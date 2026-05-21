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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKuber Yantra: घर की इस दिशा में रखें कुबेर यंत्र, खिंची चली आएगी सुख-समृद्धि; बस 1 मंत्र से होगा चमत्कार!

Kuber Yantra: घर की इस दिशा में रखें कुबेर यंत्र, खिंची चली आएगी सुख-समृद्धि; बस 1 मंत्र से होगा चमत्कार!

Kuber Yantra: कुबेर यंत्र को धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. जानिए कुबेर यंत्र की स्थापना विधि, मंत्र, फायदे और क्या सच में यह आर्थिक स्थिति बदल सकता है.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 21 May 2026 06:20 AM (IST)
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Kuber Yantra: सनातन धर्म में भगवान कुबेर को धन और वैभव का देवता माना गया है. जिस भी घर पर कुबेर देव की कृपा होती है, वहां धन की कमी नहीं रहती है. आज भी लाखों लोग घर और व्यापार स्थल में कुबेर यंत्र स्थापित करते हैं. 

आखिर क्या होता है कुबेर यंत्र?

कुबेर यंत्र एक विशेष धार्मिक और तांत्रिक यंत्र माना जाता है, जिसे धन आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है. यह यंत्र खास ज्यामितीय आकृतियों, बीज मंत्रों और आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पर तैयार किया जाता है. यह यंत्र व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और आर्थिक संतुलन लाने में सहायक माना जाता है. कई साधक मानते हैं कि नियमित पूजा और मंत्र जाप के साथ यह यंत्र घर में सकारात्मक वातावरण पैदा करता है.

कुबेर यंत्र को धन प्राप्ति का चमत्कारी साधन नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम माना गया है. यह यंत्र व्यक्ति के मन से नकारात्मकता को कम कर आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ाने का कार्य करता है. जब व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ अपने काम पर ध्यान देता है, तो उसके निर्णय बेहतर होने लगते हैं. यही बेहतर निर्णय धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार का कारण बनते हैं. 

कुछ मान्यताओं के अनुसार कुबेर यंत्र:

  • आर्थिक रुकावटों को कम करने में सहायक माना जाता है
  • व्यापार और नौकरी में स्थिरता लाने में मदद करता है
  • घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है
  • मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच को कम करता है
  • धन के प्रति सही सोच विकसित करने में सहायता करता है

कुबेर यंत्र को सिद्ध करने की विधि 

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुबेर यंत्र को घर या दुकान की उत्तर दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है. उत्तर दिशा को भगवान कुबेर की दिशा कहा गया है. इस यंत्र की स्थापना को शुक्रवार के दिन करना चाहिए. 

यंत्र स्थापना के समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी माना गया है:

  • स्थान साफ और पवित्र होना चाहिए
  • यंत्र को जमीन पर सीधे नहीं रखना चाहिए
  • दीपक और धूप से यंत्र की पूजा कर ले
  • स्थापना के समय मंत्र जाप करना लाभकारी माना जाता है

ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये नमः

इस मंत्र का जाप 5 लाख बार करना चाहिए, इससे यह यंत्र सिध्द हो जाता है. 

किन लोगों को करना चाहिए कुबेर यंत्र की स्थापना?

ऐसे लोग जो लगातार आर्थिक समस्याओं, व्यापार में नुकसान, धन रुकने या कर्ज जैसी परेशानियों से जूझ रहे हों, उनके लिए कुबेर यंत्र लाभकारी माना जाता है. कई लोग नौकरी में स्थिरता और आय के नए स्रोतों के लिए भी इसकी स्थापना करते हैं.

यह भी पढ़े: Yantra Shakti: क्या श्री यंत्र और कुबेर यंत्र एक जैसे होते हैं? जानिए दोनों की शक्ति और प्रभाव में अंतर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 21 May 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Money Tips Kuber Dev Dhan Yog Kuber Yantra
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