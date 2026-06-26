Vastu Tips: वास्तु शास्त्र केवल घर बनाने की दिशा बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने का एक प्राचीन विज्ञान भी माना जाता है.

मान्यता है कि यदि घर में कुछ शुभ वस्तुओं को सही दिशा और उचित स्थान पर रखा जाए, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है, मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने में मदद मिलती है.

आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन-सी 5 चीजें रखना बेहद शुभ माना गया है.

तुलसी का पौधा

वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है. इसे मां तुलसी का स्वरूप माना जाता है. घर की उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा या आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. नियमित रूप से इसकी पूजा करने से घर में सुख-शांति, प्रेम और सौहार्द बना रहने की मान्यता है.

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पानी से भरा कलश

कलश को समृद्धि, शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. वास्तु के अनुसार घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में पानी से भरा कलश रखना शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इससे जल तत्व संतुलित रहता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और आर्थिक स्थिरता आने में मदद मिलती है.कई लोग कलश में आम के पत्ते, फूल, लौंग या चंदन भी रखते हैं.

शंख

शंख को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा शुभ प्रतीक माना जाता है. पूजा घर में शंख रखने और नियमित रूप से उसे बजाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. मान्यता है कि शंख की ध्वनि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता बढ़ाती है. इससे घर का माहौल शांत और आध्यात्मिक बना रहता है.

स्वास्तिक का चिन्ह

स्वास्तिक को सनातन धर्म में शुभता, सफलता और मंगल का प्रतीक माना गया है. वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. यह नई शुरुआत, उन्नति और शुभ कार्यों का भी प्रतीक माना जाता है.

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पीतल या तांबे की घंटी

वास्तु शास्त्र में पीतल और तांबे को ऊर्जा प्रदान करने वाली धातुएं माना गया है. घर के मंदिर में पीतल या तांबे की घंटी लगाने और पूजा के समय उसे बजाने की परंपरा बहुत पुरानी है. मान्यता है कि घंटी की मधुर ध्वनि से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और घर का वातावरण पवित्र बना रहता है.

वास्तु अपनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

वास्तु के नियमों का उद्देश्य घर में संतुलन और सकारात्मक वातावरण बनाना माना जाता है. हालांकि केवल शुभ वस्तुएं रखने से ही जीवन में बदलाव आ जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। घर की साफ-सफाई, नियमित पूजा, सकारात्मक सोच और परिवार के बीच प्रेम व सम्मान भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

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