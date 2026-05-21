Kuber Yantra: सनातन धर्म में भगवान कुबेर को धन और वैभव का देवता माना गया है. जिस भी घर पर कुबेर देव की कृपा होती है, वहां धन की कमी नहीं रहती है. आज भी लाखों लोग घर और व्यापार स्थल में कुबेर यंत्र स्थापित करते हैं.

आखिर क्या होता है कुबेर यंत्र?

कुबेर यंत्र एक विशेष धार्मिक और तांत्रिक यंत्र माना जाता है, जिसे धन आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है. यह यंत्र खास ज्यामितीय आकृतियों, बीज मंत्रों और आध्यात्मिक ऊर्जा के आधार पर तैयार किया जाता है. यह यंत्र व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और आर्थिक संतुलन लाने में सहायक माना जाता है. कई साधक मानते हैं कि नियमित पूजा और मंत्र जाप के साथ यह यंत्र घर में सकारात्मक वातावरण पैदा करता है.

कुबेर यंत्र को धन प्राप्ति का चमत्कारी साधन नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम माना गया है. यह यंत्र व्यक्ति के मन से नकारात्मकता को कम कर आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ाने का कार्य करता है. जब व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ अपने काम पर ध्यान देता है, तो उसके निर्णय बेहतर होने लगते हैं. यही बेहतर निर्णय धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार का कारण बनते हैं.

कुछ मान्यताओं के अनुसार कुबेर यंत्र:

आर्थिक रुकावटों को कम करने में सहायक माना जाता है

व्यापार और नौकरी में स्थिरता लाने में मदद करता है

घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है

मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच को कम करता है

धन के प्रति सही सोच विकसित करने में सहायता करता है

कुबेर यंत्र को सिद्ध करने की विधि

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुबेर यंत्र को घर या दुकान की उत्तर दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है. उत्तर दिशा को भगवान कुबेर की दिशा कहा गया है. इस यंत्र की स्थापना को शुक्रवार के दिन करना चाहिए.

यंत्र स्थापना के समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी माना गया है:

स्थान साफ और पवित्र होना चाहिए

यंत्र को जमीन पर सीधे नहीं रखना चाहिए

दीपक और धूप से यंत्र की पूजा कर ले

स्थापना के समय मंत्र जाप करना लाभकारी माना जाता है

ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये नमः

इस मंत्र का जाप 5 लाख बार करना चाहिए, इससे यह यंत्र सिध्द हो जाता है.

किन लोगों को करना चाहिए कुबेर यंत्र की स्थापना?

ऐसे लोग जो लगातार आर्थिक समस्याओं, व्यापार में नुकसान, धन रुकने या कर्ज जैसी परेशानियों से जूझ रहे हों, उनके लिए कुबेर यंत्र लाभकारी माना जाता है. कई लोग नौकरी में स्थिरता और आय के नए स्रोतों के लिए भी इसकी स्थापना करते हैं.

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