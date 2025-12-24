हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh Rashifal 2026: वृषभ वालों को जॉब में मिल सकता है ट्रांसफर, विरोधियों से बचकर रहें

Vrishabh Horoscope 2026: साल 2026 में गुरु, राहु-केतु सहित ग्रहों का गोचर होगा. ऐसे में राशियों पर हेल्थ, एजुकेशन, लव और मैरिड लाइफ पर इसका असर देखने को मिलेगा. जानें वृषभ राशि के लिए 2026 कैसे रहेगा.

By : ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा | Updated at : 24 Dec 2025 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Horoscope 2026: अगर आप अपने एक्ज़िस्टिंग बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं या कोई अलग बिजनेस में काम करने की सोच रहे हैं, तो 2026 आपके लिए बिल्कुल सही साल है. ये सभी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं. जो लोग लंबे समय से एक ही जॉब में अटके हुए थे या एक ही डोमेन में काम करके बोर हो चुके थे, उन्हें दशा-भुक्ति सपोर्ट के अनुसार बदलाव देखने को मिल सकता है.

जो लोग जॉब में ट्रांसफर का काफी समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए भी 2026 में यह पॉसिबल हो सकता है लेकिन चाहे आपकी अर्निंग 2026 में कितनी भी हो, सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आपको स्पेंडिंग के मामले में हमेशा कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा.

यह साल आपके पुराने लीगल इश्यूज़ या एन्सेस्ट्रल मैटर्स को सेटल करने के लिए बहुत अच्छा है. वर्कप्लेस पर थोड़ा-बहुत ब्लेम गेम चल सकता है. अगर आपके पास अपने फील्ड में अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, तो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा.

योग कारक शनि आपके इलेवन्थ हाउस में है, इसलिए मनचाहा रिज़ल्ट पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आपकी एंबिशन और ड्रीम्स का प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है. जो लोग बिज़नेस में हैं, उनके लिए यह साल अच्छा साबित होगा, बस किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पूरी कैलकुलेशन ज़रूर करें.

इस साल की सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपको समय-समय पर अपने आप सही गाइडेंस मिलती रहेगी, जिससे आगे बढ़ना आसान होगा. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या सीनियर्स का सपोर्ट भी लगातार बना रहेगा. आपको बस सही मौके का सही समय पर पूरा एडवांटेज लेना है.

एजुकेशन (Education): अकॅडमिक्स और कुछ नया सीखने के लिए यह साल बहुत अच्छा है। जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज़ और सपोर्ट मिलेगा. जो लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में—चाहे वह दूसरे शहर में हो या कंट्री के बाहर-एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.

मैरिज (Marriage):  जो लोग शादी के लिए मैच ढूँढ रहे हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा है. मैरिज प्रपोज़ल्स अच्छे आएँगे लेकिन इस मामले में थोड़ा क्विक डिसीजन लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि ज़्यादा देर करने से शादी का मौका हाथ से निकल सकता है. अगर आप पहले से ही किसी रिलेशन में हैं, तो इस समय उसे इम्पॉर्टेंस और स्टेबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है. इस साल ससुराल वाले आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कते पैदा कर सकते हैं.

हेल्थ (Health): इस साल हेल्थ थोड़ी-बहुत ऑन-ऑफ रह सकती है, लेकिन अगर आपकी दशा बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा. सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा वर्क और रेस्ट के बीच सही बैलेंस बनाना. खुद को थोड़ा फ्रीडम देना और अपनी सेल्फ-स्पेस एंजॉय करना सीखें.

उपाय (Remedy): रोज़ाना घी का दीया जलाकर लक्ष्मी शतनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य शर्मिष्ठा

शर्मिष्ठा (Astro Sharmistha) एक लोकप्रिय भारतीय ज्योतिष और वास्तु सलाहकार हैं. उनका एक यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी है जहां वे अपने ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स साझा करती हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर 12 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं. इन्होंने के ज्योतिषीय ज्ञान और वास्तु टिप्स बहुत लोकप्रिय हैं, और वे अपने दर्शकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं. वे अपनी पोस्ट में दैनिक जीवन के लिए उपयोगी टिप्स भी साझा करती हैं. शर्मिष्ठा ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भारतीय विद्या भवन, मुंबई से ज्योतिर्विद की उपाधि प्राप्त की. शर्मिष्ठा एक अनुभवी और शोध-आधारित वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को समझने और सटीक भविष्यवाणियां देने का कार्य कर रही हैं. उन्होंने न केवल विवाह, करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सफलता पूर्वक मार्गदर्शन किया है, बल्कि कई राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं की भी सटीक भविष्यवाणी की है, जो समय के साथ सच साबित हुई हैं. उनकी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया में लोकप्रिय हो चुकी है. शर्मिष्ठा की ज्योतिषीय शैली प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र, जैमिनी सूत्र, और बृहत जातक पर आधारित है, लेकिन वे इसे आधुनिक मनोविज्ञान और तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ जोड़ती हैं. 
Published at : 24 Dec 2025 07:30 AM (IST)
New Year 2026 Horoscope 2026 Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026
