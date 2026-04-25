सीता नवमी के शुभ अवसर पर चींटियों को शक्कर मिला हुआ मीठा आटा खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है. मान्यता है कि इससे धन-संपत्ति में वृद्धि के योग बनाता है. यदि आप पैसों या कामकाज से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस उपाय को अपनाकर सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं.