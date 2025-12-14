हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Love Horoscope: 15-21 दिसंबर 2025 इस सप्ताह इन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा! जानें अपनी किस्मत

Love Horoscope: 15-21 दिसंबर 2025 इस सप्ताह इन राशियों को मिलेगा प्यार का तोहफा! जानें अपनी किस्मत

Weekly Love Horoscope 15-21December 2025: मेष से मीन राशि के जातकों के लिए 15 से 21 दिसंबर तक प्यार में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ग्रहों की चाल आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकती है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 14 Dec 2025 08:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Weekly Love Horoscope 15-21December 2025: इस सप्ताह प्रेम और रिश्तों की दुनिया में कुछ खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति आपके रोमांस को प्रभावित कर सकती है. चाहे आप सिंगल हों या रिलेशनशिप में, इस सप्ताह का समय आपके भावनाओं और समझदारी के मिश्रण से भरा रहेगा.

खासकर वह लोग, जिनकी राशि पर शुक्र और बुध का असर है, उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का उपयुक्त अवसर मिलेगा. रिश्तों में सुधार के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी. जो लोग अपने प्यार की नई शुरुआत की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है.

जाने ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से कैसा रहेगा इस सप्ताह आपका लव लाइफ कौन से राशि को सतर्क रहना पड़ेगा तथा किसे मिलेगा प्रेम संबंध में लाभ.

मेष (Aries)

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम के मामले में उत्साह और रोमांच लाएगा. यदि आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत की सोच रहे हैं, तो इसके लिए समय अनुकूल है. लंबे समय से चली आ रही अनबन या मतभेद दूर हो सकते हैं. रोमांटिक पल और छोटी-छोटी खुशियां आपको मानसिक संतोष देंगी.

अपने साथी के प्रति संवेदनशील रहें और उनके विचारों का सम्मान करें. किसी पुराने विवाद को भुलाकर नए सिरे से रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास करें.

उपाय: घर में लाल रंग का दीपक जलाएं और प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए प्रेम गीत सुनें.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह स्थिरता और समझदारी का है. प्रेम संबंधों में बातचीत और ईमानदारी की अहमियत बढ़ेगी. यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इसे खुले मन से सुलझाने का प्रयास करें. सिंगल वृषभ वालों को आकर्षण और नए रिश्तों के लिए अच्छा समय मिलेगा. परिवार और प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. यह समय अपने साथी के साथ क्वालिटी समय बिताने का भी है.

उपाय: अपने कमरे में गुलाब का फूल रखें और हर सुबह एक श्वास के साथ अपने साथी के लिए सकारात्मक सोचें.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांच और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आएगा. पुराने साथी के साथ प्यार की गर्माहट लौट सकती है. सिंगल मिथुन के लिए नया आकर्षण सामने आ सकता है. इस सप्ताह आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि छोटे-छोटे शब्दों से गलतफहमी हो सकती है.

प्यार में ईमानदारी और समझदारी आपके रिश्तों को मजबूत करेगी. अपने साथी के साथ मिलकर किसी नए रोमांटिक प्रोजेक्ट पर ध्यान दें.

उपाय: हरे रंग की किसी वस्तु को अपने पास रखें और हनुमान चालीसा का पाठ प्रेम संबंधों में स्थिरता लाएगा.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनाओं के इजहार और रिश्तों में मजबूती का है. आपके साथी के साथ भावनात्मक समझ बढ़ेगी. सिंगल कर्क के लिए नए मित्र और रोमांटिक संबंध उभर सकते हैं. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने मतभेद से परेशान हो सकते हैं, लेकिन समय रहते समाधान संभव है. प्रेम और विश्वास के माध्यम से आप अपने रिश्ते में गहराई ला सकते हैं. परिवारिक माहौल भी प्रेम संबंधों को सहारा देगा.

उपाय: अपने घर में मोती या चांदी की वस्तुएं रखें.

सिंह (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस और आकर्षण से भरा रहेगा. आपके आत्मविश्वास का असर आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक रूप से दिखेगा. सिंगल सिंहों को कोई नया और रोमांटिक प्रस्ताव मिल सकता है. पुराने रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और कुछ पुराने मन-मुटाव दूर होंगे. इस सप्ताह अपने साथी के साथ छोटे-छोटे रोमांटिक सरप्राइज प्लान करें. प्रेम के लिए समय और मेहनत देना आवश्यक होगा.

उपाय: पीले रंग के कपड़े पहनें और सूर्य देव की पूजा करें, प्रेम संबंधों में ऊर्जा बढ़ेगी.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम और संवाद पर केंद्रित रहेगा. रिश्तों में स्पष्टता और खुलापन बढ़ेगा. सिंगल कन्या वालों को नए मित्रों के माध्यम से आकर्षण मिल सकता है. सप्ताह की शुरुआत में किसी पुराने विवाद को सुलझाने का समय अनुकूल है. अपने साथी की भावनाओं को समझना और उन्हें सम्मान देना आपके रिश्ते में मजबूती लाएगा. सप्ताह के अंत में रोमांटिक पल आपके लिए सुखद अनुभव साबित होंगे.

उपाय: गुलाबी रंग की किसी वस्तु को अपने पास रखें.

तुला (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन और समझदारी का है. प्रेम संबंधों में आपकी मेहनत और समझदारी दिखेगी. किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है. सिंगल तुला वालों को रोमांटिक अवसर मिल सकते हैं. सप्ताह के मध्य में यात्रा या सामाजिक कार्यक्रम आपके प्यार में नई ऊर्जा ला सकते हैं. साथी के साथ विश्वास और प्यार को साझा करना इस सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा.

उपाय: नीले रंग का स्कार्फ या वस्त्र अपने पास रखें.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह गहराई और भावनाओं के इजहार का है. रिश्तों में आपसी समझ और भावनाओं की गहराई बढ़ेगी. सिंगल वृश्चिक को किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी चिड़चिड़ापन या तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से सब हल हो जाएगा. अपने साथी के प्रति समर्पण और विश्वास इस सप्ताह आपके रिश्ते को मजबूती देगा.

उपाय: लाल गुलाब के फूल अपने कमरे में रखें और मंगलवार को हनुमान जी को फल चढ़ाएं.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस और मजेदार अनुभवों से भरा रहेगा. सिंगल धनु को नए रिश्तों के लिए अवसर मिलेगा. सप्ताह के दौरान पुराने रिश्तों में गर्मजोशी और प्रेम बढ़ेगा. साथी के साथ साझा समय और रोमांटिक अनुभवों पर ध्यान दें. यह सप्ताह नए रोमांस की शुरुआत के लिए भी अनुकूल है. किसी पुराने विवाद को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा से रिश्ते को आगे बढ़ाएं.

उपाय: पीले या सुनहरे रंग के कपड़े पहनें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम में स्थिरता और सामंजस्य का है. किसी पुराने विवाद को सुलझाने का समय है. सिंगल मकर के लिए नया आकर्षण और दोस्ती बढ़ सकती है. सप्ताह के दौरान भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा. साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा. परिवार का सहयोग प्रेम जीवन में सहारा देगा.

उपाय: सफेद फूल अपने घर में रखें और शुक्रवार को देवी सरस्वती का स्मरण करें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस और भावनाओं के आदान-प्रदान का है. साथी के साथ संवाद और विश्वास बढ़ेगा. सिंगल कुंभ को नए दोस्त और आकर्षण मिल सकता है. सप्ताह के दौरान किसी पुराने मतभेद या गलतफहमी को दूर करना आवश्यक है. प्रेम के लिए समय और धैर्य देना इस सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा. आपके साथी के साथ छोटे-छोटे रोमांटिक सरप्राइज रिश्तों को मजबूत करेंगे.

उपाय: नीले या हल्के हरे रंग के कपड़े पहनें.

मीन (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक जुड़ाव और रोमांस से भरा रहेगा. सिंगल मीन को नया आकर्षण और दोस्ती मिलने की संभावना है. पुराने रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी. सप्ताह के मध्य में किसी के साथ छोटे-छोटे रोमांटिक पल आपके लिए खुशी लाएंगे. साथी के साथ विश्वास और प्रेम साझा करना इस सप्ताह जरूरी है. भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति से आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

उपाय: सफेद मोमबत्ती जलाएं और हर शाम अपने साथी के लिए सकारात्मक विचार करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 14 Dec 2025 08:00 PM (IST)
Horoscope Love Rashifal Love Horoscope Weekly Love Horoscope

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में किस चीज की अहमियत बढ़ेगी?

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह स्थिरता और समझदारी का है, जिसमें प्रेम संबंधों में बातचीत और ईमानदारी की अहमियत बढ़ेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग को खुले मन से सुलझाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण होगा।

