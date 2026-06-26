हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVastu Tips: घर में जरूर रखें ये 5 शुभ चीजें, बनी रहेगी सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तरक्की

Vastu Tips: घर में जरूर रखें ये 5 शुभ चीजें, बनी रहेगी सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तरक्की

Vastu Tips: जानिए वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन-सी 5 शुभ चीजें रखना लाभकारी माना जाता है. तुलसी का पौधा, शंख, कलश, स्वास्तिक और पीतल की घंटी से जुड़ी मान्यताएं और इनके लाभ विस्तार से पढ़ें.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र केवल घर बनाने की दिशा बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने का एक प्राचीन विज्ञान भी माना जाता है.

मान्यता है कि यदि घर में कुछ शुभ वस्तुओं को सही दिशा और उचित स्थान पर रखा जाए, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है, मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने में मदद मिलती है.

आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन-सी 5 चीजें रखना बेहद शुभ माना गया है.

तुलसी का पौधा

वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है. इसे मां तुलसी का स्वरूप माना जाता है. घर की उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा या आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. नियमित रूप से इसकी पूजा करने से घर में सुख-शांति, प्रेम और सौहार्द बना रहने की मान्यता है.

यह भी पढ़ें- Tulsi: दुनिया झुक रही है 'श्यामा' के आगे...आखिर क्यों मुस्लिम देशों में मच गई है भारतीय तुलसी की धूम? 

पानी से भरा कलश

कलश को समृद्धि, शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. वास्तु के अनुसार घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में पानी से भरा कलश रखना शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इससे जल तत्व संतुलित रहता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और आर्थिक स्थिरता आने में मदद मिलती है.कई लोग कलश में आम के पत्ते, फूल, लौंग या चंदन भी रखते हैं.

शंख

शंख को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा शुभ प्रतीक माना जाता है. पूजा घर में शंख रखने और नियमित रूप से उसे बजाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. मान्यता है कि शंख की ध्वनि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता बढ़ाती है. इससे घर का माहौल शांत और आध्यात्मिक बना रहता है.

स्वास्तिक का चिन्ह

स्वास्तिक को सनातन धर्म में शुभता, सफलता और मंगल का प्रतीक माना गया है. वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. यह नई शुरुआत, उन्नति और शुभ कार्यों का भी प्रतीक माना जाता है.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: ये पांच छोटे उपाय बदल देगा आपकी किस्मत, सुख-समृद्धि और धन में होगी वृद्धि

पीतल या तांबे की घंटी

वास्तु शास्त्र में पीतल और तांबे को ऊर्जा प्रदान करने वाली धातुएं माना गया है. घर के मंदिर में पीतल या तांबे की घंटी लगाने और पूजा के समय उसे बजाने की परंपरा बहुत पुरानी है. मान्यता है कि घंटी की मधुर ध्वनि से नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और घर का वातावरण पवित्र बना रहता है.

वास्तु अपनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

वास्तु के नियमों का उद्देश्य घर में संतुलन और सकारात्मक वातावरण बनाना माना जाता है. हालांकि केवल शुभ वस्तुएं रखने से ही जीवन में बदलाव आ जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। घर की साफ-सफाई, नियमित पूजा, सकारात्मक सोच और परिवार के बीच प्रेम व सम्मान भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Positive Energy Home Vastu Vastu Tips Vastu Shastra Vastu Remedies Lucky Things At Home
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Vastu Tips: घर में जरूर रखें ये 5 शुभ चीजें, बनी रहेगी सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तरक्की
Vastu Tips: घर में जरूर रखें ये 5 शुभ चीजें, बनी रहेगी सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तरक्की
राशिफल
Kal Ka Rashifal 27 June 2026: शनिवार को साध्य योग का महासंयोग, इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, कुंभ राशि वालों को मिलेगा बड़ी कंपनी से रिमोट वर्क का बड़ा ऑफर!
Kal Ka Rashifal 27 June 2026: शनिवार को साध्य योग का महासंयोग, भद्र राजयोग से इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, कुंभ राशि वालों को मिलेगा बड़ी कंपनी से रिमोट वर्क का बड़ा ऑफर!
ऐस्ट्रो
कुंडली में कमजोर गुरु ग्रह बन सकता है शादी और संतान में रुकावट की वजह, जानें आसान उपाय
कुंडली में कमजोर गुरु ग्रह बन सकता है शादी और संतान में रुकावट की वजह, जानें आसान उपाय
ऐस्ट्रो
Numerology: पैसे बचाने और निवेश में माहिर होते हैं ये मूलांक के लोग, होते हैं समझदार
Numerology: पैसे बचाने और निवेश में माहिर होते हैं ये मूलांक के लोग, होते हैं समझदार
Advertisement

वीडियोज

Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nepalese Tea: आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, आरोपों के बाद से था दबाव
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा
इंडिया
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
स्पोर्ट्स
IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 1 Live: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन की ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
विश्व
Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?
वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?
ABP NEWS
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
ABP NEWS
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
ABP NEWS
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
ABP NEWS
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Ketan Murder Case: ‘मेरी बेटी दोषी है तो जहां से केतन को गिराया गया, वहीं से सिया को भी गिराया जाए’
Ketan Murder Case: ‘मेरी बेटी दोषी है तो जहां से केतन को गिराया गया, वहीं से सिया को भी गिराया जाए’
Embed widget