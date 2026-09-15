Kal Ka Rashifal, 16 September 2026 (कल का राशिफल): बुधवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों की चाल के लिहाज से खास रहने वाला है. 16 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 08:59 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि का आरंभ होगा. वहीं शाम 05:22 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा. चंद्रमा सुबह 10:49 बजे तक तुला राशि में रहेंगे और इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

बुधवार के दिन वैधृति योग दोपहर 12:23 बजे तक रहेगा. इसके बाद दिन के उत्तरार्ध में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव होगा और शाम 05:22 बजे से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का संयोग बनेगा. 16 सितंबर को स्कंद षष्ठी और बलराम जयंती भी मनाई जाएगी. ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा का तुला से वृश्चिक राशि में गोचर और विशाखा से अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कई राशियों के लिए निर्णय, करियर, आर्थिक मामलों और रिश्तों में बदलाव के संकेत दे सकता है.

आइए जानते हैं 16 सितंबर 2026 का दिन मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

पंचांग (16 सितंबर 2026, बुधवार, स्कंद षष्ठी)

तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी (सुबह 08:59 बजे तक), तत्पश्चात षष्ठी

भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी (सुबह 08:59 बजे तक), तत्पश्चात षष्ठी नक्षत्र: विशाखा नक्षत्र (शाम 05:22 बजे तक), तत्पश्चात अनुराधा

विशाखा नक्षत्र (शाम 05:22 बजे तक), तत्पश्चात अनुराधा चन्द्र राशि: तुला राशि (सुबह 10:49 बजे तक), तत्पश्चात वृश्चिक राशि

तुला राशि (सुबह 10:49 बजे तक), तत्पश्चात वृश्चिक राशि शुभ योग: वैधृति योग (दोपहर 12:23 बजे तक), तत्पश्चात विष्कंभ योग (शाम 05:22 बजे के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग)

वैधृति योग (दोपहर 12:23 बजे तक), तत्पश्चात विष्कंभ योग (शाम 05:22 बजे के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 07:39 से 09:11 बजे तक (अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:16 से 01:48 बजे तक

दोपहर 12:16 से 01:48 बजे तक दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना अशुभ रहेगा.

Business (व्यापार): व्यावसायिक मामलों में निर्णय लेते समय गंभीरता से काम लें. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं.

Career (करियर व शिक्षा): भाग्य आपका भरपूर साथ देगा और कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन में सुधार आएगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक संबंधों में नई ताजगी आएगी. घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है. वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल से खुशी मिलेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): घर की सजावट के लिए कुछ सामान खरीद सकते हैं. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): आज व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे.

लक्की कलर: लाल | लक्की नंबर: 9 | अनलक्की नंबर: 6

वृषभ राशि

Business (व्यापार): कामकाज सुचारू रूप से चलेगा और कारोबार में विस्तार के नए अवसर मिलेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा. अपनी कला और लगन से सफलता हासिल कर पाएंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लव लाइफ में प्रेमी से कोई सरप्राइज मिल सकता है. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा. पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं.

Health (स्वास्थ्य): दिन सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा. काम के साथ आराम के लिए भी समय निकालें.

लक्की कलर: सफेद | लक्की नंबर: 6 | अनलक्की नंबर: 8

मिथुन राशि

Business (व्यापार): अपनी बुद्धि का सही समय पर इस्तेमाल करके कारोबार में लाभ हासिल कर पाएंगे.

Career (करियर व शिक्षा): छात्रों को शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग हैं. बुध का प्रभाव आपके लिए लाभदायक रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लव लाइफ में चल रहा तनाव दूर होगा. संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): कमाई के साथ खर्च भी बढ़ेगा, इसलिए आर्थिक मामलों में हाथ समेटकर चलना होगा.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक रूप से खुद को सकारात्मक रखने का प्रयास करें और अनावश्यक तनाव से बचें.

लक्की कलर: हरा | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 7

कर्क राशि

Business (व्यापार): व्यवसाय से जुड़ी योजना बनाने में विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

Career (करियर व शिक्षा): करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं. किसी का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के साथ मस्ती और मनोरंजन के पल बिताएंगे. परिवार का माहौल सुखद रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. आमदनी में वृद्धि के संकेत हैं.

Health (स्वास्थ्य): उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि काम के बीच आराम का ध्यान रखें.

लक्की कलर: पीला | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 4

सिंह राशि

Business (व्यापार): आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी और कारोबार से जुड़े कामों में लाभ के योग बन रहे हैं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से काम करने पर प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा. नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को सफलता मिल सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और कई महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): कमाई में वृद्धि होगी. भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च करने के अवसर मिल सकते हैं.

Health (स्वास्थ्य): दिन सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण थकान से बचने की कोशिश करें.

लक्की कलर: सुनहरा | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 8

कन्या राशि

Business (व्यापार): कारोबार में तेजी से बदलाव होंगे और नए अवसर सामने आएंगे. व्यापार में भरपूर लाभ मिल सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): सफलता पाने के लिए खूब मेहनत करेंगे. शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लव लाइफ में प्रेमी से दिल की बात कह पाएंगे और संबंध मधुर होंगे. घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक प्रयास सफल होंगे और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

Health (स्वास्थ्य): वाणी पर नियंत्रण रखने के साथ तनाव से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लक्की कलर: हरा | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 3

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र में कुछ अनावश्यक आरोप लग सकते हैं, इसलिए कामकाज में सावधानी बरतें. आर्थिक लेनदेन में सतर्क रहें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा. नए अधिकारियों के सामने अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा. छात्रों को लक्ष्य पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. लव लाइफ में प्रेम और आपसी सामंजस्य बना रहेगा. संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक लेनदेन में विशेष सावधानी रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से बचें और खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें.

लक्की कलर: नीला | लक्की नंबर: 6 | अनलक्की नंबर: 9

वृश्चिक राशि

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र में मुश्किल काम सामने आएंगे, लेकिन अपनी क्षमता से उन्हें पूरा करने में सफल रहेंगे. इससे प्रभाव और आर्थिक लाभ दोनों बढ़ेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लव लाइफ में प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ेगी. प्रिय मित्रों के साथ आनंददायक समय बिताने का मौका मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): कठिन कामों में सफलता से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं.

Health (स्वास्थ्य): पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए खानपान को लेकर सावधानी बरतें.

लक्की कलर: लाल | लक्की नंबर: 9 | अनलक्की नंबर: 4

धनु राशि

Business (व्यापार): कार्यक्षेत्र का माहौल सकारात्मक रहेगा और सहयोगियों की मदद से प्रोजेक्ट पूरे होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): करियर में बदलाव की संभावना है. नए लोगों से मुलाकात होगी, जिससे पहचान का दायरा बढ़ेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में चल रहा तनाव दूर हो सकता है. पुराने मित्रों से मुलाकात होगी. भाई की मदद से लाभ मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): भाई या परिचित लोगों की मदद से आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं.

Health (स्वास्थ्य): सेहत को लेकर सावधान रहें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

लक्की कलर: पीला | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 7

मकर राशि

Business (व्यापार): कारोबार में सतर्क होकर काम करें. विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों से सावधान रहने की जरूरत है.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरी में विरोधियों से सतर्क रहें. भाई-बहनों के सहयोग से जरूरी काम पूरा हो सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. भाई-बहनों से मदद प्राप्त होगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): बैंकिंग से जुड़ा कोई काम है तो उसमें सफलता मिल सकती है.

Health (स्वास्थ्य): सेहत का ध्यान रखें और बाहरी खानपान से परहेज करें.

लक्की कलर: नीला | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 5

कुंभ राशि

Business (व्यापार): कारोबार तेजी से चलेगा. हालांकि पारिवारिक सदस्य से विवाद से बचने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें.

Career (करियर व शिक्षा): सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में सफलता मिलेगी. वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान देना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन में तालमेल और प्रेम बना रहेगा. किसी पारिवारिक सदस्य से विवाद हो सकता है.

Finance (आर्थिक स्थिति): कारोबार में तेजी से लाभ के अवसर मिल सकते हैं. भविष्य की चिंता में वर्तमान के आर्थिक फैसलों को प्रभावित न होने दें.

Health (स्वास्थ्य): अधिक सोच-विचार और मानसिक उलझन से बचें. शाम को मित्रों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा.

लक्की कलर: आसमानी | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 2

मीन राशि

Business (व्यापार): किसी परिचित के माध्यम से व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं.

Career (करियर व शिक्षा): शोध कार्यों में छात्रों को सफलता मिलेगी. शिक्षा के मामले में दिन अनुकूल रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन बच्चों को लेकर चिंता बनी रह सकती है. माता का भी ध्यान रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सफल होंगे. हालांकि कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिन्हें इच्छा न होने पर भी करना पड़ेगा.

Health (स्वास्थ्य): माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खुद भी अनावश्यक तनाव से बचें.

लक्की कलर: पीला | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 8

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