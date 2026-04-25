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Sita Navami 2026: सीता नवमी पर सालों बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, इस विधि से पूजा करने पर खुलेगा सौभाग्य का द्वार!
Sita Navami 2026: सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार इस दिन खास विधि से मां सीता की पूजा करने पर धन, सुखी वैवाहिक जीवन, सुयोग्य जीवनसाथी पाने की कामना पूरी होती है.
सीता नवमी 2026
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Published at : 25 Apr 2026 06:17 AM (IST)
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भावेष पाण्डेय
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