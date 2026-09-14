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गणेश चतुर्थी 2026: मोती डूंगरी में सिंजारा महोत्सव पर भक्तों का सैलाब, गूंजे 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारे
गणेश चतुर्थी 2026 से पहले मोती डूंगरी मंदिर में सिंजारा महोत्सव की धूम रही. बप्पा के दर्शन और सिद्ध मेहंदी प्रसादी पाने के लिए हजारों भक्तों का तांता लगा रहा.
मोती डूंगरी गणेश मंदिर
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Published at : 14 Sep 2026 02:27 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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