Weekly Financial Horoscope 30 March to 05 April 2026: मार्च का आखिरी सप्ताह और अप्रैल की शुरुआत आर्थिक मामलों में बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है. इस दौरान ग्रहों की चाल न केवल आपकी कमाई और खर्च पर असर डालेगी, बल्कि निवेश, बिजनेस डील और करियर से जुड़े फैसलों को भी प्रभावित करेगी. कहीं अचानक धन लाभ के योग बनेंगे तो कहीं अनावश्यक खर्च आपकी प्लानिंग बिगाड़ सकते हैं.

खास बात यह है कि इस सप्ताह सही समय पर लिया गया एक छोटा फैसला भी भविष्य में बड़ा आर्थिक फायदा दे सकता है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपकी राशि के लिए पैसा, प्रॉफिट और प्रोग्रेस का ग्राफ किस दिशा में जाएगा. जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से 30 मार्च से 05 अप्रैल 2026 तक का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल और जानिए कैसे मजबूत करें अपनी फाइनेंशियल पोजिशन.

मेष राशि (Aries)

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा समय रहेगा. शुक्र और शनि साधारण स्थति में है सप्ताह की शुरुआत में खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, जिससे बजट थोड़ा बिगड़ सकता है. हालांकि मध्य सप्ताह से स्थिति संभलने लगेगी और आय के नए स्रोत बनने के संकेत मिलेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को किसी पुराने क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए बोनस या इंसेंटिव की चर्चा हो सकती है. निवेश करने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. पार्टनरशिप में काम करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे राहत मिलेगी. कुल मिलाकर यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है.

शुभ नंबर: 9

शुभ रंग: लाल

आर्थिक उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है.धन भाव में गुरु तथा शनि और सूर्य की युति के प्रभाव के कारण आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा और आय में स्थिरता आएगी. बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर यदि आप ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है. हालांकि सप्ताह के मध्य में किसी बड़े खर्च की योजना बन सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं. संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक खबर मिल सकती है. परिवार के सहयोग से आर्थिक योजनाएं सफल होंगी. सप्ताह के अंत में किसी अनुभवी व्यक्ति से आर्थिक सलाह मिल सकती है जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी.

शुभ नंबर: 6

शुभ रंग: सफेद

आर्थिक उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव के बावजूद अवसरों से भरा रहेगा.पहला भाव में गुरु तथा एकादश भाव में शुक्र के प्रभाव से सप्ताह की शुरुआत में खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर घरेलू जरूरतों और लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च होगा. हालांकि आपकी समझदारी और प्लानिंग आपको किसी बड़ी आर्थिक परेशानी से बचा लेगी. बिजनेस करने वालों के लिए नए आइडिया और स्ट्रेटजी काम आएंगी, लेकिन तुरंत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा, धीरे-धीरे ग्रोथ दिखेगी. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर प्रमोशन या सैलरी वृद्धि का कारण बनेंगी. निवेश के मामले में जल्दबाजी से बचें, खासकर शॉर्ट टर्म निवेश जोखिम भरा हो सकता है. किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार से आर्थिक सलाह या मदद मिल सकती है. सप्ताह के मध्य में रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं, जिससे राहत महसूस होगी. फ्रीलांस या पार्ट टाइम काम करने वालों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. सप्ताह के अंत में आय और खर्च के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा, तभी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

शुभ नंबर: 5

शुभ रंग: हरा

आर्थिक उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और गुड़ अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक उन्नति और स्थिरता लेकर आ सकता है.धन भाव में केतु दशम भाव की शुक्र सप्ताह की शुरुआत में ही आपको किसी पुराने निवेश या रुके हुए पैसे से लाभ मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बिजनेस में विस्तार करने की योजना बना सकते हैं और इसके लिए समय भी अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह बॉस से सराहना और किसी प्रकार का आर्थिक लाभ मिल सकता है. हालांकि सप्ताह के मध्य में किसी बड़े निवेश या खर्च से पहले सोच-विचार करना जरूरी होगा. पारिवारिक सहयोग से आर्थिक योजनाएं सफल होंगी और घर में सुख-शांति बनी रहेगी. संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं. इस सप्ताह आप बचत और निवेश दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे. सप्ताह के अंत में भविष्य के लिए कोई बड़ा आर्थिक प्लान बना सकते हैं. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए धन संचय का अच्छा समय साबित हो सकता है.

शुभ नंबर: 2

शुभ रंग: सफेद

आर्थिक उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में संतुलन और सतर्कता का रहेगा.धन भाव के स्वामी बुध साधारण स्थति में है शुक्र नवम भाव में है आपकी आय सामान्य बनी रहेगी, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी होगा. बिजनेस करने वालों को इस सप्ताह प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी रणनीति में बदलाव करना फायदेमंद रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर पूरा फोकस रखना होगा, तभी आर्थिक लाभ मिल पाएगा. पुराने निवेश से धीरे-धीरे रिटर्न मिलने लगेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. इस सप्ताह कोई नया निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी है. सप्ताह के मध्य में किसी करीबी से आर्थिक सलाह मिल सकती है. फालतू खर्चों से दूरी बनाना आपके लिए बेहतर रहेगा. सप्ताह के अंत में अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे. यह समय अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सुधारने का है.

शुभ नंबर: 1

शुभ रंग: गोल्डन

आर्थिक उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल में लाल फूल डालकर अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से बेहद शुभ और प्रगति देने वाला रहेगा.शुक्र अष्टम भाव में तथा गुरु अच्छे स्थति में होने से आपकी मेहनत का पूरा फल इस सप्ताह मिल सकता है और आय में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी. बिजनेस करने वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट और डील्स मिल सकती हैं, जिससे मुनाफा बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट की संभावना मजबूत है. निवेश के लिए यह समय अच्छा है, खासकर लॉन्ग टर्म निवेश में फायदा होगा. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आर्थिक फैसलों में आपको सही दिशा मिलेगी. सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य में लाभ देगा. पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है. इस सप्ताह आप बचत पर भी ध्यान देंगे और नई योजनाएं बनाएंगे. सप्ताह के अंत में आर्थिक रूप से संतोष और स्थिरता महसूस करेंगे.

शुभ नंबर: 7

शुभ रंग: हरा

आर्थिक उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में सावधानी और संतुलन बनाए रखने का है. धन भाव के स्वामी मंगल और लाभ भाव में बैठे केतु का प्रभाव अनुकूल नहीं है आय सामान्य रहेगी लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है, खासकर घर और सामाजिक गतिविधियों पर. बिजनेस करने वालों को इस सप्ताह किसी भी बड़े निवेश या विस्तार से पहले सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना होगा. निवेश के मामले में जल्दबाजी से बचना जरूरी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने लेन-देन को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति सुधर जाएगी. परिवार का सहयोग आपको आर्थिक रूप से स्थिर बनाए रखेगा. सप्ताह के अंत में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे राहत मिलेगी. इस समय बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाना सबसे जरूरी रहेगा.

शुभ नंबर: 6

शुभ रंग: गुलाबी

आर्थिक उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं और सफेद मिठाई चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत और अवसरों से भरा रहने वाला है. धन भाव के स्वामी गुरु और लाभ के स्वामी बुध के प्रभाव से सप्ताह की शुरुआत में ही आपको आय में बढ़ोतरी के संकेत मिल सकते हैं और कोई नया स्रोत भी जुड़ सकता है. बिजनेस करने वालों के लिए यह समय विस्तार का है, खासकर अगर आप लंबे समय से किसी नई डील या प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे तो वह अब फाइनल हो सकता है. पार्टनरशिप में काम करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अतिरिक्त आय, इंसेंटिव या बोनस मिलने की संभावना बन रही है. निवेश के लिहाज से यह समय अनुकूल है, लेकिन बिना रिसर्च के पैसा लगाना नुकसानदायक हो सकता है. सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ले सकते हैं, जो आने वाले समय में आपकी स्थिति को मजबूत करेगा. पुराने कर्ज या उधार से राहत मिलने के भी संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलने से आप आर्थिक रूप से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे. सप्ताह के अंत में अचानक धन लाभ या कोई बड़ी डील आपके पक्ष में आ सकती है. कुल मिलाकर यह सप्ताह ग्रोथ, स्थिरता और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है.

शुभ नंबर: 9

शुभ रंग: मैरून

आर्थिक उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में मिला-जुला लेकिन संभावनाओं से भरा रहेगा.धन भाव के स्वामी शनि लाभ भाव के स्वामी मंगल अच्छे स्थति में है जिसे सप्ताह की शुरुआत में आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा. बिजनेस करने वालों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में समय और मेहनत दोनों लगेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां मेहनत ज्यादा और परिणाम थोड़ा देर से मिलेगा. निवेश के मामले में सतर्कता बेहद जरूरी है, खासकर किसी के कहने पर पैसा लगाने से बचना चाहिए. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने निवेश या योजना से थोड़ा लाभ मिल सकता है. परिवार का सहयोग आपको आर्थिक तनाव से बाहर निकालने में मदद करेगा. इस सप्ताह आपको अपने खर्चों को प्राथमिकता के आधार पर मैनेज करना होगा. सप्ताह के अंत में अचानक कोई छोटा लेकिन संतोषजनक धन लाभ हो सकता है. यह समय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का है.

शुभ नंबर: 3

शुभ रंग: पीला

आर्थिक उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल, चने की दाल और हल्दी अर्पित करें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा. लगन तथा धन के स्वामी शनि तीसरे भाव में है मंगल धन भाव में है आपकी आय नियमित बनी रहेगी और आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने में सफल रहेंगे. बिजनेस में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी प्रगति देखने को मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय मेहनत का है, जिसका फल आने वाले समय में मिलेगा. निवेश के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा आर्थिक फैसला ले सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा. परिवार का सहयोग मिलने से आर्थिक मामलों में स्पष्टता बनी रहेगी. पुराने निवेश से भी धीरे-धीरे रिटर्न मिलना शुरू हो सकता है. सप्ताह के अंत में कोई अतिरिक्त आय का स्रोत सामने आ सकता है. यह समय फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करने और बचत बढ़ाने का है. कुल मिलाकर आर्थिक रूप से यह सप्ताह सुरक्षित और स्थिर रहेगा.

शुभ नंबर: 8

शुभ रंग: नीला

आर्थिक उपाय: शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और काले तिल का दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से प्रगति और नए अवसर लेकर आने वाला है.धन और लाभ भाव के स्वामी गुरु गुरु अच्छे स्थिति में है चंद्रमा का सहयोग मिलेगा जिसे सप्ताह की शुरुआत में ही आपको आय में वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं और कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. बिजनेस करने वालों के लिए यह समय काफी अनुकूल है, खासकर यदि आप विस्तार या नई दिशा में काम करने की सोच रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अतिरिक्त आय या साइड इनकम के अवसर मिल सकते हैं. निवेश के मामले में यह समय अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. सप्ताह के मध्य में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने का अवसर मिलेगा, जिसे सोच-समझकर लेना फायदेमंद रहेगा. परिवार का सहयोग मिलने से आर्थिक योजनाएं सफल होंगी. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. सप्ताह के अंत में अचानक धन लाभ या कोई बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है. यह समय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है.

शुभ नंबर: 4

शुभ रंग: नीला

आर्थिक उपाय: शनिवार को जरूरतमंदों को काले वस्त्र, उड़द दाल और तिल का दान करें.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में सावधानी और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. धन भाव के स्वामी मंगल के भाव में शुक्र है सप्ताह की शुरुआत में आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च होने की संभावना है. बिजनेस करने वालों को इस सप्ताह किसी भी नई डील या निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है. निवेश के मामले में जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी है. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने लेन-देन को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति सुधर जाएगी. परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा. सप्ताह के अंत में कुछ राहत मिल सकती है और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे. यह समय बचत बढ़ाने और भविष्य के लिए योजना बनाने का है. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको आर्थिक अनुशासन सिखाएगा.

शुभ नंबर: 7

शुभ रंग: पीला

आर्थिक उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें और पीले वस्त्र या फल दान करें.

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