Vastu Tips: ये पांच छोटे उपाय बदल देगा आपकी किस्मत, सुख-समृद्धि और धन में होगी वृद्धि

Vastu Tips: आज के समय में जहां लोग मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, वहीं पारंपरिक वास्तु शास्त्र एक बार फिर चर्चा में आ गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ सरल वास्तु उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिनका प्रभाव दैनिक जीवन पर भी दिखाई देता है.

हालांकि इन उपायों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जाता, लेकिन परंपरागत मान्यताओं और अनुभवों के आधार पर इन्हें काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

घर की स्वच्छता और रंगों का प्रभाव

वास्तु शास्त्र के अनुसार, साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित घर सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है. हल्के रंग जैसे ऑफ-व्हाइट और क्रीम को विशेष रूप से शुभ माना गया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि घर के मुख्य द्वार पर उचित प्रकाश और सजावट रखने से वातावरण अधिक सकारात्मक महसूस होता है.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर को बनाएं ऊर्जा का मंदिर, इन 7 वास्तु टिप्स से लौटेगी खुशहाली और रिश्तों में मिठास

हवा और प्रकाश का संतुलन भी माना जाता है महत्वपूर्ण

वास्तु मान्यताओं के अनुसार उत्तर और ईशान दिशा से आने वाली हवा और प्रकाश को घर में प्रवेश देने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. वहीं दक्षिण दिशा में अत्यधिक खुलापन या असंतुलन होने पर वास्तु दोष की संभावना मानी जाती है, जिसे संतुलित करने के लिए विशेषज्ञ सलाह दी जाती है.

हरसिंगार और सुगंधित पौधों को लेकर मान्यता

परंपरागत मान्यताओं में हरसिंगार (पारिजात) के पौधे को अत्यंत शुभ माना गया है. कहा जाता है कि यह पौधा घर में सकारात्मकता और शांति का वातावरण बनाता है. इसके अलावा मोगरा, चमेली और रातरानी जैसे सुगंधित पौधों को भी घर में लगाने से मानसिक शांति बढ़ने की मान्यता है.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: नया घर खरीदने से पहले जरूर जान लें वास्तु के ये नियम, वरना बढ़ सकती हैं परेशानियां

सुगंध और धूप से वातावरण में बदलाव

वास्तु शास्त्र में धूप, अगरबत्ती और गुग्गुल के उपयोग को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना गया है.विशेषज्ञों का मानना है कि सुगंधित वातावरण मन को शांत करता है और घर के माहौल को अधिक सकारात्मक बनाता है.

रसोई में तांबे और पीतल के बर्तनों का उपयोग

परंपरागत मान्यताओं के अनुसार तांबा और पीतल को शुभ धातु माना जाता है. रसोई में इनका उपयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा विश्वास किया जाता है. कुछ लोग इसे धन और समृद्धि से भी जोड़कर देखते हैं, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.