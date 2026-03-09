हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोWeekly Love Horoscope 2026: 9-15 मार्च तक कैसी रहेगी राशियों की लव लाइफ, जानिए सितारों का हाल?

Weekly Love Horoscope 2026: 9-15 मार्च तक कैसी रहेगी राशियों की लव लाइफ, जानिए सितारों का हाल?

Weekly Love Horoscope 2026 9 To 15 March: इस हफ्ते किसके प्यार में नया मोड़ आएगा और किन्हें मिल सकता है कमिटमेंट. किस राशि की लव लाइफ में दूर होगी पुरानी गलतफहमी. जानिए आपका साप्ताहिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Mar 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

Weekly Love Horoscope 2026 9 To 15 March: इस सप्ताह प्यार की दुनिया में हर राशि के लिए कुछ खास होने वाला है. चाहे आप सिंगल हों या रिलेशनशिप में, 9 मार्च से 15 मार्च 2026 तक का यह सप्ताह रोमांस, नजदीकियों और भावनाओं की ताजगी लेकर आएगा.

मेष से लेकर मीन तक, हर राशि की लव लाइफ में छोटे-छोटे सरप्राइज, रोमांटिक डेट्स और भावनात्मक समझ का असर देखने को मिलेगा. इस हफ्ते लकी नंबर, लकी कलर और सरल उपायों के जरिए आप अपने प्यार को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सप्ताह आपका रोमांस किस दिशा में बढ़ेगा और किस चीज से आपको प्यार में सफलता मिलेगी, जाने ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से अपना साप्ताहिक लव राशिफल.

मेष (Aries)- इस सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए प्यार का माहौल रोमांटिक रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताना आपको मानसिक संतुष्टि देगा और रिश्ते में नई ताजगी आएगी. अगर सिंगल हैं, तो नए लोगों से मिलने का अच्छा समय है, किसी के साथ बातचीत अचानक नज़दीकियां ला सकती है. परिवार और दोस्तों की मदद से प्यार में हल्की चुनौती भी आसान होगी. अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें. कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है. लव लाइफ में छोटे-छोटे सरप्राइज रिश्ते को मजबूत करेंगे. सप्ताह के मध्य में किसी दोस्त की सलाह काम आएगी. 

लकी नंबर 5, लकी कलर लाल,
उपाय: घर में रोज सुबह गुलाब का फूल रखें.

वृषभ (Taurus)- इस हफ्ते वृषभ राशि के लोग अपने रिश्तों में स्थिरता महसूस करेंगे. पार्टनर के साथ मेलजोल बढ़ेगा और पुराने झगड़े खत्म होने की संभावना है. सिंगल वृषभ के लिए कोई दिलचस्प मुलाकात हो सकती है, जिससे भविष्य में गहरी दोस्ती या प्यार की शुरुआत हो सकती है. अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय खुले दिल से साझा करें. रोमांस और रोमांच में थोड़ी चमक आने वाली है. घर का वातावरण खुशहाल रहेगा और छोटे उपहार रिश्ते में गर्माहट लाएंगे. सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ समय बिताना आपको संतोष देगा. 

लकी नंबर 8, लकी कलर पर्पल, 
उपाय: नींबू का वृक्ष अपने घर में लगाएं.

मिथुन (Gemini)- मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह रोमांस में रोमांचक और प्रेरक रहेगा. पार्टनर के साथ बातचीत में नए विचार और योजनाएं साझा करने का समय मिलेगा. सिंगल मिथुन किसी नए मित्र के जरिए प्यार में कदम रख सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी इसे जल्दी सुलझा देगी. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना इस हफ्ते जरूरी है. रोमांटिक डेट्स और छोटे सरप्राइज आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है.

 लकी नंबर 3, लकी कलर हरा, 
उपाय: अपने बिस्तर के पास गुलाबी रंग का कंबल रखें.

कर्क (Cancer)- इस हफ्ते कर्क राशि के लोग प्यार में संवेदनशील रहेंगे. पार्टनर के छोटे व्यवहार आपको बहुत खुश कर सकते हैं. सिंगल कर्क के लिए यह सप्ताह नए रिश्तों की शुरुआत के लिए अनुकूल है, लेकिन जल्दबाज़ी न करें. पार्टनर के साथ ईमानदार बातचीत रिश्ते में मजबूती लाएगी. परिवार का सहयोग आपकी लव लाइफ में सहारा देगा. रोमांस के लिए सप्ताह के अंत में समय निकालना फायदेमंद रहेगा. पुरानी गलतफहमियों को शांतिपूर्वक सुलझाना जरूरी है.

लकी नंबर 7, लकी कलर संतरी, 
उपाय: हर शाम चांदी के लटकन को अपने पास रखें.

सिंह (Leo)- सिंह राशि के लिए यह सप्ताह रोमांटिक और ऊर्जा से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ यात्रा या आउटिंग का प्लान रिश्ते में नई ताजगी लाएगा. सिंगल सिंह के लिए किसी नई मुलाकात में प्यार का संकेत मिलेगा. सप्ताह की शुरुआत में छोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से सब ठीक हो जाएगा. पार्टनर की भावनाओं पर ध्यान दें. रोमांस और फन एक्टिविटी आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे. सप्ताह के अंत में किसी खास सरप्राइज से खुशी बढ़ सकती है.

लकी नंबर 1, लकी कलर सुनहरा, 
उपाय: पीले रंग का फूल अपने कमरे में रखें.

कन्या (Virgo)- इस हफ्ते कन्या राशि के लोगों के लिए प्यार में स्थिरता और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ भावनाओं की स्पष्टता रिश्ते को मजबूत करेगी. सिंगल कन्या को किसी नई मुलाकात से रोमांच महसूस होगा. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है. रोमांटिक डेट्स और छोटे सरप्राइज आपके प्यार को ताजगी देंगे. परिवार और दोस्तों का सहयोग आपके लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव लाएगा. सप्ताह के अंत में किसी रोमांटिक मूमेंट का आनंद लें. 

लकी नंबर 4, लकी कलर नीला,
उपाय: हर मंगलवार को साबुन का गुलाबी टुकड़ा अपने पास रखें.

तुला (Libra)- तुला राशि के लिए यह सप्ताह रोमांस और मित्रता का मेल लाएगा. पार्टनर के साथ आपकी समझदारी बढ़ेगी और किसी पुराने झगड़े का समाधान होगा. सिंगल तुला किसी नई दोस्ती से प्यार की ओर बढ़ सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में रोमांटिक प्लानिंग आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना महत्वपूर्ण है. सप्ताह के मध्य में छोटी रोमांटिक डेट्स आपको खुशी देंगी. सप्ताह के अंत में किसी खास सरप्राइज से रिश्ता और गहरा होगा.

लकी नंबर 6, लकी कलर गुलाबी, 
उपाय: गुलाबी रंग का मोती अपने पास रखें.

वृश्चिक (Scorpio)- वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह प्यार में भावनात्मक रूप से संतुलित रहेगा. पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. सिंगल वृश्चिक के लिए नए रिश्तों की शुरुआत संभव है. सप्ताह के प्रारंभ में किसी बात को लेकर हल्की चिंता हो सकती है, लेकिन साथी की समझदारी सब ठीक कर देगी. रोमांटिक डेट्स और संवाद रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे. सप्ताह के मध्य में परिवार का सहयोग और समर्थन मिलेगा. सप्ताह के अंत में कोई खुशखबरी भी मिल सकती है.

लकी नंबर 2, लकी कलर नीला हरा,
उपाय: नीले रंग की मोमबत्ती जलाएं.

धनु (Sagittarius)- धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्यार में उत्साह और रोमांच लेकर आएगा. पार्टनर के साथ छोटे-छोटे रोमांटिक सरप्राइज रिश्ते को ताजगी देंगे. सिंगल धनु किसी नई मुलाकात में दिलचस्पी महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में यात्रा या सामाजिक गतिविधि से रोमांस बढ़ सकता है. सप्ताह के मध्य में पार्टनर के साथ खुला संवाद आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा. सप्ताह के अंत में किसी पुराने विवाद का समाधान होगा. 

लकी नंबर 9, लकी कलर सफेद,
उपाय: सफेद रंग के फूल अपने घर में रखें.

मकर (Capricorn)- मकर राशि के लिए यह सप्ताह प्यार में स्थिरता और संतुलन का होगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और छोटे झगड़े जल्दी सुलझेंगे. सिंगल मकर के लिए सप्ताह नया दोस्त या रोमांस ला सकता है. सप्ताह की शुरुआत में किसी सामाजिक कार्यक्रम में रोमांच मिल सकता है. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है. सप्ताह के मध्य में छोटी रोमांटिक डेट्स से रिश्ते में गर्माहट बढ़ेगी. सप्ताह के अंत में परिवार का समर्थन भी आपको खुशी देगा.

लकी नंबर 10, लकी कलर भूरा,
उपाय: हर शनिवार को अपने घर में हरी चूड़ियाँ रखें.

कुम्भ (Aquarius)- कुम्भ राशि के लिए यह सप्ताह प्यार और दोस्ती का मिश्रण लेकर आएगा. पार्टनर के साथ आपकी बातचीत में नई ऊर्जा और समझ आएगी. सिंगल कुम्भ को किसी नए दोस्त या परिचित से प्यार की झलक मिल सकती है. सप्ताह की शुरुआत में छोटे-छोटे रोमांटिक सरप्राइज रिश्ते को मजबूत करेंगे. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है. सप्ताह के अंत में रोमांस और संवाद से आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.

लकी नंबर 3, लकी कलर नीला गुलाबी, 
उपाय: घर में नीला कैंडल जलाएं.

मीन (Pisces)- मीन राशि के लिए यह सप्ताह प्यार और संवेदनशीलता से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी. सिंगल मीन किसी नए संपर्क से रोमांस का अनुभव कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में किसी पुराने झगड़े या गलतफहमी को सुलझाना आसान रहेगा. पार्टनर के साथ छोटे सरप्राइज और रोमांटिक डेट्स रिश्ते में मिठास लाएंगे. सप्ताह के मध्य में परिवार का सहयोग आपके प्यार को मजबूत करेगा. सप्ताह के अंत में किसी खास पल का आनंद लें. 

लकी नंबर 5, लकी कलर सफेद 
उपाय: घर में जलते हुए सफेद मोमबत्ती को रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 09 Mar 2026 06:30 AM (IST)
Embed widget