मोती डूंगरी में सिंजारा पर्व की धूम, गुलाबी नगरी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सिंजारा महोत्सव बड़ी ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. गणेश चतुर्थी से ठीक एक दिन पहले आयोजित होने वाले इस पारंपरिक उत्सव में शामिल होने के लिए सुबह तड़के से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचने लगे. पूरा प्रांगण 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों से गूंज रहा है.