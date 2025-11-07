Vastu Tips: हाथ की घड़ी बदलेगा आपका टाइम, जानें वास्तुशास्त्र के नियम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: हाथ की घड़ी बदलेगा आपका टाइम, जानें वास्तुशास्त्र के नियम

Vastu Tips: वास्तुशास्त्र के अनुसार सही हाथ, रंग और डिज़ाइन की घड़ी पहनना शुभ होता है. दाएं हाथ में मेटल की गोल्डन या सिल्वर घड़ी आत्मविश्वास, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है...

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Nov 2025 04:23 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vastu Tips : जिस तरह घर बनाते समय वास्तु का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह घड़ी पहनते समय भी अगर आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घड़ी सिर्फ समय बताने का उपकरण नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की ऊर्जा और भाग्य से भी जुड़ी होती है. वास्तुशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र के अनुसार दायां हाथ अधिक शुभ माना गया है. अगर आप दाएं हाथ में घड़ी पहनते हैं तो यह आत्मविश्वास बढ़ाती है और कार्यों में सफलता दिलाती है.

यह माना जाता है कि दाएं हाथ में घड़ी पहनने से काम में गति आती है और जीवन में उपलब्धियां हासिल होती हैं. घड़ी को सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि वास्तु के नजरिए से भी पहनना चाहिए. सही रंग, सही हाथ और सही डिज़ाइन की घड़ी आपके जीवन में खुशहाली और सफलता दोनों ला सकती है.

मेटल की चेन अधिक शुभ 

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घड़ी का रंग व्यक्ति के जीवन पर असर डालता है. गोल्डन या सिल्वर कलर की घड़ी पहनना बहुत शुभ माना जाता है. ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आर्थिक तंगी को दूर करने में मदद करते हैं. मेटल की चेन की घड़ी भी शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ाती है.

इसके विपरीत, चमड़े की पट्टे वाली घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है, इसलिए इसे पहनने से बचना चाहिए. इसके अलावा टूटी या बंद घड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि यह रुकावट और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देती है.

डायल का आकार और डिज़ाइन 
वास्तु के अनुसार, घड़ी के डायल का भी महत्व होता है. मान्यता है कि जो लोग अपने सामाजिक संपर्क बढ़ाना चाहते हैं या समाज में पहचान बनाना चाहते हैं, उन्हें चौकोर डायल वाली घड़ी पहननी चाहिए. ऐसा माना जाता है यह सफलता और प्रतिष्ठा को बढ़ाती है. शुभ मुहूर्त या शनिवार जैसे विशेष दिन पर नई घड़ी धारण करना शनि की कृपा और सफलता का सूचक माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

Published at : 07 Nov 2025 04:23 PM (IST)
Vastu Tips Wristwatch
