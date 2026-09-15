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आज का राशिफल 15 सितंबर 2026 मंगलवार को इन 3 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, पढ़ें भविष्यफल

आज का राशिफल 15 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और रुका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 15 Sep 2026 02:00 AM (IST)
आज का राशिफल 15 सितंबर 2026, किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और रुका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, प्रेम संबंध, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

राशिफल 15 सितंबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने और अटके प्रोजेक्ट्स को गति देने का है. पुराने संपर्कों से व्यापारियों को लाभ के संकेत हैं, हालांकि किसी भी सौदे में जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक जीवन में वरिष्ठों की सलाह सही दिशा दिखाएगी और बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा. गैर-ज़रूरी खरीदारी पर रोक लगाकर बजट संतुलित रखें. मानसिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और वॉक करें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. तुलसी में जल अर्पित कर विष्णु मंत्र का जाप करें.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने और अटके प्रोजेक्ट्स को गति देने का है. पुराने संपर्कों से व्यापारियों को लाभ के संकेत हैं, हालांकि किसी भी सौदे में जल्दबाजी से बचें. पारिवारिक जीवन में वरिष्ठों की सलाह सही दिशा दिखाएगी और बच्चों से जुड़ा शुभ समाचार मिलेगा. गैर-ज़रूरी खरीदारी पर रोक लगाकर बजट संतुलित रखें. मानसिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और वॉक करें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. तुलसी में जल अर्पित कर विष्णु मंत्र का जाप करें.
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वृषभ राशि वालों की लगातार मेहनत को आज कार्यक्षेत्र में उचित पहचान मिलेगी. वरिष्ठों के मार्गदर्शन से व्यापारिक सौदे सफल रहेंगे, लेकिन नई जिम्मेदारियां सोच-समझकर स्वीकार करें. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. शरीर में सुस्ती और ऊर्जा की कमी दूर करने के लिए तले-भुने भोजन से परहेज करें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा गहराएगा. आज आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग सफेद व हल्का नीला है. जरूरतमंद को गुड़-चने का दान करें.
वृषभ राशि वालों की लगातार मेहनत को आज कार्यक्षेत्र में उचित पहचान मिलेगी. वरिष्ठों के मार्गदर्शन से व्यापारिक सौदे सफल रहेंगे, लेकिन नई जिम्मेदारियां सोच-समझकर स्वीकार करें. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. शरीर में सुस्ती और ऊर्जा की कमी दूर करने के लिए तले-भुने भोजन से परहेज करें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा गहराएगा. आज आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग सफेद व हल्का नीला है. जरूरतमंद को गुड़-चने का दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को संचार, लेखन, विपणन और व्यापार के क्षेत्र में नए संपर्कों से बड़ा लाभ होगा. आपकी त्वरित समझ कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी दिलाने में सहायक सिद्ध होगी. आय के नए साधन खुलेंगे और रुका हुआ भुगतान वापस मिल सकता है, हालांकि निवेश चरणबद्ध तरीके से ही करें. परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. अत्यधिक स्क्रीन टाइम से आंखों और सिर में खिंचाव हो सकता है, इसलिए विश्राम लें. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग पिस्ता ग्रीन है. गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों को संचार, लेखन, विपणन और व्यापार के क्षेत्र में नए संपर्कों से बड़ा लाभ होगा. आपकी त्वरित समझ कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी दिलाने में सहायक सिद्ध होगी. आय के नए साधन खुलेंगे और रुका हुआ भुगतान वापस मिल सकता है, हालांकि निवेश चरणबद्ध तरीके से ही करें. परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. अत्यधिक स्क्रीन टाइम से आंखों और सिर में खिंचाव हो सकता है, इसलिए विश्राम लें. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग पिस्ता ग्रीन है. गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग से रुके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे. आपकी जिम्मेदारी और मेहनत देखकर उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उत्कृष्ट परिणाम मिलने के संकेत हैं. परिवार से जुड़ा अतिरिक्त खर्च सामने आ सकता है, इसलिए भावुक होकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें. मानसिक तनाव का असर पाचन पर न पड़ने दें और हल्का योग अपनाएं. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और पारदर्शिता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पेस्टल यलो है. शिवलिंग पर जल अर्पित कर ध्यान करें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग से रुके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे. आपकी जिम्मेदारी और मेहनत देखकर उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उत्कृष्ट परिणाम मिलने के संकेत हैं. परिवार से जुड़ा अतिरिक्त खर्च सामने आ सकता है, इसलिए भावुक होकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें. मानसिक तनाव का असर पाचन पर न पड़ने दें और हल्का योग अपनाएं. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और पारदर्शिता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पेस्टल यलो है. शिवलिंग पर जल अर्पित कर ध्यान करें.
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सिंह राशि के जातकों की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता आज दफ्तर में नई पहचान दिलाएगी. कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपकी साख मजबूत करेगा, वहीं व्यापारियों को प्रभावशाली संपर्कों से लाभ होगा. आय के अतिरिक्त स्रोत खुलने और धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं, हालांकि दिखावे में फिजूलखर्ची से बचें. पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा, बस अहंकार त्यागकर बातचीत करें. अत्यधिक व्यस्तता के चलते सिरदर्द हो सकता है, इसलिए काम के बीच ब्रेक लें. लव लाइफ में आत्मीयता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग सुनहरा पीला है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
सिंह राशि के जातकों की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता आज दफ्तर में नई पहचान दिलाएगी. कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपकी साख मजबूत करेगा, वहीं व्यापारियों को प्रभावशाली संपर्कों से लाभ होगा. आय के अतिरिक्त स्रोत खुलने और धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं, हालांकि दिखावे में फिजूलखर्ची से बचें. पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा, बस अहंकार त्यागकर बातचीत करें. अत्यधिक व्यस्तता के चलते सिरदर्द हो सकता है, इसलिए काम के बीच ब्रेक लें. लव लाइफ में आत्मीयता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग सुनहरा पीला है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गुड़ दान करें.
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कन्या राशि के जातकों का अनुशासन और काम में बारीक समझ आज वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी. पुराने ग्राहकों से व्यापारियों को बेहतरीन सौदे मिल सकते हैं. विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी और पुराने प्रोजेक्ट्स में सुधार का अवसर मिलेगा. घरेलू सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन हर बात की बाल की खाल निकालने से बचें. नियमित बचत को प्राथमिकता दें ताकि बजट संतुलित रहे. दिनचर्या बिगड़ने से पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हल्का भोजन लें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हल्का हरा है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
कन्या राशि के जातकों का अनुशासन और काम में बारीक समझ आज वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी. पुराने ग्राहकों से व्यापारियों को बेहतरीन सौदे मिल सकते हैं. विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी और पुराने प्रोजेक्ट्स में सुधार का अवसर मिलेगा. घरेलू सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन हर बात की बाल की खाल निकालने से बचें. नियमित बचत को प्राथमिकता दें ताकि बजट संतुलित रहे. दिनचर्या बिगड़ने से पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हल्का भोजन लें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हल्का हरा है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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तुला राशि वालों का बातचीत का संतुलित और कूटनीतिक अंदाज आज बैठकों में गहरा प्रभाव छोड़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी राय को विशेष महत्व मिलेगा और नई जिम्मेदारी के साथ मान-सम्मान बढ़ेगा. यात्रा या शौक पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए किसी भी नई योजना में निवेश से पहले नियम ध्यान से पढ़ें. परिवार में जल्दबाजी में कड़वी बात कहने से बचें ताकि तनाव न हो. व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान रह सकती है, पर्याप्त विश्राम लें. प्रेम संबंधों में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग रोज पिंक है. छोटी कन्या को फल या मिठाई भेंट करें.
तुला राशि वालों का बातचीत का संतुलित और कूटनीतिक अंदाज आज बैठकों में गहरा प्रभाव छोड़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी राय को विशेष महत्व मिलेगा और नई जिम्मेदारी के साथ मान-सम्मान बढ़ेगा. यात्रा या शौक पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए किसी भी नई योजना में निवेश से पहले नियम ध्यान से पढ़ें. परिवार में जल्दबाजी में कड़वी बात कहने से बचें ताकि तनाव न हो. व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान रह सकती है, पर्याप्त विश्राम लें. प्रेम संबंधों में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग रोज पिंक है. छोटी कन्या को फल या मिठाई भेंट करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों की गहन अध्ययन और शोध क्षमता आज उन्हें कार्यक्षेत्र में आगे रखेगी. व्यापार में पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क बनेगा, हालांकि अपनी गोपनीय योजनाओं को किसी से साझा न करें. पुराने निवेश या बचत से आर्थिक लाभ के संकेत हैं, लेकिन जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाकर रखें. परिवार में पुराने मुद्दों को दोहराने से बचें. तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए योग-प्राणायाम का सहारा लें. प्रेम संबंधों में साथी पर शक या अधिकार जताने से बचें और भरोसा रखें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग मैरून है. हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें.
वृश्चिक राशि के जातकों की गहन अध्ययन और शोध क्षमता आज उन्हें कार्यक्षेत्र में आगे रखेगी. व्यापार में पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क बनेगा, हालांकि अपनी गोपनीय योजनाओं को किसी से साझा न करें. पुराने निवेश या बचत से आर्थिक लाभ के संकेत हैं, लेकिन जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाकर रखें. परिवार में पुराने मुद्दों को दोहराने से बचें. तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए योग-प्राणायाम का सहारा लें. प्रेम संबंधों में साथी पर शक या अधिकार जताने से बचें और भरोसा रखें. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग मैरून है. हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें.
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धनु राशि वालों के अटके हुए कार्य आज तेजी से पूरे होंगे और व्यापार में नई योजनाओं को लागू करने का यह सही समय है. दफ्तर में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के अवसर बनेंगे. पुराने भुगतान की वसूली से आर्थिक दबाव कम होगा, हालांकि भविष्य की यात्राओं के लिए बचत पर ध्यान दें. घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. अधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग बरगंडी है. जरूरतमंद छात्र को किताबें दान करें.
धनु राशि वालों के अटके हुए कार्य आज तेजी से पूरे होंगे और व्यापार में नई योजनाओं को लागू करने का यह सही समय है. दफ्तर में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और पदोन्नति के अवसर बनेंगे. पुराने भुगतान की वसूली से आर्थिक दबाव कम होगा, हालांकि भविष्य की यात्राओं के लिए बचत पर ध्यान दें. घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. अधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग बरगंडी है. जरूरतमंद छात्र को किताबें दान करें.
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मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उनका पेशेवर कद मजबूत होगा. व्यापार में कड़े परिश्रम का सकारात्मक फल मिलेगा. पुराने कर्ज या भुगतान को व्यवस्थित करने के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि अनावश्यक घरेलू खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी रहेगा. परिवार में दूसरों की धीमी गति पर क्रोध करने के बजाय शांत व्यवहार रखें. लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें ताकि जोड़ों में अकड़न न हो. जीवनसाथी से खुलकर संवाद करें. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग स्लेट ग्रे है. जरूरतमंद विद्यार्थी को शिक्षण सामग्री दान करें.
मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उनका पेशेवर कद मजबूत होगा. व्यापार में कड़े परिश्रम का सकारात्मक फल मिलेगा. पुराने कर्ज या भुगतान को व्यवस्थित करने के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि अनावश्यक घरेलू खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी रहेगा. परिवार में दूसरों की धीमी गति पर क्रोध करने के बजाय शांत व्यवहार रखें. लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें ताकि जोड़ों में अकड़न न हो. जीवनसाथी से खुलकर संवाद करें. आपका लकी अंक 4 और लकी रंग स्लेट ग्रे है. जरूरतमंद विद्यार्थी को शिक्षण सामग्री दान करें.
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कुंभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापार विस्तार की नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. करियर में प्रगति से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि अतिरिक्त आमदनी का संतुलन बचत और निवेश में बनाएं. परिवार में धार्मिक आयोजन की चर्चा से शांति रहेगी. स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से बचें और हल्की स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में व्यस्तता के बावजूद थोड़ा समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग नारंगी है. काले तिल या उड़द की दाल का दान करें.
कुंभ राशि के नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापार विस्तार की नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. करियर में प्रगति से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि अतिरिक्त आमदनी का संतुलन बचत और निवेश में बनाएं. परिवार में धार्मिक आयोजन की चर्चा से शांति रहेगी. स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से बचें और हल्की स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में व्यस्तता के बावजूद थोड़ा समय जरूर निकालें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग नारंगी है. काले तिल या उड़द की दाल का दान करें.
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मीन राशि वालों की समझदारी और रचनात्मक सोच आज जटिल कार्यों को भी आसान बना देगी. व्यापारियों को नए ग्राहकों से लाभ होगा, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें. रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि आमदनी के साथ खर्च भी बढ़ेंगे. परिवार में खुशी और एकता का माहौल रहेगा. संवेदनशीलता के कारण मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए शांत वातावरण में समय बिताएं. लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग हल्का बैंगनी है. पीले रंग की अध्ययन सामग्री दान करें.
मीन राशि वालों की समझदारी और रचनात्मक सोच आज जटिल कार्यों को भी आसान बना देगी. व्यापारियों को नए ग्राहकों से लाभ होगा, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें. रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि आमदनी के साथ खर्च भी बढ़ेंगे. परिवार में खुशी और एकता का माहौल रहेगा. संवेदनशीलता के कारण मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए शांत वातावरण में समय बिताएं. लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 1 और लकी रंग हल्का बैंगनी है. पीले रंग की अध्ययन सामग्री दान करें.
Published at : 15 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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