्य जीवनसाथी पाने की कामना पूरी होती है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 25 Apr 2026 06:17 AM (IST)
Sita Navami 2026: सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार इस दिन खास विधि से मां सीता की पूजा करने पर धन, सुखी वैवाहिक जीवन, सुयोग्य जीवनसाथी पाने की कामना पूरी होती है.

सीता नवमी 2026

1/5
इस वर्ष सीता नवमी पर ग्रहों शुक्र अपनी स्व राशि वृषभ, चंद्रदेव अपनी राशि कर्क और सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे. सालों बाद ये दुर्लभ संयोग बना है. वहीं मीन राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है क्योंकि यहां मंगल, शनि और बुध विराजमान हैं.
इस वर्ष सीता नवमी पर ग्रहों शुक्र अपनी स्व राशि वृषभ, चंद्रदेव अपनी राशि कर्क और सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे. सालों बाद ये दुर्लभ संयोग बना है. वहीं मीन राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है क्योंकि यहां मंगल, शनि और बुध विराजमान हैं.
2/5
सीता नवमी के शुभ अवसर पर चींटियों को शक्कर मिला हुआ मीठा आटा खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है. मान्यता है कि इससे धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनाता है. यदि आप पैसों या कामकाज से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस उपाय को अपनाकर सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं.
सीता नवमी के शुभ अवसर पर चींटियों को शक्कर मिला हुआ मीठा आटा खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है. मान्यता है कि इससे धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनाता है. यदि आप पैसों या कामकाज से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस उपाय को अपनाकर सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं.
Published at : 25 Apr 2026 06:17 AM (IST)
Tags :
Janaki Jayanti 2026 Sita Navami 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 25 April 2026: शनिवार को शनि-मंगल का 'अंगारक योग', इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बाकी रहें सावधान!
Aaj Ka Rashifal 25 April 2026: शनिवार को शनि-मंगल का 'अंगारक योग', इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बाकी रहें सावधान!
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 25 April 2026: मीन राशिफल बिजनेस में बढ़ेगी साख और अविवाहितों के लिए विवाह पक्का होने का योग
मीन राशिफल 25 अप्रैल 2026 बिजनेस में बढ़ेगी साख और अविवाहितों के लिए विवाह पक्का होने का योग
राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 April 2026: कुंभ राशिफल विदेशी बाजार में बढ़ेगी सर्विस की मांग और तकनीकी क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता
कुंभ राशिफल 25 अप्रैल 2026 विदेशी बाजार में बढ़ेगी सर्विस की मांग और तकनीकी क्षेत्र में मिलेगी बड़ी सफलता
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 25 April 2026: मकर राशिफल विदेशी व्यापार में शानदार प्रगति और अटके हुए इंसेंटिव मिलने का योग
मकर राशिफल 25 अप्रैल 2026 विदेशी व्यापार में शानदार प्रगति और अटके हुए इंसेंटिव मिलने का योग
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
महिलाओं की ‘सोच’: राजनीतिक वर्गीकरण का नया तरीका
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीर में पीएम मोदी की नई सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा
कश्मीर में पीएम मोदी की नई सौगात, वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा
दिल्ली NCR
सबसे भरोसेमंद साथी से बागी तक, राघव चड्ढा का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका?
सबसे भरोसेमंद साथी से बागी तक, राघव चड्ढा का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका?
आईपीएल 2026
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
IPL में विराट कोहली के 800 चौके, देखें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाजों की लिस्ट
पंजाब
Raghav Chadha News: राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
राघव चड्ढा के कदम से हिल गई अरविंद केजरीवाल की सियासत!अब AAP का क्या होगा?
बॉलीवुड
'बुरा लगा तो पैर छू लूंगा...', तमन्ना भाटिया को 'दूधिया बदन' कहने पर ट्रोल हुए अन्नू कपूर, तो अब दी सफाई
'बुरा लगा तो पैर छू लूंगा...', तमन्ना भाटिया को 'दूधिया बदन' कहने पर ट्रोल हुए अन्नू कपूर, तो अब दी सफाई
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट का 'तोहफा' या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? AAP के 7 सांसदों की विदाई के साथ बने 4 सिनेरियो
मोदी कैबिनेट में जगह या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? 7 सांसदों के जाने से 4 सिनेरियो बने
शिक्षा
UP New University 2026: यूपी में नया विश्वविद्यालय बनेगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान को मिली NOC, 3 साल में पूरी होगी प्रक्रिया
यूपी में नया विश्वविद्यालय बनेगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान को मिली NOC, 3 साल में पूरी होगी प्रक्रिया
एग्रीकल्चर
खेती से बनना है मालामाल? खस की फसल देगी आपको साल भर तगड़ा मुनाफा
खेती से बनना है मालामाल? खस की फसल देगी आपको साल भर तगड़ा मुनाफा
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget