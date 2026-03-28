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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLove Horoscope Weekly: इस हफ्ते किसकी चमकेगी लव लाइफ, किसके रिश्ते में आएगा ट्विस्ट? पढ़ें 12 राशियों का पूरा हाल

Love Horoscope Weekly: इस हफ्ते किसकी चमकेगी लव लाइफ, किसके रिश्ते में आएगा ट्विस्ट? पढ़ें 12 राशियों का पूरा हाल

Weekly Love Horoscope: सभी राशियों के लिए 30 मार्च से 05 अप्रैल 2026 का समय प्यार में नई शुरुआत, रोमांस और पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है. पढ़िए साप्ताहिक राशिफल?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Mar 2026 09:55 PM (IST)
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Weekly Love Horoscope 30 March to 5 April 2026: प्यार, भरोसा और भावनाओं का रिश्ता हर हफ्ते नई कहानी लिखता है और 30 मार्च 2026 से 05 अप्रैल 2026 का यह सप्ताह भी आपकी लव लाइफ में खास बदलाव लेकर आने वाला है. इस दौरान जहां कुछ राशियों के लिए रोमांस अपने चरम पर रहेगा, वहीं कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है.
 
ग्रहों की चाल आपके दिल के फैसलों को प्रभावित करेगी, जिससे कभी नजदीकियां बढ़ेंगी तो कभी छोटी-छोटी बातों पर दूरी भी आ सकती है. अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते किसी खास से मुलाकात के योग बन सकते हैं, वहीं रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए यह समय रिश्ते को नई दिशा देने का हो सकता है. ऐसे में जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से इस पूरे सप्ताह आपका प्यार, रोमांस और रिश्तों का हाल क्या कहता है और किन उपायों से आप अपनी लव लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं.
 
मेष राशि
इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा. जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच चल रही गलतफहमियां धीरे-धीरे खत्म हो सकती हैं और आपसी समझ मजबूत होगी. आप अपने पार्टनर के साथ दिल से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इसका सकारात्मक असर रिश्ते पर पड़ेगा. सिंगल लोगों के लिए किसी खास से मुलाकात के योग बन रहे हैं, जो आगे चलकर गंभीर रिश्ता बन सकता है.

सप्ताह के मध्य में आप दोनों के बीच रोमांटिक बातचीत और मुलाकातें बढ़ेंगी, जिससे नजदीकियां बढ़ेंगी. आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ खास प्लान भी बना सकते हैं. सप्ताह के अंत में किसी छोटी सी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी बात को संयमित तरीके से रखें. गुस्से में कोई भी फैसला लेने से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है. इस दौरान एक-दूसरे को समझने और समय देने की जरूरत होगी. अपने रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें, यही आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा.
शुभ नंबर: 9
शुभ रंग: लाल
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
 
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में स्थिरता और सुकून लेकर आएगा. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनेगा. अगर किसी बात को लेकर मन में शंका थी, तो इस हफ्ते वह दूर हो सकती है और आपसी विश्वास बढ़ेगा. सिंगल लोगों को किसी पुराने दोस्त या परिचित से प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है.
 
सप्ताह के मध्य में रोमांटिक माहौल रहेगा और आप अपने साथी के साथ खास पल बिताने का आनंद लेंगे. आप अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे और इसमें सफलता भी मिलेगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे. हालांकि सप्ताह के अंत में काम की व्यस्तता के कारण समय की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन आप संतुलन बनाने में सफल रहेंगे. रिश्ते में छोटी-छोटी खुशियों को महत्व दें और अपने पार्टनर की सराहना करें.
शुभ नंबर: 6
शुभ रंग: सफेद
उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
 
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह लव लाइफ में थोड़ा उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत में पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमियां या विचारों में मतभेद हो सकते हैं. हालांकि अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो इन समस्याओं का समाधान निकल आएगा. सिंगल लोगों को इस समय जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए.

सप्ताह के मध्य में परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी और रिश्ते में सुधार देखने को मिलेगा. आप अपने पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करेंगे और इससे आपसी विश्वास मजबूत होगा. इस दौरान रोमांटिक माहौल भी बनेगा और आप एक-दूसरे के करीब आएंगे. सप्ताह के अंत में रिश्ते में स्थिरता और संतुलन आएगा. भावनाओं को नियंत्रित रखना और सोच-समझकर बोलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
शुभ नंबर: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और उनका ध्यान करें.
 
कर्क राशि
कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में खुशियां और सकारात्मकता लेकर आएगा. पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा होगा और आप एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, जिससे दिल खुश रहेगा.
 
सप्ताह के मध्य में कोई रोमांटिक सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे और इससे रिश्ते में मजबूती आएगी. इस दौरान आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीरता भी दिखाएंगे और भविष्य की योजना बना सकते हैं. हालांकि सप्ताह के अंत में आपकी संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे छोटी-छोटी बातें भी आपको प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लें और अपने पार्टनर से खुलकर बात करें.
शुभ नंबर: 2
शुभ रंग: क्रीम
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें.
 
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में जोश, रोमांस और उत्साह से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी और आप एक-दूसरे के साथ खुशहाल समय बिताएंगे. सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है और यह रिश्ता आगे बढ़ सकता है.
 
सप्ताह के मध्य में आप अपने रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. आप अपने पार्टनर के साथ घूमने-फिरने या डेट पर जाने का प्लान बना सकते हैं, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी. इस दौरान आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप अपने पार्टनर को खुश करने में सफल रहेंगे. हालांकि सप्ताह के अंत में अहंकार या जिद से बचना जरूरी रहेगा, क्योंकि इससे रिश्ते में तनाव आ सकता है. अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और संवाद बनाए रखें.
शुभ नंबर: 1
शुभ रंग: गोल्डन
उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें.
 
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में संतुलन और समझदारी बनाए रखने का रहेगा. पार्टनर के साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से समाधान निकाल लेंगे. सिंगल लोगों के लिए यह समय अपने दिल की सुनने और सही निर्णय लेने का है.
 
सप्ताह के मध्य में रोमांटिक माहौल बनेगा और आप अपने रिश्ते को नई दिशा दे सकते हैं. आप अपने पार्टनर के साथ अपने भविष्य को लेकर चर्चा कर सकते हैं, जिससे रिश्ते में स्पष्टता आएगी. इस दौरान आप एक-दूसरे के करीब आएंगे और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. सप्ताह के अंत में रिश्ते में स्थिरता आएगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा. अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना और ईमानदारी बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
शुभ नंबर: 7
शुभ रंग: नीला
उपाय: बुधवार को भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें.
 
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में खुशियां और संतुलन लेकर आएगा. पार्टनर के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा और आपसी समझ बढ़ेगी. सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता शुरू होने की संभावना है, जो धीरे-धीरे मजबूत हो सकता है.
 
सप्ताह के मध्य में रोमांटिक डेट या यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे रिश्ते में नयापन आएगा. आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए नए-नए तरीके अपनाएंगे और इससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. इस दौरान आप अपने साथी को खुश करने के लिए सरप्राइज भी दे सकते हैं. सप्ताह के अंत में कुछ जिम्मेदारियों के कारण समय कम मिल सकता है, लेकिन आप संतुलन बना लेंगे. रिश्ते में संवाद और विश्वास बनाए रखना जरूरी रहेगा.
शुभ नंबर: 6
शुभ रंग: पिंक
उपाय: शुक्रवार को राधा-कृष्ण की पूजा करें.
 
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आएगा. पार्टनर के साथ आपकी बातचीत और समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी. सिंगल लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो उनके दिल को छू जाए.
 
सप्ताह के मध्य में रोमांस बढ़ेगा और आप अपने साथी के साथ यादगार पल बिताएंगे. आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीरता दिखाएंगे और इसे आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं. इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे. सप्ताह के अंत में किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन आप समझदारी से उसे सुलझा लेंगे. अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना और धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा.
शुभ नंबर: 8
शुभ रंग: मैरून
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं.
 
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में नई संभावनाएं और उत्साह लेकर आएगा. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ताजगी से भर जाएगा और आप नए अनुभव साझा करेंगे. सिंगल लोगों के लिए किसी यात्रा या सामाजिक कार्यक्रम के दौरान खास मुलाकात हो सकती है.
 
सप्ताह के मध्य में रोमांटिक समय बिताने के अच्छे अवसर मिलेंगे. आप अपने पार्टनर के साथ अपने भविष्य को लेकर योजनाएं बना सकते हैं और यह समय रिश्ते को मजबूत करने का है. इस दौरान आप दोनों के बीच समझ और तालमेल बेहतर होगा. सप्ताह के अंत में रिश्ते को लेकर गंभीरता बढ़ेगी और आप लंबे समय के बारे में सोच सकते हैं. सकारात्मक सोच बनाए रखें और रिश्ते में खुलापन रखें.
शुभ नंबर: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें.
 
मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में स्थिरता और विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. सिंगल लोगों के लिए यह समय सही साथी की तलाश का है और जल्द ही कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.
 
सप्ताह के मध्य में कोई खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए प्रयास करेंगे और इससे रिश्ते में मिठास आएगी. इस दौरान आप एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी भी महसूस करेंगे. सप्ताह के अंत में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने रिश्ते को समय देना नहीं भूलेंगे. धैर्य और समझदारी आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी.
शुभ नंबर: 10
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: शनिवार को शनि देव को तेल अर्पित करें.
 
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में नए बदलाव और सकारात्मक संकेत लेकर आएगा. पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में सुधार होगा और आपसी समझ बढ़ेगी. सिंगल लोगों को अचानक किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है.
 
सप्ताह के मध्य में रोमांटिक पल बिताने के कई अवसर मिलेंगे. आप अपने पार्टनर के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करेंगे, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता आएगी. इस दौरान आप अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करेंगे. सप्ताह के अंत में किसी बात को लेकर मन थोड़ा विचलित हो सकता है, लेकिन बातचीत से सब ठीक हो जाएगा. खुलकर संवाद करना आपके लिए जरूरी रहेगा.
शुभ नंबर: 11
शुभ रंग: आसमानी
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें.
 
मीन राशि
मीन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई और खुशियां लेकर आएगा. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा और आप एक-दूसरे के करीब आएंगे. सिंगल लोगों के लिए यह समय अपने दिल की सुनने का है और कोई खास व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है.
 
सप्ताह के मध्य में रोमांटिक सरप्राइज मिलने के योग हैं. आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं और भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं. इस दौरान आप दोनों के बीच समझ और प्यार बढ़ेगा. सप्ताह के अंत में रिश्ते को लेकर स्पष्टता आएगी और आप अपने निर्णय को लेकर आत्मविश्वास महसूस करेंगे. भावनाओं को संतुलित रखना और धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
शुभ नंबर: 4
शुभ रंग: बैंगनी
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 28 Mar 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Love Horoscope Weekly Love Horoscope Saptahik Love Rashifal

Frequently Asked Questions

30 मार्च से 05 अप्रैल 2026 के सप्ताह में प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

यह सप्ताह प्रेम जीवन में खास बदलाव लाएगा। कुछ राशियों के लिए रोमांस चरम पर रहेगा, जबकि कुछ को धैर्य और समझदारी की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है।

क्या सिंगल लोगों के लिए यह सप्ताह मुलाकात का है?

हां, सिंगल लोगों के लिए इस हफ्ते किसी खास से मुलाकात के योग बन रहे हैं, जो आगे चलकर गंभीर रिश्ता बन सकता है।

रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए यह समय कैसा है?

रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए यह समय रिश्ते को नई दिशा देने का हो सकता है। ग्रहों की चाल आपके दिल के फैसलों को प्रभावित करेगी।

लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय हैं?

हर राशि के लिए अलग-अलग उपाय बताए गए हैं, जैसे हनुमान जी की पूजा, मां लक्ष्मी को फूल अर्पित करना, या गणेश जी का ध्यान करना।

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