वृश्चिक राशि के जातकों की गहन अध्ययन और शोध क्षमता आज उन्हें कार्यक्षेत्र में आगे रखेगी. व्यापार में पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क बनेगा, हालांकि अपनी गोपनीय योजनाओं को किसी से साझा न करें. पुराने निवेश या बचत से आर्थिक लाभ के संकेत हैं, लेकिन जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाकर रखें. परिवार में पुराने मुद्दों को दोहराने से बचें. तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए योग-प्राणायाम का सहारा लें. प्रेम संबंधों में साथी पर शक या अधिकार जताने से बचें और भरोसा रखें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग मैरून है. हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें.