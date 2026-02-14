हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोEx की वापसी या New Love की एंट्री? 15-21 Feb में किसकी Love Life बदलेगी और किसे मिलेगा प्यार?

Ex की वापसी या New Love की एंट्री? 15-21 Feb में किसकी Love Life बदलेगी और किसे मिलेगा प्यार?

Saptahik Love Rashifal: 15 से 21 फरवरी 2026 का साप्ताहिक लव राशिफल रिश्तों में नई शुरुआत और बेहतर संवाद की ओर इशारा दे रहा है. जानिए इस हफ्ते मेष से मीन राशि के लिए प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा हफ्ता?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Feb 2026 11:56 AM (IST)
Weekly Love Horoscope 15-21 February 2026: 15 से 21 फरवरी 2026 का यह सप्ताह प्रेम संबंधों में नई उम्मीद, संवाद और समझदारी का संदेश लेकर आ रहा है. इस दौरान कई राशियों के रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कहीं पुराने मतभेद खत्म होंगे तो कहीं नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत मिलेंगे. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक लव राशिफल.

आज के रिश्ते प्रेम पर नहीं, इच्छाओं पर टिके हैं! प्रेमानंद महाराज का प्यार पर बड़ा बयान?

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा. अगर आप किसी से दिल की बात कहना चाहते थे तो यह समय अनुकूल है. रिश्ते में चल रही दूरी अब कम हो सकती है और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

शादीशुदा लोगों के बीच छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन आपसी समझ से मामला सुलझ जाएगा. सिंगल जातकों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग बन रहे हैं. सप्ताह के मध्य में कोई सरप्राइज मिल सकता है जो दिल खुश कर देगा.

रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें, इससे भरोसा मजबूत होगा. सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. प्रेम में धैर्य और विश्वास बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शुभ नंबर: 9
शुभ रंग: लाल
उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं और मन की इच्छा व्यक्त करें.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह स्थिरता और सुकून लेकर आएगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा और पुराने मनमुटाव दूर होंगे. जो लोग रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

सिंगल लोगों के जीवन में किसी पुराने दोस्त से दोबारा संपर्क हो सकता है जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल सकता है. सप्ताह के अंत में रोमांटिक डिनर या छोटी यात्रा का योग है. भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना इस हफ्ते आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शादीशुदा जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा. किसी प्रियजन की सलाह आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकती है.

शुभ नंबर: 6
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. प्रेम संबंधों में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में सावधानी रखें. पार्टनर की बातों को गंभीरता से सुनें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

सिंगल जातकों के लिए सोशल मीडिया या किसी कार्यक्रम में दिलचस्प मुलाकात संभव है. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक रूप से थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी. रिश्ते में पारदर्शिता और धैर्य से काम लेना जरूरी है.

पुराने विवादों को खत्म करने का यह सही समय है. खुलकर संवाद करने से रिश्ते में नई मजबूती आएगी.

शुभ नंबर: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद रोमांटिक साबित हो सकता है. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. शादीशुदा लोगों के लिए परिवार के साथ खुशियों भरे पल बिताने का मौका मिलेगा.

सिंगल लोगों को किसी करीबी के जरिए रिश्ता प्रस्ताव मिल सकता है. सप्ताह के अंत में कोई खुशखबरी मिल सकती है जो दिल को सुकून देगी. अपने प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए संवाद जरूरी रहेगा.

इस दौरान पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. रिश्ते में पारिवारिक स्वीकृति मिलने के भी योग बन रहे हैं.

शुभ नंबर: 2
शुभ रंग: सफेद
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्यार में जोश और उत्साह लेकर आएगा. पार्टनर के साथ रिश्ते में नई ताजगी महसूस होगी और साथ में समय बिताने का मौका मिलेगा. यदि किसी बात को लेकर तनाव था तो वह अब दूर हो सकता है. सिंगल लोगों के लिए किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

सप्ताह के अंत में रोमांटिक सरप्राइज या गिफ्ट मिल सकता है. अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखना जरूरी होगा. सप्ताह के अंतिम दिनों में भावनात्मक स्थिरता महसूस करेंगे.

शुभ नंबर: 1
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सोच-समझकर कदम उठाने का है. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने में झिझक हो सकती है. पार्टनर को समय दें और उनकी भावनाओं को समझें.

सिंगल जातकों के लिए किसी सहकर्मी या परिचित से नजदीकी बढ़ सकती है. सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनेगी, लेकिन अंत में समाधान मिल जाएगा.

रिश्ते में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. भरोसा बढ़ाने के लिए छोटी-छोटी खुशियों को साझा करें. सप्ताह के अंत में रिश्ते में स्पष्टता आएगी और मन हल्का महसूस होगा.

शुभ नंबर: 7
शुभ रंग: नीला
उपाय: बुधवार को हरे मूंग का दान करें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में मधुरता लेकर आएगा. पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा. जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है.

सिंगल जातकों को किसी सामाजिक कार्यक्रम में खास व्यक्ति मिल सकता है. सप्ताह के अंत में रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. भावनाओं को छिपाने के बजाय खुलकर व्यक्त करें.

शादीशुदा जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बन सकती है.

शुभ नंबर: 8
शुभ रंग: क्रीम
उपाय: शुक्रवार को राधा-कृष्ण मंदिर में दर्शन करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गहराई और जुनून से भरा रहेगा. प्रेम संबंधों में तीव्रता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ खास पल बिताने का मौका मिलेगा. हालांकि सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन आपसी समझ से स्थिति संभल जाएगी.

सिंगल लोगों के लिए पुराना प्रेम दोबारा दस्तक दे सकता है. सप्ताह के अंत में भावनात्मक रूप से संतुष्टि मिलेगी. रिश्ते में भरोसा बढ़ाने के लिए खुलकर संवाद करें. आपके आकर्षण में वृद्धि होगी और लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे.

शुभ नंबर: 4
शुभ रंग: मैरून
उपाय: मंगलवार को लाल वस्त्र दान करें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांच और नए अनुभव लेकर आएगा. पार्टनर के साथ छोटी यात्रा या आउटिंग का योग है जिससे रिश्ता मजबूत होगा. जो लोग लंबे समय से अपने दिल की बात कहना चाहते थे, उनके लिए यह सही समय है.

सिंगल जातकों के जीवन में कोई दिलचस्प व्यक्ति प्रवेश कर सकता है. सप्ताह के अंत में रिश्ते को लेकर गंभीर चर्चा संभव है. भरोसा और सकारात्मक सोच बनाए रखें. प्रेम जीवन में नई दिशा मिल सकती है. पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा.

शुभ नंबर: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकता है. पार्टनर के साथ किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है, लेकिन शांत रहकर बात करने से समाधान निकलेगा. शादीशुदा लोगों के लिए परिवार का सहयोग मिलेगा.

सिंगल लोगों को किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है जो प्रेम जीवन में मददगार होगा. सप्ताह के अंत में स्थिति बेहतर होगी और रिश्ते में स्थिरता आएगी.

भावनाओं को दबाने के बजाय सही समय पर व्यक्त करें. यह सप्ताह रिश्ते को नई मजबूती देने वाला साबित हो सकता है.

शुभ नंबर: 1
शुभ रंग: भूरा
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में मजबूती आएगी. जो लोग दूर-दराज के रिश्ते में हैं, उनके लिए मुलाकात का योग बन सकता है.

सिंगल जातकों के लिए किसी मित्र के जरिए रिश्ता प्रस्ताव आ सकता है. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक स्पष्टता मिलेगी और निर्णय लेना आसान होगा.

रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें. प्रेम जीवन में संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ें. सप्ताह के अंत में सुखद समाचार मिल सकता है.

शुभ नंबर: 5
शुभ रंग: बैंगनी
उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को कंबल दान करें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद भावुक और रोमांटिक रहेगा. पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने का सही समय है. रिश्ते में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी आध्यात्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में खास मुलाकात संभव है.

सप्ताह के अंत में प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है या आप खुद किसी को प्रपोज कर सकते हैं. सकारात्मक सोच और धैर्य से रिश्ते को आगे बढ़ाएं. प्रेम जीवन में नई उम्मीद जागेगी. पार्टनर के साथ बिताए पल आपके लिए यादगार साबित होंगे.

शुभ नंबर: 3
शुभ रंग: आसमानी
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 14 Feb 2026 11:18 AM (IST)
Petrol Price Today
Diesel Price Today
Source: IOCL

