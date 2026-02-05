हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAngarak Yoga 2026: इन राशियों पर बरसेगी कृपा! करियर, धन और भाग्य में बड़े बदलाव, जानें प्रभाव

Angarak Yoga 2026: इन राशियों पर बरसेगी कृपा! करियर, धन और भाग्य में बड़े बदलाव, जानें प्रभाव

Angarak Yoga 2026: अंगारक योग 2026 फरवरी के आखिर में बन रहा है, जब मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और राहु के साथ युति करेगा. वैदिक ज्योतिष में यह खास योग कुछ खास राशियों के लिए लकी साबित होगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 05 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Angarak Yoga 2026: वैदिक ज्योतिष में मंगल और राहु को कठोर ग्रहों में गिना जाता है. फरवरी 2026 में इनका संयोजन कुछ राशियों के लिए शुभ परिणाम से भरा साबित हो सकता है. आइए जानते हैं इन शुभ राशियों के बारे में. 

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, फरवरी 2026 में कई ग्रहों के परिवर्तन देखने को मिलेंगे. राहु और मंगल  शनि की राशि में कुंभ में युति करेंगे, तो वहीं 23 फरवरी 2026 को सुबह 11.57 बजे मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे अंगारक योग बनेगा. 

अंगारक योग 2026 का प्रभाव

वृषभ राशि के जातकों के लिए दसवें भाव में यह युति करियर में कई अहम बदलाव के संकेत दे रहा है. नई भूमिकाओं और वरिष्ठों से प्रशंसा की आशा रखें. सरकारी मामले में चीजें आपके पक्ष में रहेगा. नेतृत्वकर्ता की अहम भूमिका अदा कर सकते हैं. व्यापार में आर्थिक सुधार के साथ लाभ कमाने के भरपूर मौके मिलेंगे. लेकिन इस दौरान आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है.

आपके नौवें भाव में यह सौभाग्य का कारण बन सकता है. विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा. पैतृक संपत्ति से जुडे़ मामलों में चीजें आपके पक्ष में रहेंगी. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए यह समय काफी खास रहने वाला है. भाग्य से आपके लंबित कार्य पूरे होंगे और नए व्यापारिक सौदे हो सकते हैं. 

मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी

मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है, इस वजह से यह योग महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो सकता है. लंबे समय से लंबित ऋण वसूल होंगे. अचानक से धन लाभ होने की उम्मीद है. साहस और आत्मविश्वास में वृ्द्धि होगी. नए बिजनेस को शुरू करने की योजना साकार होगी. 

आय में वृद्धि होने के साथ इच्छाएं पूरी होंगी. यह अवधि आपके करियर और प्रेम जीवन में सफलता लाएगी. साहसिक निर्णय लेने के साथ दीर्घकालिक योजनाएं पूरी होंगी. आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार होगा. सेहत से जुड़ी समस्याएं दूर होने के साथ तरोताजा महसूस करेंगे. 

अंगारक योग अपार ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन मंगल और राहु के आक्रामक प्रभाव से सावधान रहने की जरूरत है. अनावश्यक गुस्से से बचने की सलाह है ताकि मतभेद कम हो. सड़क पर चलते समय सतर्कता बरतने की जरूरत है. जल्दबाजी में काम करने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 05 Feb 2026 11:09 AM (IST)
